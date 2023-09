Massa convocó a la CGT y los gremios ya preparan una marcha para respaldarlo: ¿elimina el impuesto a las Ganancias?

En su doble rol de ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, convocó para el lunes a los máximos referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la CTA de los Trabajadores y a las autoridades de la Cámara de Diputados a una reunión vinculada con el Impuesto a las Ganancias. Además de tener la obvia connotación electoral, el encuentro podría mostrar el poder de movilización de los sindicatos, respaldando el accionar el titular del Palacio de Hacienda.

Según se informó oficialmente, la reunión está prevista para las 17 en la sede del ministerio de Economía. Además de Massa asistirá la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos. Por el sector sindical, fueron invitados el triunvirato de la CGT, Héctor Daer, Hugo Moyano, Carlos Acuña; el jefe de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, el titular de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo y referentes de los sindicatos petrolero, aeronavegantes, marítimos –portuarios y alimentación, entre otros, quienes vienen reclamando por la eliminación del impuesto a las Ganancias.

Fuentes gremiales revelaron a iProfesional que en el encuentro que se realizará este sábado en Tucumán, donde habrá un relanzamiento de la campaña electoral, Massa podría dar algún detalle sobre si planea una reestructuración del tributo, teniendo en cuenta que asistirá gran parte de la mesa chica de CGT.

Los gremios evalúan una movilización al Palacio de Hacienda

Asimismo, podría acordarse si es recomendable una marcha al Palacio de Hacienda. Los voceros consultados indicaron: "Vamos a evaluarlo; quizás es mejor que el ministro explique la medida que, estimamos, sea a través de un proyecto que ingrese por Diputados". Al respecto, anticiparon que "de ser así, cuando se trate la iniciativa entonces si nos manifestaremos frente al Congreso".

En los últimos días, Massa anunció que lanzará una serie de medidas para frenar el impacto de la inflación, y adelantó: "Si soy Presidente no van a pagar impuesto a las Ganancias los trabajadores. O, por ahí, antes".

Según fuentes del ministro, la frase tenía una trampa en la que cayeron varios dirigentes de la oposición, que le reclamaron que lo haga ahora. "Entraron como un caballo… Sergio va a mandar el proyecto al Congreso y el que no lo apruebe va a quedar en off side", detallaron.

Para Palazzo, "es una buena medida que beneficia al conjunto de la sociedad"

Uno de los dirigentes que más batalló contra el impuesto a las Ganancias fue Palazzo, gracias a su rol de diputado nacional. Sostuvo que la iniciativa de Massa es "una respuesta a la sociedad y va por el buen camino". Y subrayó: "Son medidas que más que a la campaña, apuntan a la sociedad que estaba esperando respuestas de este gobierno".

El líder de La Bancaria apuntó: "Ahora entramos en la campaña real, donde hay que salir a pelear voto a voto, y nuestro candidato empieza a mostrar sus cartas. Lo hace con sus propuestas y esta es una muy buena. Lo interesante es que lo haga ahora, porque tiene la facultad como ministro. El proyecto para eliminar Ganancias se puede presentar ahora, y en la calle, la gente lo debe salir a apoyar".

Recordó que Massa "desde su rol en la Cámara de Diputados hasta su desembarco en Economía fue sacando medidas parciales que ayudaban a modificar el piso" de Ganancias, pero consideró que la eliminación del tributo es algo que "va en el buen sentido porque permitirá incrementar los ingresos de los trabajadores".

El también referente de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), planteó que "no pagar el impuesto significará un ingreso que el trabajador y la trabajadora van a volcar al consumo interno, mejorando la economía; no van a fugar la plata y mandarla a un paraíso fiscal".

El sorpresivo anuncio del candidato a presidente Sergio Massa sobre la eliminación del impuesto a las Ganancias generó fuerte impacto en el ámbito sindical y cosechó respaldos, pero también pedidos para que acelere las gestiones y avance previo a las elecciones en la decisión de quitar el tributo al salario.

Desde ATE, reclaman que el impuesto a las Ganancias "se elimine ya"

En tanto, el secretario General electo de ATE Nacional Rodolfo Aguiar, exigió al ministro de Economía que elimine el gravamen y "que no se trate de una promesa de campaña". Y manifestó: "Siempre sostuvimos que el salario no es Ganancia. No podemos admitir que el Ministro subordine esa decisión al resultado electoral. Claramente se trata de una especulación".

Finalmente, añadió que "Ganancias es uno de los tributos más injustos que todavía rigen en nuestro país", al tiempo que reclamó una reforma del régimen impositivo. Planteó que "con lucha y paritarias se consiguen aumentos que permiten dar pelearle a la inflación, pero inmediatamente se licuan por aplicación de este régimen. Siempre sostuvimos que el salario no es ganancia. Se perjudica a quienes debería beneficiar, que son los trabajadores, y beneficia a las grandes empresas y a los bancos que con desgravaciones impositivas logran evadir la carga de este tributo".