Peso versus dólar: así es la dura batalla que enfrentan los argentinos para no perder poder adquisitivo

El panorama para el último mes marca uno de los peores agostos desde la hiperinflación. A su vez, la situación en los primeros 10 días de septiembre no cede con aumentos de precios en alimentos que superan el 10% promedio en forma mensual como el caso de la carne, frutas, verduras, bebidas, pan y pastas secas. La búsqueda por parte de la cartera de Economía es contener la inflación y promover el consumo con expansión del crédito hacia trabajadores, monotributistas, jubilados y pensionados. Sin embargo, en agosto las ventas minoristas -de acuerdo a la CAME- tuvieron una caída del 4,1% en comparación con el mismo período del año pasado.

En el acumulado de enero a agosto, en tanto, se observó una baja interanual del 2,6%. En términos mensuales, las ventas también se contrajeron un 0,5% en relación a julio. En consumo masivo, es decir alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y limpieza, la situación no fue mucho mejor ya que en agosto la caída fue del 16,1% medido por Focus Market vía Scanntech (lector de código en 1.000 puntos de venta de todo el país).

En primer lugar, vamos a analizar algunos elementos del mercado financiero y del consumo masivo que en esta economía distorsionada muestra que un kilo de azúcar subió 214% y un Cedear de MELI, por su parte, aumentó un 281% o el caso en que un yogurt tuvo un aumento acumulado de 104% mientras que el MEP se aceleró hasta hoy en un 103%, es decir que, en nuestro país si ahorrás en manteca o en dólar CCL tenés un rendimiento de más de 100% al final de agosto de 2023.

Sin embargo, este análisis de agosto comienza a quedar en el pasado en los primeros 10 días de septiembre con el aumento promedio acumulado mensual de 10%, mientras que el S&P Merval luego del avance post PASO tuvo toma de ganancias por parte de accionistas y retrocedió 13% medido al dólar CCL. El S&P Merval cae 6,2 % y 19,8% medido en pesos.

Las acciones, en tanto, cayeron 8% en el panel líder y también tuvieron caídas las acciones de empresas que cotizan en Nueva York. Todo rojo al comenzar el mes de la primavera. Sin embargo, si usted compró bienes de consumo masivo tuvieron una aumento del 10% en el mes. Adelantarse a la evolución de precios rinde más que los activos financieros.

¿Qué pasará con el billete para los próximos meses luego de este retroceso primaveral en su versión paralela? Si tomamos como variable el valor del dólar futuro, el tipo de cambio oficial llegaría a fin de año en $662 por dólar hasta llegar a $1.005 por dólar en julio 2024.

Al observar el tipo de cambio oficial en la actualidad en relación con el dólar paralelo y tomando una inflación promedio de 10% para estas últimas proyecciones, vamos a ver un escenario donde el oficial finalizará en $536 y el blue en $1.059, estableciéndose así una brecha cambiaria del 97% para cerrar el año.

Viendo así la situación inflacionaria, vamos a ver que el Gobierno en medio de las elecciones activa un plan "de alivio para los trabajadores y jubilados", el cual ofrece bonos en dos tramos, por ejemplo, un jubilado recibirá un bono de $37.000 pero que ajustado a valores reales en septiembre y octubre estos valores serian de $32.456 y $33.636, lo cual nos muestra una pérdida total de 7.907 pesos.

Esto es considerando un inflación 14% en septiembre 2023 y 10% en octubre. Lo mismo ocurre con los bonos tanto para el Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar ya que los valores ajustados reflejan pérdidas totales de 1817 y 2137, respectivamente (asumiendo que a cada bono es de $8.500 para la Tarjeta Alimentar y $10.000 para el Potenciar Trabajo).

Entonces, en medio de esta crisis inflacionaria que deteriora no solo el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, sino que también lo hace para todas las ayudas que el Gobierno nacional plantea como alivio monetario, ya que al recibir esa ayuda y como no está ajustada por inflación su poder de fuego en pos de proteger al que está por debajo de la línea de pobreza es casi nulo.

En ese sentido, la situación es realmente grave por el hecho de que la inflación va por ascensor y los ingresos por una escalera, mostrando así que aunque el Gobierno provea dinero para aminorar la crisis, aún así es realmente difícil llegar a fin de mes, ya que estas "ayudas" al no tener detrás un plan de reducción de la inflación no puedan contribuir realmente a la solución del problema base.

Para dimensionar la pérdida que ocasiona la inflación sobre el valor real de la moneda si tomamos u$s1.000.000 en el 2015 y lo hubiesemos cambiado por la moneda de nuestro país, hoy deberíamos tener tan solo u$s19.288, esto significa una pérdida del 98%, pero si ese mismo millón de dólares en el 2015 se hubiese ahorrado en pesos mexicanos o chilenos, hoy deberíamos tener u$s882.177 y u$s717.226, es decir, una pérdida de 11,78% y 28,28% respectivamente, mostrando así que tener pesos argentinos en el tiempo siempre fue una mala idea en relación a otras monedas de Latinoamérica.

¿Qué es la especulación? La especulación en términos financieros es la acción de comprar o vender bienes con la intención de volver a venderlos o comprarlos en el futuro, debido a que se tiene la expectativa de un incremento en su futuro valor.

Hoy los argentinos están a contraciclo de la especulación política del período. Mientras desde la cartera de Economía no han podido solucionar el problema de la inflación, se anuncia un aumento del Mínimo no imponible de Ganancias para el sector trabajador.

Sin embargo, ¿por qué esta acción no se efectúo en su año previo de gestión? Porque tiene la expectativa que su acción hoy valga más el 22 de octubre, no porque que esté preocupado por el accionar mismo. Sin embargo, autónomos y monotributistas no cuentan con la misma suerte que se les ajustes sus escalas para el pago de Impuesto a las Ganancias los primeros y de topes y escalas para pertenecer al régimen simplificado los segundos en relación a la inflación histórica en Argentina de los últimos 20 años.

El resultante es que así como los políticos especulan con sus decisiones para acumular votos, los ciudadanos especulan para evitar perder el valor monetario fruto de su esfuerzo y trabajo. Lo hacen convirtiendo pesos por bienes o pesos por dólares. El primero acelera la inflación y el segundo amplia la brecha cambiaria con excedente de pesos en el mercado.

Ambas, producto de una gestión política que por no ocuparse de un plan fiscal y monetaria sólido hoy contiene sus consecuencias sin dique de contención para la mayoría de los argentinos. Las medidas son cada vez menos eficaces y sobre un universo más reducido de la población argentina.