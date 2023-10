La canasta básica aumentó 14% en un mes: cuánta plata se necesita hoy para no ser pobre en la Ciudad

En medio de una nueva corrida del dólar, se dieron a conocer alarmantes datos oficiales sobre el nivel de ingreso necesario para no ser pobre

A la par de la escalada inflacionaria, el encarecimiento del costo de vida no se detiene, por lo que en septiembre una familia porteña necesitó más de $300.000 para no ser pobre y más de $180.000 para no caer en la indigencia, de acuerdo a los datos aportados por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

El organismo informó que la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, de una familia tipo (pareja con dos hijos, ambos económicamente activos, y propietarios de una vivienda) escaló de $282.453 a $322.275 en el noveno mes del año, lo que implica un incremento del 14,1%.

La devaluación y la aceleración de la inflación tras las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) propiciaron una suba de la CBT del 29,1% en los últimos dos meses (13,14% en agosto y el reciente 14,1% de septiembre).

La Canasta Básica Alimentaria, cerca de los $160.000

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), encargada de fijar la línea de indigencia, para una familia de idénticas características, pasó de $158.669 a $185.044 en el mes pasado.

Este salto significó un aumento del 16,6%, por lo que fue mayor al de la CBT.

En el caso de una familia compuesta por dos adultos mayores inactivos y propietarios de una vivienda, en septiembre tuvieron que tener ingresos por $157.756 para no quebrar el umbral de la pobreza y $93.432 para no caer en la indigencia.

Mientras que un hogar con un solo individuo propietario económicamente activo, necesitó un ingreso de $60.670 para no ser indigente y de $108.890 para no ser pobre. Al sumar un integrante en las mismas condiciones, el monto necesario se eleva a $112.240 y $180.759 respectivamente.

Los alimentos tuvieron fuertes subas en las últimas semanas.

En tanto que un hogar compuesto por una pareja activa, pero no propietaria, tuvo que tener en septiembre ingresos por al menos $112.24 para no caer en la indigencia y de $220.429 para no ser considerado pobre.

Las cifras del ente porteño reflejaron que en relación al año pasado, la línea de indigencia para una familia tipo tuvo un incremento del 163,5% ($185.044 versus $70.234 de septiembre 2022) y la línea de pobreza se encareció un 150,1% ($128.838 a $ 322.275). Ambos casos representan un aumento superior a la inflación promedio interanual que alcanzó el 140,9%.

Precios: ¿de cuánto fue la inflación en septiembre?

La inflación de septiembre exhibió nuevamente un registro elevado y superó por segundo mes consecutivo los dos dígitos, alcanzando un incremento mensual del 11% y trepando al 142,1% interanual, de acuerdo al relevamiento de precios minoristas elaborado por C&T.

El dato implica una merma con respecto a la medición de la consultora de agosto, que se había ubicado en el 11,5%, y del indicador oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que escaló hasta el 12,4%. Al mismo tiempo, superó largamente el 6,3% de septiembre de 2022, llevando la variación interanual al 142,1%, la mayor desde agosto de 1991.

En el análisis de C&T se explicó que "la fuerte variación mensual estuvo muy influida por el arrastre que dejó el aumento de precios generalizado que tuvo lugar en la segunda quincena de agosto, luego del salto de los tipos de cambio post-elecciones".

Asimismo, indicaron que "en el comportamiento semanal se detectó una moderación a lo largo del mes, reflejando que hubo un reacomodamiento puntual a la modificación de los tipos de cambio", por lo que consideraron que "esto favorece que octubre arranque con un menor nivel de inflación".

Precios: los principales aumentos de septiembre

El indicador privado reveló que "el mayor incremento se dio en indumentaria, un comportamiento estacional habitual debido al cambio de temporada", mientras que reflejó que "le siguió alimentos y bebidas, que aumentó 13%". Con respecto a este rubro, el informe aportó que "hubo una sensible moderación a lo largo del mes, principalmente por bajas en las verduras y, en menor medida, en algunas carnes", aclarando que "así y todo, los incrementos mensuales siguieron siendo muy elevados por el arrastre del mes previo (por caso, 17% en carnes y 10% en panificados)".

Con respecto a los otros sectores, el estudio detalló que "educación creció algo menos fundamentalmente por los aumentos en colegios, aunque los útiles treparon 18%", en tanto que "en transporte y comunicaciones se destacaron los mayores precios de los autos y sus seguros correspondientes", recordando que "en transporte el alza estuvo contenida por el congelamiento de tarifas de colectivos que dispuso Massa como parte de las medidas de las últimas semanas".

Septiembre, un mes con fuertes aumentos de precios.

Por otro lado, desde la consultora precisaron que "Salud se movió al ritmo de las prepagas y los medicamentos, con un incremento total de casi 9%", mientras que "en vivienda, a la sostenida suba de los alquileres, se sumaron el ajuste salarial para los encargados de edificio y el bono complementario autorizado".

El INDEC dará a conocer el IPC de septiembre el próximo 12 de octubre, en lo que será el último dato de inflación antes de las elecciones generales del 22 del mismo mes.