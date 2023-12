Steve Hanke: "La dolarización bajará drásticamente el costo de vida"

Steve H. Hanke, el economista que diseñó la dolarización llevada a cabo en Ecuador, consideró que ese movimiento en la Argentina traería un drástico descenso del costo de vida.

Hanke es un economista estadounidense y profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins. Asesoró de 1989 a 1999 a Carlos Menem cuando fue presidente de Argentina para implementar el famoso 1:1 que llevó al peso a valer lo mismo que el dólar. Fue el arquitecto de la dolarización del país europeo Montenegro en 1999 antes de la adopción del euro. Y se desempeñó como asesor del Ministro de Economía de Ecuador cuando se dolarizó en 2001.

Respecto al actual proyecto de dolarizar Argentina, Hanke (en foto principal) comentó a CriptoNoticias que mantiene correspondencia regular con el equipo del presidente electoo, Javier Milei.

Aclaró que muchos son viejos amigos suyos. "Con frecuencia me contactan por asesoramiento, pero estuve operando como un ‘amigo’, no como un miembro formal del plantel", dijo. Pero de hecho, recientemente publicó un artículo sobre el tema junto con Emilio Ocampo, asesor clave del presidente electo que finalmente no será presidente del Banco Central.

Sobre dolarizar en la Argentina

Acerca del impacto que tendría la dolarización para los argentinos, Hanke señaló que "todas las implicancias serán positivas". "Las crisis monetarias ya no existirán. La probabilidad de crisis bancarias se reducirá drásticamente. El crecimiento económico será mayor de lo que sería si se mantuviera el peso. Disminuirá la pobreza y la probabilidad de incumplimiento de la deuda soberana", opinó.

Asimismo, aseguró que "la dolarización bajará drásticamente el costo de vida de los argentinos". Permitirá también, dijo, que los ciudadanos puedan obtener créditos a largo plazo con tasas de interés relativamente bajas, algo que nunca podrían hacer con los pesos.

Emilio Ocampo, asesor de Milei, publicó un artículo con Hanke

Resume que el impacto de esta reforma monetaria será "muy positivo y bastante obvio". "Argentina suspenderá una de las peores monedas del mundo, la colocará en un museo y la sustituirá por la moneda internacional del mundo. Al final, es importante darse cuenta de que el dólar estadounidense brindará la estabilidad que tanto necesita Argentina. Y si bien la estabilidad puede no serlo todo, todo es nada sin estabilidad".

En cuanto a la potencial crisis de deuda que algunos proyectan para Estados Unidos, Hanke comentó que tal escenario es hipotético. Por tanto, no ve valor en analizar cómo podría impactar eso a la dolarización. Además, recalcó que, con el peso, Argentina defaulteó su deuda soberana tres veces desde el 2000 y nadie está hablando eso.

A su vez, el economista sugirió que la demanda de dólares de los argentinos no generaría gran impacto para la economía estadounidense y la emisión de dinero. "Dado que Argentina ya está dolarizada extraoficialmente, la dolarización oficial no afectará la situación en Estados Unidos", sostuvo.

Hanke advierte que la adopción de la dolarización en todas partes y en todo momento ha sido exitosa. Por tanto, no ve razón para no llevarla a cabo en Argentina, considerando la aguda inflación y devaluación que atraviesa.

No obstante, considera que "es una tontería" comparar la potencial dolarización de Argentina con Ecuador o cualquier otro país que se haya dolarizado. Esto no solo es debido a que cada lugar posee un contexto diferente, sino también porque no se sabe exactamente cómo va a proceder el proyecto.

Hanke sostiene que la propuesta de Milei es muy similar a la ley de dolarización original de 2001 en El Salvador. "En aquella época, el dólar se convirtió en moneda de curso legal y el colón se puso en un museo. Pero cualquier otra moneda podría usarse en acuerdos entre compradores y vendedores dispuestos o partes de contratos", le dijo a Criptonoticias.

Bitcoin y dólar en Argentina

Hanke: el Bitcoin y el dólar competirían en igualdad de condiciones en la Argentina

El proyecto de libertad monetaria que busca implementar Milei fue elogiado por quienes critican a los bancos centrales por imprimir billetes ilimitadamente generando inflación y defienden a bitcoin (BTC) por su emisión descentralizada y limitada. Entre ellos, se han manifestado el gestor de fondos de inversión Grayscale y el CEO del exchange Coinbase.

Incluso este proyecto fue catalogado como "un paraíso para bitcoin" y las criptomonedas (por ejemplo, las stablecoins conocidas como dólares digitales). Actualmente Argentina es de los países con más adopción de criptoactivos y en un contexto de libertad monetaria eso puede reforzarse. No obstante, según Hanke, también podría suceder lo contrario.

"En un nuevo régimen monetario competitivo dolarizado en Argentina, las stablecoins y los bitcoins tendrían que competir con el dólar en igualdad de condiciones", expresó. En este entorno, indica que les resultaría difícil competir con la moneda internacional del mundo.

¿Cómo debería hacerse la dolarización?

Según Hanke, lo primero que debería hacer Milei es anunciar su intención de instituir la dolarización oficial en Argentina y ejecutarlo de la misma manera que introdujo la caja monetaria en Bulgaria en 1997, cuando era el principal asesor del presidente Stoyanov.

Recordó que entonces anunciaron que se introduciría la caja de conversión, luego que se congelaría la base monetaria de Bulgaria y que se permitiría que el lev búlgaro flotara durante un período de 30 días antes de determinar el tipo de cambio entre el lev y la moneda ancla de la junta monetaria, el marco alemán.

Para el economista, ese mismo procedimiento debería usarse para determinar el tipo de cambio entre el peso y el dólar cuando Argentina se dolarice oficialmente. "Este es siempre el proceso que he recomendado para la determinación del tipo de cambio en situaciones en las que hay una transición de un banco central a una caja de conversión o a un sistema dolarizado", culminó Hanke.