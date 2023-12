Javier Milei advierte que la pobreza se puede disparar hasta el 95%: ¿qué hará?

El domingo a las 11 de la mañana se realizará el traspaso de Gobierno entre Alberto Fernández y Javier Milei; en dicho acto el libertario daría un discurso a los argentinos para hablar de la situación en la que se encuentra el país. "Recibimos la peor herencia de la historia argentina", sería la esencia del mensaje.

Ante un contexto económico desafiante, Milei se muestra confiado y sostiene que "estamos armando un seleccionado", en relación con los nombres que integran su gabinete. Esta frase la habría dicho en medio de una de las tantas reuniones que mantuvo con su equipo de gobierno, buscando dar ánimo a un grupo de ministros que, si bien está entusiasmado, sabe que habrá poco tiempo para disfrutar la "luna de miel".

Esto se debe a que Argentina afronta una dramática situación económico-social que, según expertos, es incluso más delicada que la que afrontó en el 2001, etapa en la cual la clase media resultó muy afectada. Es que, más allá de que el corralito provocó miles de situaciones ruinosas, e incluso suicidios, lo que hizo principalmente fue golpear a grupos con alguna capacidad de ahorro, que venían usufructuando altísimas tasas de interés en dólares.

La pobreza, el indicador que podría agudizarse

El índice de pobreza es triste y alarmante, según el informe elaborado por la UCA la pobreza trepó al 44,7% en el país y ya afecta a 17,5 millones de personas. Pese a los dichos de Alberto Fernández, en los que ponía en duda la medición de este triste indicador, la situación complicada en las calles es evidente. Este factor a los que más afecta es a los niños, niñas y adolescentes: seis de cada diez chicos son pobres. Otro dato que respalda estos números es que los planes sociales superan los 1,2 millones de beneficiarios.

La gestión de Milei, al menos durante los primeros años, va a estar marcada por la urgencia del día a día, y es por esto que el presidente electo buscará el diálogo franco y directo con el electorado. Por esto, para el domingo, realizó una convocatoria para que la gente vaya al Congreso con una bandera argentina y dará un discurso fuera del establecimiento.

En el último tiempo, los comedores comunitarios multiplicaron la cantidad de personas que asisten a diario y la situación en algunos bolsones de pobreza del conurbano llega a niveles dramáticos, según coinciden intendentes de uno y otro partido.

Los problemas no es solo por tener o no un plato de comida diario, ya que las pruebas PISA de educación confirman que los chicos argentinos tienen menor comprensión de texto y matemáticas. En parte, la pandemia tuvo consecuencias sobre el deterioro de la educación. Pero también es notorio que a la educación en todo el país -fuertemente politizada por los sindicatos kirchneristas-, está fallando. Y el fracaso de la educación de hoy será la ruina de la generación que viene.

Son tantas las urgencias, que Milei ya avisó que su primer gran objetivo no será solo reducir la inflación, sino sobre todo evitar una híper, que, según el libertario, está a la vuelta de la esquina. En una reunión realizada esta semana, Milei trazó un panorama que mete miedo: "Si no le damos un mazazo a la inflación, la pobreza se puede ir al 95%", aseguró.

Las primeras leyes que Milei enviará al Congreso

El lunes 11 de diciembre, el nuevo gobierno enviará al Congreso un paquete de leyes cuyo eje central estará puesto en las cuentas públicas: achicar gastos por unos u$s25.000 millones a lo largo del 2024, y encaminarse hacia el equilibrio fiscal. Para eso será necesario que "la muñeca financiera" de Luis Caputo funcione como nunca y se pueda encaminar la deuda por unos $23 billones en Leliqs que el Banco Central mantiene con el sistema financiero.

"Recibimos la peor herencia de la historia argentina", dirá Milei en varios pasajes de su discurso del próximo domingo, una frase que se viene reiterando en cada asunción, pero esta vez, a diferencia de minimizar la realidad como Mauricio Macri en 2019, el libertario hará hincapié en esto. "No digan que no les avisé", viene repitiendo, al igual que la frase: "No hay plata, no te puedo dar algo que no tengo". Además, explicará que quiere cortar con la emisión monetaria.

Mieli evalúa también hasta dónde le conviene llegar al hueso y recordar que mucha gente que cobra un plan social hace mucho no trabaja, y convocarla a "recuperar la cultura del trabajo, salir adelante y dejar de depender del Estado". El discurso final lo escucharemos el domingo, pero en estas horas el libertario ajusta sus palabras para respetar el mensaje que le dieron sus votantes: seis de cada diez votaron por dejar atrás, apoyó el cambio, dejando atrás el escenario de los reproches.

Pese al "no hay plata" que repite en cada entrevista que realiza, o que repetirá en su discurso de asunción, un sector del país está expectante sobre los anuncios que podría dar el presidente electo en torno al bono de fin de año para los beneficiarios de planes sociales. Sería arrancar con una disparada del gasto. Pero, por otra parte, podría tender un puente con los sectores con mayor capacidad de protesta del país, las organizaciones sociales.