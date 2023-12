El "mago" Caputo sale otra vez al escenario: cuáles son las mayores urgencias para evitar una hiperinflación

"Necesito desarmar la bomba de las Leliqs. Decime cómo hago". Con esa frase, el ahora presidente Javier Milei se dirigió a quien sería finalmente su ministro de Economía, Luis Caputo, cuando la campaña electoral recién empezaba a tomar impulso a mediados de año. Milei considera que Caputo es "el tipo que más sabe sobre finanzas" en la Argentina. Y por eso no dudó en tratar de seducirlo para que finalmente dé marcha atrás con su negativa a regresar al Palacio de Hacienda.

Tras algunas idas y vueltas -que incluyeron las prevenciones del ahora ministro por las causas judiciales que aún tiene abiertas tras su paso por el gobierno de Mauricio Macri-, Caputo -"el mago"- vuelve al escenario y empoderado. Su amigo y socio, Santiago Bausili, ya fue nombrado por decreto al frente del Banco Central, y toda la línea del Palacio de Hacienda le responde al ciento por ciento.

"No quiero loteos de poder en los ministerios. La cabeza es una sola y todos deben responderle", razona el Presidente Milei, que ya tomó nota, por ejemplo, de cómo las porciones en las que se dividió el Ministerio de Desarrollo Social durante el ‘cuarto kirchnerismo’, derivaron en un festival de gastos y cajas políticas que lejos estuvieron de los intereses y los bolsillos de la gente de a pie.

"No hay plata". Con esa frase, Milei baja la línea que resume cuál será la estrategia del gobierno Tiene que tener medidas concretas, como la reducción de estructura política. De 18 a 9 ministerios. En términos de secretarías eran 106, ahora son 54. Subsecretarías: había 182, a partir de allí pasan a ser 140. La reducción global de funcionarios es por ahora del 34 por ciento.

Caputo, el ministro al que no se le conoce la voz

El "Paquete de urgencia económica para evitar la catástrofe" es el primer gran anuncio que hará el gobierno. Caputo -a quien no le conoce la voz, al menos en este nuevo capítulo en el gobierno- abundará en el hecho de que la situación económica es crítica y describirá que la necesidad de empezar a ordenar las cuentas, teniendo en cuenta que hay un 45% de pobreza, 200% de inflación, problemas de empleo, de salarios, educativos, en salud y en comercio exterior. El objetivo es hacer lo imposible en el cortísimo plazo para evitar la catástrofe, una de las crisis más profundas. "Nos encaminamos hacia una hiperinflación y la intención es evitarla", explica Caputo.

Con ese objetivo de bajar el gasto público, ya se inició la revisión de los contratos en el Estado -hay miles de personas que nunca fueron efectivizadas por el kirchnerismo-, y cada uno de los nombramientos del Estado Nacional del último año -hubo festival de designaciones en planta permanente tras la derrota oficialista. "El empleo político en el Estado no puede existir más en la Argentina", aseguró el vocero Manuel Adorni. El recorte de gastos a fondo ya empezó por los medios: queda suspendida la pauta por un año. Todo está bajo revisión, dicen. Y lanzan una advertencia: todo funcionario que no quiera dar la información que se le está solicitando, tendrá la sanción correspondiente.

En cuanto al anuncio de Caputo, contendrá un paquete de medidas que vayan en torno a atacar la urgencia económica en virtud de evitar una catástrofe mayor. "La situación es grave, y puede ser muchísimo peor", advierten. Caputo explica que busca ir desactivando "cada una de las bombas que este gobierno recibió".

"Si hay gente que no tiene para comer, mal podemos seguir despilfarrando", es el mensaje claro que sale desde la Casa Rosada. En ese sentido, las medidas van a ir en línea de un fuerte recorte fiscal con expansión en las partidas sociales, y serán acompañadas con una "quita de privilegios". Milei dio la orden de acelerar a fondo con urgencia. "Estamos inmersos en una profunda crisis económica", dice. Y advirtió que "no hay alternativa" al ajuste y al shock con medidas iniciales fuertes para afrontar la crisis y la herencia que calificó como "la peor de la historia".

Rápido recorte del gasto público

El recorte rápido del gasto público parece ser la primera decisión que Milei implementará en el inicio de su hoja de ruta. Es una iniciativa que ya tiene números concretos: para el jefe de Estado la poda fiscal debería rondar el 5% del Producto Bruto, para llevar a las cuentas públicas a terreno de equilibrio a lo largo del primer año de gobierno. Los sectores sobre los que podría pasar la motosierra son discutidos, pero subsidios, transferencias a provincias y obra pública aparecen como los candidatos a sufrir esa poda. Habrá una fuerte suba de tarifas, en forma gradual pero sostenida.

Por otro lado, los pasivos remunerados del BCRA son para el Gobierno el principal obstáculo para la liberación del cepo cambiario: si no termina con las Leliq y los pases pasivos, un desarme de los controles al acceso al dólar podría volcar masivamente esos pesos a la moneda norteamericana. Ahí sí se concretaría la "hiperinflación".

Es la primera misión que tendrá Caputo como ministro de Economía. Aún resta determinar de qué manera el Tesoro podría pasar a ser el deudor de esos pasivos en lugar del Banco Central, si a través de un canje por títulos públicos o con otro mecanismo. En el gobierno hablan de una solución "de mercado" y no compulsiva.

Una devaluación también asoma como una de las medidas que el mercado descuenta que suceda rápidamente, con un precio que, desde ya, no fue anticipado, pero se estima que el Gobierno buscaría una reducción sustancial de la brecha cambiaria.

La nueva gestión arrancó no sin contratiempos: casi no hay funcionarios con firma habilitada por no estar todavía nombrados oficialmente en el Boletín Oficial. Sin esa autorización, hay decisiones administrativas, hasta las más elementales, que no se pueden tomar.

Y enfrente está el delicado conflicto social, teniendo en cuenta que diciembre suele ser un mes de mucha tensión. "Vamos a una situación dramática", advirtió el líder del Partido Obrero, Eduardo Belliboni. Y hasta lanzó que Milei tiene "planes de asesinato" para la mayoría de la población. Mientras tanto, Raúl Castells intentó cortar la avenida Alema frente al Ministerio de Trabajo. Había 50 personas. No se lo permitieron. Así, ya hay protestas, a pesar de que Milei lleva apenas unas horas en el Sillón de Rivadavia. Se vienen tiempos desafiantes.