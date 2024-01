El novedoso sistema que te permite comprar metros cuadrados de pozo invirtiendo desde u$s100

Si no contás con el total del dinero para comprar un departamento, este método te permite comprar metros cuadrados con una inversión muy baja

El mercado inmobiliario como una forma de resguardo de capital ha sumado una nueva unidad de negocios. Se trata de la posibilidad de comprar propiedades por metro cuadrado en proyectos reales, una modalidad que está despertando cada vez más interés entre los pequeños ahorristas. La novedad del sistema reside, básicamente, en que se puede ingresar con un mínimo de u$s100 por lo cual no es necesario contar con un capital abultado.

Con este nuevo sistema, invertir en un activo inmobiliario pareciera ser posible para cualquier tipo de persona y quiénes lo impulsan consideran que de esta manera será fácil y accesible ingresar en el mercado inmobiliario, básicamente porque este nuevo método de inversión "se adapta a la capacidad de ahorro de cada persona, especialmente para aquellos que no disponen de fondos para comprar una vivienda de una sola vez", señala la martillera pública Mónica Fretes.

De esta manera, del mismo modo que se acumulan millas aéreas para futuros viajes, adquirir metros cuadrados de distintas unidades inmobiliarias pueden servir para concretar un departamento completo en el largo plazo o bien para consolidar el 50% con un posterior financiamiento del valor total por parte de quiénes las comercializan.

Cómo funciona este nuevo sistema del mercado inmobiliario

La compra de unidades por metro cuadrado es un método que los desarrolladores inmobiliarios de Grupo Casa vieron que funcionaba con éxito en otros países, sobre todo europeos. Luego de considerar las cuestiones contables y legales propias de la Argentina, lanzaron la prueba piloto en CABA y llevan vendidas hasta ahora 8 unidades completas de un proyecto inmobiliario en desarrollo en el barrio de Caballito.

"Hay un caudal de gente que alquila y que con la inflación no puede ahorrar y no pueden tener su casa, sobre todo sucede esto en familias con hijos", señala Fretes. La inversión se puede realizar en departamentos que se están construyendo en pozo y requiere de una inversión inicial mínima de u$s100. Por el momento, ingresar en el negocio no requiere del pago de honorarios ni obligación mensual. Tampoco se trata de una cuota ni corren intereses.

"Los clientes sienten en eso un descanso", explica. El beneficio, señala, es que "invertir en pozo ofrece una ventaja porque a medida que la obra avanza, el metro cuadrado se revaloriza, ya que siempre tiende a la suba". El valor de un metro cuadrado para las unidades del edificio ubicado en Culpina y Directorio tiene hoy una cotización de u$s1.950 y se estima que el precio de venta al finalizar la obra se coloque alrededor de los u$s2.500 otorgando una rentabilidad en moneda extranjera estimada entre el 27 y 35%​ una vez que finaliza la construcción.

Hoy existe la posibilidad de comprar propiedades por metro cuadrado en proyectos reales

Quienes consideran a esta herramienta como accesible, rentable y que se ajusta a la medida de cada ahorrista cuentan que funciona tanto para "el inversor que tal vez no quiere comprar un departamento, pero que sí quiere invertir u$s5.000 o u$s10.000 como para aquellos que no tienen el total suficiente para comprar un departamento terminado y que buscan que sus ahorros no se desvaloricen".

La relación comercial se fija mediante un contrato de inversión que establece que no se puede retirar el dinero hasta tanto no finalice la obra justamente por tratarse de un método de inversión a largo plazo. Con las unidades finalizadas, el inversor retira el dinero inicial más la diferencia en el valor o bien puede optar por hacerse propietario.

Si llegado ese momento la inversión no alcanzó a completar una unidad y el ahorrista decide continuar resguardando ese capital, "los metros acumulados sirven para seguir sumando en la siguiente obra cuya construcción puede demorar entre 2 o 3 años".

Otros sistemas similares del mercado inmobiliario para comprar m2

Multiplicar los ahorros invirtiendo en propiedades es un sistema bastante consolidado popularmente conocido como crowdfunding. "Alguna de estas plataformas, estiman que el retorno de inversión rinde alrededor de un 9% anual en dólares -en inversiones en el exterior-", señala el broker Juan Bautista Arnaud quien aconseja observar "la reputación de la plataforma donde se va a realizar la inversión y fundamentalmente ver cuáles son los activos locales o en el exterior dónde se van a adquirir metros cuadrados a través de estas inversiones".

En algunos de estos sistemas, el valor inicial de inversión es mucho más elevado que el necesario para la compra de metros cuadrados en proyectos reales. "Se puede empezar a invertir desde u$s1.000 porque los inversores financian colectivamente la compra de una propiedad", explica. En este caso, además, los ingresos que se generan para el usuario que invierte, se desarrollan a través de las ganancias por alquileres y si se tiene en cuenta que a largo plazo el valor de la propiedad puede aumentar, ese excedente se "distribuye a los inversores en el momento de venda de la propiedad". El sistema está pensado para los pequeños ahorristas

Estos sistemas son novedosos por su cercanía y accesibilidad a pequeños ahorristas de forma inmediata. Desde el minuto cero en el que se empieza a invertir, "se empiezan a capitalizar los ahorros con un activo inmobiliario a largo plazo, aunque sea en un porcentaje mínimo y mientras tanto funciona como un refugio de valor que genera un buen retorno a la inversión", finaliza Arnaud.