Novedades en Lion Park: la pesca y la actividad aerocomercial en pie guerra, ¿llegan las inversiones?

Muchas novedades en un fin de año caliente que se extendió en algunos lugares como Punta del Este hasta ayer con una cena en un resto de La Huella de José Ignacio donde se juntaron banqueros y dueños de medios de Argentina y de Miami.

En esas reuniones de fin de año de empresarios banqueros y sindicalistas en Punta del Este, Pinamar y Mar del Plata hubo coincidencia en que la llegada de Javier Milei al gobierno generó en la Argentina una especie de "esperanza emotiva y peligrosa".

Así la llamó un importante hombre de medios que divide su tiempo de residencia entre Argentina y Miami pero que vacaciona en la costa uruguaya desde hace más de 20 años.

"La llegada de alguien que cumple con lo que promete es un gran gesto esperanzador y lo que se vive en Argentina emociona por lo que Milei representa para el futuro de nuestros hijos, pero el peligro es que el Congreso no le apruebe las leyes que pide, que la GGT le pare el país y todo se transforme en una nueva desilusión" comentó el empresario en una cena de fin de año que brindó a sus amigos un banquero uruguayo que tiene inversiones en la Argentina.

¿Llegan las inversiones?

En el complejo Manantiales en la costa esteña en la cena de fin de año en la casa de un sindicalista casi retirado se comentó acerca de un economista que fue uno de los recaudadores de la campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora estaría colaborando con el gobierno de Jorge Macri, y anteriormente fue funcionario de su primo Mauricio en su segunda gestión en el gobierno de CABA.

"Parece que pese a estar radicado acá en el Uruguay el cordobés tuvo bastante incidencia en el nombramiento de algunos funcionarios en el nuevo gobierno de CABA pero como tiene grandes inversiones en real estate acá no creo que se vuelva a la Argentina" comentó un empresario muy relacionado con la venta de propiedades de lujo que este año estuvo bastante frenada.

En otro cena esteña donde los langostinos empanados al curry fueron los más elegidos, y lo único que hubo para degustar fueron los mariscos, un empresario relacionado con el mercado de las empresas tabacaleras comentó que una multinacional estaría dispuesta a anunciar una inversión de unos 300 millones de dólares y la creación de unos 200 empleos directos en el caso que se logre destrabar una resolución de la ex ministra de Salud Carla Vizzoti.

Se trata de la resolución 565/2023 y en el caso de sacar esa resolución se abriría la puerta para producir en la Argentina Productos de Tabaco Recalentado(PTC)

"Esa resolución prohíbe la importación, distribución, comercialización, la publicidad y cualquier modalidad de promoción y patrocinio en todo el territorio argentino de los sistemas o dispositivos electrónicos destinados a inhalar vapores o aerosoles de tabaco, denominados habitualmente como Productos de Tabaco Calentado (PTC) y además la importación de todo tipo de accesorio destinado al funcionamiento de dichos sistemas o dispositivos, como asimismo a cartuchos y barras de tabaco para ser calentadas en dichos sistemas" explicó el experto.

El BOPREAL no despierta grandes expectativas en el mercado

En tanto que un grupo de financistas junto a sus esposas y novias tuvieron una idea original. Alquilaron un crucero de una línea internacional y salieron el 24 de diciembre por la tarde desde Punta del Este hacia Río de Janeiro para festejar Navidad y Año Nuevo y luego regresar el 1 de enero. Se habló de todo allí pero muchos de ellos, argentinos en su mayoría, se mostraron bastante escépticos con respecto a suscribir el bono para importadores (BOPREAL) lanzado hace dos semanas por el ministerio de Economía y cuya primera licitación fue solo de 750 millones de dólares.

"Estuve con funcionarios de la Secretaría de Comercio reunido más de una hora porque quieren hacer que esos bonos para pagar importaciones funcionen a toda costa y no entienden el problema" comentó uno de los expertos y además agregó que "todos los importadores que conozco no quieren tomar el bono, la realidad es, que las pretensiones múltiples del gobierno con este bono que son muy ambiciosas, pero no cumplen con la deuda comercial recontra vencida a veces a multinacionales pero también y en su mayoría a pymes extranjeras que entregaron su mercadería y algunos ya llevan casi un año sin cobrarla".

Otro financista que asesora a varias empresas del sector automotriz explicó que en la práctica, los importadores serian los agentes del gobierno que se encargaría de refinanciar la deuda comercial de la Argentina (siempre es lo que primero se paga), y tendrían que correr con el riesgo de su valor y deberían nosotros asumir las pérdidas si las hubiera"

El financista además contó que le pidieron que propusiera soluciones. "Les propuse pagar con dólares que los importadores tienen en los bancos, a abrir el mercado de cambios o a acortar el tiempo del contado con liquidación pero no aceptaron esas propuestas" dijo.

Otro de los temas más comentados del finde largo fue el impacto del DNU 70 del presidente Javier Milei en distintas actividades como por el ejemplo la actividad aeroportuaria y pesquera.

"El DNU modifica a la norma madre del transporte aéreo en el país que es el Código Aeronáutico. En concreto, el decreto incluye 64 artículos destinados a modificar otros tantos de la Ley N°17.285, es decir del Código Aeronáutico eso se debe a que el artículo 182 del DNU, que modifica el Artículo 2 del Código Aeronáutico declara al transporte aéreo como "servicio esencial".

Lo mismo sucede con el Artículo 204 del DNU, que modifica el Artículo 91 del Código. La declaración de servicio esencial supone poder limitar las huelgas. Todo servicio esencial debe garantizar un piso mínimo de operaciones.

"Lo curioso es que según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), esenciales son otras áreas como los servicios sanitarios y de salud, por ejemplo. En transporte aéreo, esencial es todo lo relacionado con los controladores de vuelo y asistencia a la navegación aérea" explicó un abogado experto en temas laborales.

La gran duda es si la política de cielos abiertos, en la idea del gobierno, es una desregulación para promover más competencia o es la apertura unilateral del cabotaje para que aerolíneas extranjeras puedan operar en él. Algunas de las modificaciones propuestas en el Código Aeronáutico traen más confusión.

Mar del Plata convulsionada

Por último hubo varios eventos en Mar del Plata que se convulsionó el 27 de diciembre con la llegada de Milei al teatro Roxy para ver la obra de su novia la actriz, comediante e imitadora Fátima Flórez. En "La Feliz" le estalló en la cara un conflicto inesperado al intendente Guillermo Montenegro que trata de explicarle a mucha gente que el otro Guillermo Montenegro del que también se habla bastante es el diputado de La Libertad Avanza que acompaña a todos lados a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El intendente fue denunciado por los concejales de Unión Por La Patria por ceder espacios estratégicos en la ciudad a la empresa Mercado Libre para entregar encomiendas. Los legisladores dicen que "se trata de un subsidio del intendente a uno de los argentinos más ricos del mundo" en alusión a Marcos Galperin.

Esto se debe a que, al parecer, la empresa solo pagará 47.000 pesos de tasa de publicidad por colocar unos banners y esos predios están exceptuados del pago de gravámenes municipales. Pero el mayor problema del intendente pasa por el impacto del DNU de Milei que afecta de lleno a la industria pesquera nacional y a los astilleros.

En un resto concurrido y cercano al puerto varios empresarios de la industria pesquera y de los astilleros marplatenses alertaron acerca del impacto negativo que tiene el DNU para ambos sectores.

Uno de ellos, uno de los empresarios pesqueros más antiguos denunció allí que "las modificaciones a la Ley de Pesca previstas en la llamada Ley Ómnibus representan una entrega de los recursos del Mar Argentino a flotas extranjeras y en particular a los chinos y esto dinamitará los empleos del sector no solo en Mar del Plata sino también en el sur del país".