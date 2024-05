El presidente Javier Milei reiteró en la última semana que el objetivo oficial es abrir el cepo en "algún momento del año" aunque admitió que primero hay que "hacer unas cuantas cosas", entre ellas, "resolver el problema de los dividendos atrapados". En ese sentido, el Banco Central licitará los bonos Bopreal para que las empresas puedan pagar las utilidades y dividendos pendientes de pago a accionistas no residentes. El primer a subasta en la que podrán participar se realizará entre miércoles y jueves. Los analistas discrepan sobre el eventual resultado de esa medida, y algunos cuestionan que esa solución implica aumentar la deuda en dólares de la entidad monetaria.

Sobre la posibilidad de liberar el cepo completamente este año, varios expertos dudan de que sea factible en 2024 y plantean que con la nueva reducción de la tasa se aleja la salida total del cepo y afianza la visión de que habrá una unificación cambiaria gradual y por etapas.

A su vez, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, José Luis Espert, dijo que "el Gobierno va a esperar que las reservas netas estén en positivo" para liberar el cepo. Y estimó que "hasta que estén en un terreno holgado, con un piso de u$s 5.000 millones de dólares, no creo que el cepo termine".

En ese sentido, aún falta camino por recorrer dado que las proyecciones privadas calculan que las reservas netas aún están son negativas. La consultora 1816 calculó que "descontando los pagos de BOPREAL de los próximos 12 meses, en línea con la metodología del FMI, las reservas netas rondan los -u$s2.800 millones

En este contexto, la gran incógnita en el mercado es lo podría venir luego de la apertura del cepo en materia cambiaria.Varios analistas vislumbran que inicialmente se implementaría un esquema cambiario flexible

Bopreal para girar dividendos: ¿de cuánto es la deuda?

El BCRA dispuso la aplicación del Impuesto PAIS (17,5%) para las nuevas suscripciones de BOPREAL serie 3 destinadas para el giro de dividendos a accionistas no residentes en Argentina, con lo cual las empresas que suscriban estarán pagando un tipo de cambio de alrededor $1.320, más de 200 pesos por encima del Contado con liquidaciónl

Milei dijo que la idea es abrir el cepo en algún momento del año pero antes hay que resolver el problema de los dividendos atrapados

Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS explicó que "la medida busca tratar de contener una fuente potencial de demanda de divisas ante una hipotética remoción de controles de cambios". E indicó que "el monto de la potencial demanda es difícil de estimar, aunque algunos cálculos privados lo ubican en el rango de u$s2.000 a u$s4.000 millones". Aclaró que "debe considerarse igualmente que algunas empresas giraron dividendos vía bonos en dólares, por lo que el monto podría ser menor".

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, estimó que "podría haber unos u$s8.000 millones de dividendos atrapados", en tanto que Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, precisó que la deuda por dividendos "a nosotros no da alrededor de u$s7.000 millones". A su vez, los analistas de Delphos Investment señalaron que "el monto de dividendos encepados"es difícil de estimar con precisión, pero creemos que superaría cómodamente los u$s3.000 millones".

Bopreal para dividendos: ¿tendrá interés?

Menescaldi consideró que con la emisión del BOPREAL "pueden tener algún éxito al principio porque le va a permitir a las empresas pagar dividendos que hace tiempo que están sin poder girar y es algo que reclaman las empresas matrices". Especuló que "teniendo en cuenta que la brecha todavía es baja, pueden conseguir entre u$s2.000 y u$s3.000 millones" por ese mecanismo.

Para Baer "es una medida acertada, aunque con esta brecha el atractivo que tiene es bajo; el tipo de cambio implícito considerando el impuesto PAIS está en niveles de $1.300 cuando el CCL está muy por debajo. A su criterio, "aún así, algunas empresas podrían decidir entrar porque no perderían el acceso al MULC, pero en términos de costos no resulta en general atractivo".

Con relación al interés de las empresas, en Delphos indicaron que "en esta semana tendremos una nueva licitación de BOPREAL serie 3 para importadores y pago de dividendos al exterior, de los cuales restan colocar u$s1.803 millones de un total a emitirse de u$s 3.000 millones" y prevé que "luego de varias licitaciones con adjudicaciones de montos bajos (cercanas a los u$s100 millones), es probable que la posibilidad de suscribir BOPREALES para el pago de dividendos aumente el interés",

licitará los Bopreal para que las compañías puedan enviar utilidades pendientes de pago a accionistas no residentes

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Reseach de Aurum Valores, juzgó que "parece poco atractivo para un extranjero convalidar una pérdida de la magnitud que implica comprar un BOPREAL para hacer CCL a un valor de $1.300" cuando en el mercado la divisa financiera está bastante más barata.

"Si no salieron con CCL antes ni ahora con valores tan bajos de brecha, no veo qué incentivo puede haber a ejecutar una operación de esta naturaleza. Me preocupa sí que el BCRA se muestra cada vez más dispuesto a endeudarse en dólares", cuestionó.

A su vez, el analista financiero Gustavo Ber sostuvo que "la medida del BOPREAL para utilidades y dividendos retenidos es satisfactoria y podría tener en el tiempo una buena aceptación entre las empresas, al igual que fue sucediendo con los importadores".

Javier Soruco, team Leader de Corporate Finance de Adcap, prevé "poca adhesión por parte de las compañías porque sigue siendo alto el costo de realizarlo versus el CCL, y añadió que "si bien es una solución, no termina de cerrarle principalmente a los corpos".

Asimismo, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, esgrimió: "el BOPREAL me parece que va a ser exitoso, o sea que las empresas lo compren, en tanto y en cuanto se espere un salto cambiario en el momento de la unificación cambiaria, algo que según el gobierno no va a suceder".

"En mi opinión deberíamos salir del cepo no más allá de mediados de año. El tema de los dividendos se puede resolver en los meses siguientes, pero salir a una unificación cambiaria hay que hacerlo de inmediato. Me parece mejor solución permitir la transferencia de los dividendos en cómodas cuotas una vez que salgamos a una "unificación", argumentó.

Para analistas, la baja de tasas aleja la salida del cepo

El economista Federico Glustein afirmó que "es una buena medida utilizar los BOPREAL porque tiene adhesión del mercado y es un papel con circulación, y porque es una forma de garantizar a los proveedores que van a tener, en algún momento, las divisas adeudadas".

¿Tras salida del cepo, qué régimen cambiario habrá?

Repetto aseveró que "no veo posible que se abra el cepo este año, al menos mirando las variables que tenemos hoy en día, sobre todo si el objetivo es mantener una flotación sucia con tasas de interés negativas".

En ese marco, el economista opinó que tras la salida del cepo "no los veo dispuestos a un esquema de flotar libremente porque ni siquiera liberan las múltiples restricciones que siguen entorpeciendo el mercado cambiario".

"Creo que estamos muy lejos de un escenario de libre movilidad de los capitales y más con la apreciación cambiaria que están convalidando", remarcó, en alusión a mantener un crawling peg de 2% mensual.

Al respecto, Franco sostuvo "el gobierno ha venido manifestando que requiere de cierto ‘colchón’ de dólares en el BCRA para salir de los controles, lo que creemos que sugiere que no se iría 100% a una flotación ‘limpia’ sino que habría algo de potencial intervención en el MULC por parte del BCRA".

"Recordamos que si el mercado fuera 100% libre, el nivel de reservas netas del BCRA sería irrelevante dado que las operaciones de divisas serían entre oferentes y demandantes sin el BCRA involucrado, y el precio de la divisa se determinaría en el mercado libre. La intervención del BCRA sería más via tasa, comprando o vendiendo bonos del Tesoro para fijar algún nivel objetivo", vislumbra.

Algunos nalistas dudan de que se pueda abrir el cepo este año ante resevas netas que aún están en terreno negativo

Un reciente informe de la consultora EconViews planteó que "la gran pregunta es cuál será el esquema cambiario/monetario que se adoptará a la salida del cepo" y especuló que "da la sensación que no se va a repetir el esquema monetario de 2015 en parte porque no dio los resultados esperados y en parte porque hay temor a moverse a un esquema de tipo de cambio flotante".

Pero "tampoco parece que se vaya a un esquema donde el tipo de cambio sea el ancla para la inflación, simplemente porque no hay suficientes reservas, y es poco probable que las reservas netas lleguen a niveles como para que el BCRA se sienta cómodo para defender una paridad".

Según su visión, una alternativa "sería adoptar un esquema ecléctico, como sería una banda cambiaria que, oh casualidad, es lo que implementó Luis Caputo en su breve paso por el BCRA en el 2018".

"La ventaja de una banda cambiaria es que es un régimen intermedio entre el tipo de cambio fijo y el flotante. La banda pone un techo y un piso al tipo de cambio, pero dentro de la banda el tipo de cambio flota, con lo cual el BCRA no necesita defender la paridad", explicó, y resaltó que "Chile e Israel en un entorno de incertidumbre recurrieron a un régimen de bandas para estabilizar".

Para Ber, "el régimen cambiario podría ser de flotación administrada, en busca de evitar fuertes vaivenes, y es por ello que se necesitaría un mayor fortalecimiento de las reservas en busca de tener capacidad de intervenir, de resultar necesario tanto por el contexto externo como interno".

Menescaldi tambien prevé inicialmente tras la salida del cepo una política cambiaria flexible "de bandas en las que el tipo de cambio fluctúa entre X valor y X valor, y si supera el BCRA puede intervenir, sino no".