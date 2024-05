Cada vez son más los argentinos que viajan a Paraguay a comprar por la impresionante diferencia de precios que hay, pero hay un detalle que no muchos cuentan y que puede hacerte perder dinero. No solo en Argentina hacen diferencia de dólar "cara chica" o "grande", en el país vecino también pasa y hay muchas más "condiciones" para aceptar los billetes.

En bancos, no hay diferenciación entre los billetes estadounidenses, pero la cotización cambia en la calle según la "edición" de cada billete. Una de las justificaciones son las medidas de seguridad que se van perfeccionando con el correr del tiempo, por lo que antes de viajar hay que prestar atención a algunos detalles para aprovechar la abismal diferencia de precios con el país vecino.

¿Qué dólares aceptan en Paraguay?

"Se olvidó de traer los dólares con franja azul", se lo escucha decir al creador de contenido "ModoJuanchi" y cuenta la experiencia de una mujer que viajó de Quilmes a Ciudad del Este, pero no lo hizo con los "dólares azules" y eso le costó caro.

Estos billetes que menciona son los más actuales y que cuentan con más medidas de seguridad para evitar fraudes. En Argentina pagan en promedio un 5% menos por los billetes "cara chica", pero en Paraguay tienen muchas más condiciones para aceptar la moneda de Estados Unidos.

"Por cada billete que nos cambiaron, tuvo que poner $6.000", detalla el influencer sobre la transacción que la turista hizo en los puestos de cambio que están por las calles de Ciudad del Este.

Y no solo pasa con billetes "viejos", sino también esto mismo pasa con los que tengan manchas o no estén en condiciones óptimas. Es por esto que Carlos Santillan, hizo la "recomendación que no te dan" y fue que se compren guaraníes.

Carlos cuenta que nadie recomienda esto porque "se pierde el negocio de la comisión" y aclara que solo los argentinos compran con dólares. "Si llevas guaraníes desde Buenos Aires, te conviene toda la vida", señala y muestra la cotización del día. Al tiempo que aclaró que los paraguayos con los guaraníes "no son tan selectivos, como si lo son con los dólares".

Pero más allá del tipo de cambio, en los comentarios varios turistas remarcaron las dificultades que tuvieron a la hora de querer comprar con dólares que no sean "los azules". Los mensajes que más se repitieron fueron: "Fui a Paraguay en enero de 2020 me bajaron el precio del dólar porque no era nuevo", "Tampoco cuentan que tienen que ser los dólares azules sin ninguna manchita nada de nada se ponen insoportable con el tema dólar", "en Paraguay si el dólar está manchado o tiene un punto sello no lo quieren o te descuentan".