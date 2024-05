La Superintendencia de Servicios de Salud demandó a otras 14 empresas de Medicina Prepaga por los fuertes aumentos que mantienen en sus cuotas a partir de la desregulación desde diciembre a la fecha.

Así son un total de 37 las empresas demandadas ante la justicia en lo Civil y Comercial Federal donde un juez ya dictó una cautelar.

Inicialmente, fueron 23 las intimadas por la Justicia para retrotraer sus valores a diciembre y aumentarlos de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sólo resta que el próximo 27 de mayo en audiencia, las prepagas informen sobre cómo devolverán el dinero uqe han cobrado por demás a los afiliados.

Eso luego de la audiencia donde concurrirá también la Superintendencia de Servicios de Salud y les presentarán el plan de devolución que aquellos sugirieron que no sea en más de siete cuotas. No obstante quien apruebe o no el plan de devolución será el juez.

Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios de Salud amplío la demanda y ahora incluyó a otras 14 empresas que no fueron alcanzadas por la primera cautelar dictada por el juez.

Las nuevas demandadas son International Health Services Argentina S.A.; Obra Social YPF; OPDEA; OSDEPYM; Fundación Médica de Mar del Plata; ENSALUD; Sociedad Española de Beneficiencia y Mutualidad; COBENSIL; MEDIN S.A.S.M.A; Centro Médico Pueyrredón; Programa de Salud S.A; Medical´s Organización de Prestaciones Médicas Privadas S.A; la Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo y Femedica.

La Superintendencia de Servicios de Salud demandó a otras 14 empresas de Medicina Prepaga

Prepagas: se desconoce cómo devolverán el dinero

Las empresas de medicina consiguieron que la Justicia suspenda el plazo por el que debían presentar el plan de reembolso a los clientes. Además, el juez convocó a las partes a una audiencia el 27 de mayo.

"Atento a las múltiples peticiones formuladas y las razones esgrimidas, dentro del marco de la ejecución de la medida cautelar dictada con fecha 03.05.2024 y el efecto propio de su apelación (art. 198 del CPCCN), convóquese a las partes a la audiencia que se fija en los términos del art. 36 del CPCC para el día 27 de mayo de corriente año, a las 10 horas", se precisó en el fallo del Juzgado Cilvil y Comercial Ferderal N°3.

"En consecuencia, suspéndase los plazos procesales hasta la fecha fijada precedentemente", determinó la Justicia, posponiendo el plan de reembolso que debían presentar la prepagas en lapso de cinco días.

Fuentes del sector de las empresas indicaron que el fallo que ordenaba reintegrar a los afiliados los incrementos por sobre la variación del IPC tiene "un impacto que pone en riesgo el funcionamiento mismo del sistema de salud privado" en la Argentina.

Y argumentaron que los incrementos no fueron resultado de una decisión cartelizada, sino de la necesidad imperiosa de recomponer los honorarios de los prestadores afectados por decisiones del gobierno anterior.

"Esos incrementos se dieron de acuerdo con la liberación del sector que se estableció en el DNU del Gobierno nacional y fueron trasladados para mejorar los ingresos de los prestadores, cuyas clínicas se encuentran en estado crítico, muchas de las cuales tuvieron que reducir personal porque no podían hacer frente a los costos", concluyeron.