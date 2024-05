Tras el plan de lucha que viene llevando adelante la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ADECRA) afirmó que el sector "está en emergencia" y reconoció que "tenemos vencida una paritaria desde hace un mes y medio" ya que no pudieron llegar a ningún entendimiento con la organización sindical que encabeza Héctor Daer.

Las protestas comenzaron este lunes y continuaron este martes con asambleas en los lugares de trabajadores, mientras que el miércoles se dará paso a los ceses de actividades, que será de 2 horas por turno, el jueves paramos 3 horas por turno y el viernes la huelga será de cuatro horas por turno.

Las medidas de fuerza afectan en todos los establecimientos del sector asistencial privados, que además de clínicas, sanatorios y hospitales, nuclea a geriátricos, laboratorios clínicos y rayos, emergencias médicas, internación domiciliaria, entre otros

La patronal afirma que el sector "está en emergencia"

Por su parte, el titular de ADECRA, Jorge Cherro, afirmó que el sector "está en emergencia" lo que les complica cerrar un acuerdo con el gremio y ratificó que la paritaria no se resolvió porque "no tenemos los recursos".

El empresario subrayó que "algunos aumentos que teníamos asegurados para abril se congelaron", -en relación a la decisión del Gobierno de frenar los incrementos en las cuotas de las prepagas- por lo que esta situación condujo a que se lleven a cabo acciones de protesta de la FATSA.

Cherro sostuvo que también se ven afectados por la suba de tarifas y consideró como "desprolijo" el DNU 70/2023 en el que se desregulan las cuotas de la medicina privada, la cual debió hacerse de manera "más ordenada", para evitar la reciente marcha atrás que dio el Ejecutivo para retrotraer los aumentos en las cuotas, congelar el precio y exigir la devolución del dinero a los beneficiarios.

El sector empresario ratificó que la paritaria no se resolvió porque "no tienen los recursos"

Duro documento del gremio contra la cámara empresarial

El plan de lucha de los trabajadores y trabajadoras de sanidad en todo el sector asistencial se resolvió la semana pasada, ante el estancamiento de las negociaciones salariales. En un documento, la FATSA planteó que "nuestros salarios han perdido dramáticamente su poder de compra y los empresarios del sector se niegan sistemáticamente a otorgar los aumentos que reclamamos desde hace meses. ¡No tienen vergüenza!".

La entidad repudió la actitud de los directivos de ADECRA por la falta de respuestas en "las innumerables reuniones paritarias que no han servido para conmover la intransigencia irresponsable de los representantes patronales".

Asimismo, detalló que "los empresarios deben asumir su responsabilidad y pagar salarios acordes a la importancia de la tarea que desempeñamos. No vamos a tolerar salarios congelados y sin aumentos desde el mes de marzo". Agregó que "no podemos seguir trabajando sin mejorar nuestros ingresos, todo tiene un límite. Hace tiempo que les advertimos que Sin Salarios no hay Salud".