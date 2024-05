El Banco Central terminó la última jornada del mes en terreno negativo al registrar un saldo neto vendedor de u$s52 millones por su intervención en el mercado cambiario, el segundo rojo de la semana tras la venta el lunes de u$s 11 millones, y el sexto en la era Milei. De esta manera, la entidad monetaria cerró mayo con un saldo neto comprador de u$s2.522 millones, muy por debajo de los resultados positivos de abril de u$s3.348 millones y de marzo de u$s2.884 millones.

Es el segundo monto mensual más bajo de compras desde que asumió Milei, después de febrero, cuando habían sido de u$s2.357 millones. Asi, las compras netas acumuladas en la era Milei suman u$s17.291 millones.

A su vez, el stock de reservas brutas internacionales cayó u$s402 millones con respecto a la jornada previa, al ubicarse en u$s28.663 millones. Fuentes de la entidad monetaria explicaron que hay un efecto estacional de fin de mes que genera demanda que luego se revierte. Así, las reservas brutas cerraron mayo con una suba mensual de u$s1.085 millones.

La desaceleración de compras de mayo se da en un escenario donde inicialmente hubo un retraso en la cosecha por mal clima, pero también mayor demanda de privados ante la normalización de pagos a importadores, dado que va quedando sin efecto el esquema de acceso gradual en cuatro cuotas que se implementó tras la devaluación, y a la vez, menos oferta por una caída en el volumen de liquidaciones.

Al respecto, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, remarcó a iProfesional que "la demanda de divisa en el mercado libre de cambios fue la tercera mayor diaria desde que asumió Mieli, y esto forzó a BCRA a desprenderse de reservas".

"Sería una pésima señal para el mercado y tendrá un efecto inmediato en el Riesgo País y en la confianza, que el BCRA deje de acumular reservas", advierte el economista Joaquín Marque, director de UG Valores.

"Las anclas del modelo económico siguen siendo el superávit fiscal, acumulación de reservas y una continua baja de la inflación. Todo retroceso en las mismas, tendrá un efecto político inmediato y la sociedad y los agentes económicos empezarán a dudar de la viabilidad del rumbo elegido", indica.

Por otra parte, operadores del mercado afirman que en la última semana la liquidación del agro mejoró. Al respecto, la consultora Outlier estimó que la menor liquidación proviene de otros sectores con el de gas y petróleo "lo cual puede tener explicación en la estacionalidad propiedad de esos sectores, que habían aportado en meses previos, pero ahora, dado el mayor uso energético local, contarían con menos volumen exportable".

Reservas: ¿hay retención de granos?

De todos modos, la consultora 1816 destacó que la cosecha gruesa "se está comercializando a un ritmo inusualmente lento: hasta la cuarta semana de mayo los productores vendieron apenas 35,6% de la cosecha estimada de soja, cuando en los 7 años anteriores esa cifra había sido de 42,9) en promedio". Y lo atribuyó a múltiples factores: clima, logística, precios internacionales, tipo de cambio real.

En ese marco, los analistas de PPI señalaron que "la liquidación del agro no termina de traccionar, a pesar de estar en su pico estacional", indicaron que "la cifra de mayo se ubica 24% por debajo de la media histórica del mes"

Asimismo, estimaron que "el avance de la cosecha de soja en la zona núcleo es de 93,7%, ubicándose por encima del nivel nacional de 86%. Y evaluaron que "por ende, no es que falta stock, sino que los productores estarían reacios a vendérselo a los exportadores, es decir, los exportadores no tienen qué liquidar porque los productores no quieren vender"

La consultora consideró que "habría dos posibles razones detrás de la reticencia de los productores a vender sus stocks". Y explicó que, "por un lado, el menor spread tasa – crawling peg podría haberlos llevado a optar por financiarse en pesos ante un menor costo de apalancamiento" y además "podrían estar especulando con un alza en los precios internacionales debido a las inundaciones en Brasil, algo que ya se está materializando".

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s348,934 millones, lo que implica una suba frente a los u$s u$s226,814 millonesmillones de la jornada anterior. El analista comentó que "es habitual en cada fin de mes que la demanda se active por la necesidad de cubrir posiciones y vencimientos que operan en la fecha y no es raro que el BCRA tenga que vender en el mercado, ha pasado innumerable cantidad de veces".

El analista puntualizó que el BCRA acumuló en mayo compras netas por u$s 2.522 millones, y señaló que "todas las expectativas se trasladan ahora al mes próximo, el último del primer semestre, en el que se esperan mejoras en los ingresos del exterior y una persistente intervención oficial para recomponer reservas internacionales".

A su vez, un informe de la consultora FMyA sostuvo que "para el próximo mes, esperamos que el agro continúe liquidando a buen ritmo". Y remarcó: "También habrá que estar atento al pago de u$s 5.000 millones del swap chino que debe afrontar el BCRA durante junio; creemos que el gobierno va a conseguir rollear el vencimiento, por lo que el pago no debería presionar sobre las reservas netas".

