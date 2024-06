Sostuvo que la baja de la inflación "es fundamental para la recuperación porque "genera una normalidad que no se ve en Argentina hace mucho tiempo

El ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que "hay claros signos de recuperación" en varios sectores, avizoró una inflación mensual menor al cinco por ciento en mayo y destacó que el Impuesto PAIS bajará al 7,5% si se aprueba la Ley de Bases.

Además, el funcionario cuestionó a parte de la oposición por entender que trabaja con "el único objetivo de voltear al Gobierno".

"Creemos que la inflación de mayo va a estar por debajo de 5%. Hace no mucho más de dos meses me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Y llegó a un dígito en abril", expresó en ese sentido.

En ese sentido, sostuvo que la baja de la inflación "es fundamental para la recuperación porque "genera una normalidad que no se ve en Argentina hace mucho tiempo. Lo ideal sería que eso se complementara con la sanción de la ley Bases".

Por otro lado, señaló que el Gobierno no tiene una fecha límite para levantar el cepo cambiario, lo que implica algunas condiciones.

"Nosotros no nos fijamos una fecha para levantar el cepo. Lo que nos fijamos es una estrategia para salir del cepo. Se tienen que cumplir esencialmente cuatro condiciones. Una es el equilibrio fiscal. Dos, tener solucionado el problema del stock heredado, haber solucionado el flujo y por último, que haya una relación razonable entre reservas y pasivos remunerados", dijo al respecto

Luis Caputo: qué pasará con el Impuesto PAIS si se aprueba la Ley de Bases

Caputo señaló que la Ley de Bases "es buena para la sociedad" y consideró que es algo que "sabe una parte de la sociedad", la cual no la aprueba por esa razón. En ese sentido, el ministro consideró que "el único objetivo que tiene parte de la oposición es voltear este Gobierno".

"Para un buen sector de la política, por suerte no para todos, la política es un negocio", consideró el ministro, a la vez que advirtió que "los políticos tienen que ser más responsables y votar las leyes para que la gente pueda reincorporarse en el sector privado lo más rápido posible".

"Ya lo anunció el Presidente, si se aprueba la ley Bases vamos a retrotraer esa suba del impuesto PAIS, la vamos a bajar del 17,5% al 7,5%. Eso va a ser un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación. El impuesto PAIS joroba y mucho", anticipó.

Por otro lado, el funcionario aseguró que se ve un rebote mes a mes en sectores como la producción de autos, de hierro y acero, además de minería, en tanto que también sostuvo que "se recomponen fuerte los ingresos" de la población, e incluyó en ese ítem a los jubilados, por lo que consideró que "a partir de mayo la economía está pegando la vuelta".

No obstante, admitió, en diálogo con La Nación+, la merma en sectores como la construcción por la paralización de la obra pública, pero indicó que "es algo que se va a recomponer rápidamente" y graficó que hay un rebote en los despachos de cemento.

En cuanto a la construcción, reconoció que "es razonable" que haya caído porque pararon "fuertemente la obra pública y eso tiene impacto". De todas formas, consideró que "es algo que se va a recomponer rápidamente". Si bien admitió el panorama adverso, señaló: "Siempre dijimos que iba a ser duro, y lo es", y agradeció a la gente "por aguantar".

"El nivel de esperanza que tiene la Argentina se dio vuelta: la mayoría de la gente entendió que este es el camino, no se comen más el cuento del populismo, que era una estafa piramidal: imprimo plata y la regalo... si fuera un modelo razonable, se aplicaría en otros lugares del mundo... esto es fáctico, no podemos discutir esto... no lo discute nadie: lo discute el militante o el que es fanático", celebró el ministro.