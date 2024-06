El economista Juan Carlos De Pablo destacó el plan antiinflacionario, detalló por qué no llegan más inversiones a la Argentina y aseguró que el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene un plus que le permite tomar las decisiones.

Con esas definiciones, se refirió al contexto económico del país, y también hizo referencia a la Ley Bases.

"La gente está hablando de la ley Bases y yo digo pará: primero que se apruebe, segundo que se publiquen el contenido oficial. Una vez que esté el texto hablemos con los expertos en cada uno los pedacitos. Entiendo el punto de vista político que sí, que no, que los mercados, pero la realidad es que todavía no ha sido aprobada. Primero que se apruebe, después se publica y después hacemos el análisis", afirmó el economista sobre la norma que será debatida la próxima semana en la Cámara de Diputados.

En ese marco, minimizó el festejo anticipado en los mercados con el dólar y la suba de acciones en Nueva York. "Todo eso son racionalizaciones para un lado y para el otro que, no lo doy ni pelota ni a los que hablan de un lado. El mundo de las racionalizaciones no sirve para tomar decisiones. Lo primero que hay que mirar es un mostrador, hay que mirar primero que te está pasando a vos y por qué crees que a vos te está pasando, lo que te está pasando. Segundo mirar lo que le pasa a los que están en el mismo sector que está vos", detalló.

La importancia del día a día en la economía

De Pablo tampoco recomendó no ver más allá del día a día. "Cuando alguien te dice '¿cómo ve septiembre?', yo no veo la semana que viene. Dejémonos de joder, esto es absolutamente fluido", respondió en diálogo con Radio Con Vos, y se refirió al plan de estabilización plan antiinflacionario no es un plan

"Todo el mundo habla de recesión. El INDEC la semana pasada dijo tanto en industria como en construcción ajustado por estacionalidad abril fue mejor que marzo. FIEL acaba de decir con el mismo criterio mayo fue mejor que abril, aunque ese mes te da negativo. Lo que estamos viendo es si esto empieza a darse vuelta o no, la regla es heterogénea. Hablas con el sector minero y están de fiesta, el tipo que vende licuadoras se quiere matar", analizó

El economista opinó sobre la llegada de inversiones al país.

El economista reiteró que en política económica hay que tener de referencia las "cosas concretas" que son las leyes decretos, resoluciones y comunicados, y pidió restar importancia a las declaraciones. "Lo demás no me importa", dijo.

Además, De Pablo aseguró cuál es la única herramienta a la que se aferra el Javier Milei. "El Presidente no tiene gobernadores, ni intendentes, tiene pocos senadores, pocos diputados, pocos instrumentos política económica, por eso se aferra el equilibrio fiscal, porque no tiene una alternativa. Es como si vos estuvieras en un velero en medio del Río la Plata, con una tormenta pavorosa y se te rompió el timón, la vela y estás aferrado a lo único que tenés: esto no hay plata y punto, que cada uno que lo califique como quiera", sostuvo.

"El Presidente habla de cosas sustantivas cuando le dice a los legisladores: ‘ustedes me llegan a votar cualquier ley que comprometa el equilibrio fiscal, yo la veto’, y si la tiene que vetar, lo que tiene que hacer. La cosa es así, esto no es de Escuela Austríaca, esto es de almacenero, con el perdón de los almaceneros, pero también pedido esos dos objetivos a los que se aferra digamos como como el aire que necesita para respirar. Está cerca de conseguirlo", estimó el especialista, autor de varios libros, quien presentó recientemente el último "La Cocina de la política económica argentina" (Ed. Sudamericana) en co-autoría con Ezequiel Burgo.

En esa línea, celebró la desaceleración de la suba de precios y el efecto antiinflacionario. "La tasa de inflación era 25% mensual, después 20%, 15%, cuando ahora salió 4,2%. Yo no tengo ningún problema si la tasa de inflación de junio 6%. No sé si desde el punto de vista político se quiere matar, o lo que sería peor, empiezan a hacer congelamiento por temor a pensar que el 4,2% de mayo es el techo. Hoy tenés una caída sistemática, es evidente que la lucha antiinflacionaria ha provocado una caída fenomenal de la tasa de inflación", recalcó.

La llegada de inversiones al país

Al ser consultado sobre la llegada de nuevas capitales por la aprobación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), De Pablo aseguró todo siempre está latente en la Argentina. "A mí me dicen ‘asegúreme que en 2027 Cristina no vuelve’, y yo quien soy para asegurarle eso. Dios creó a los empresarios para que piensen poco y hagan mucho, y menos mal pues. Si el Señor Tesla viene acá no es porque a Milei le resulta gracioso, sino porque es una oportunidad negocio", aclaró.

En esa línea explicó por qué llegan menos inversiones al país. "Vienen acá a poner una fábrica de autos hasta que hace los trámites, consigue el terreno, hace la fábrica y cuando pasan cuatro años, este señor, que todo el mundo dice que es muy inteligente, ¿me va a condicionar una inversión real a sacar el cepo? En cuatro años los argentinos sacamos el cepo, lo ponemos, lo sacamos, lo ponemos. ¿Cuál es el problema? En base a las mismas incertidumbres que generamos nosotros mismos cualquier inversor nacional o extranjero para hacer una inversión tienen en la cabeza una tasa de rentabilidad esperada superior a la de un país más estable. Por esta razón, hay menos inversiones de las que serían esperables en un país más estable, esto es Argentina", manifestó.

Al mencionar su último libro y al comparar otros períodos económicos de Arturo Frondizi a Mieli, De Pablo dijo que el Presidente "más allá de que es economista de profesión o de estilo" está "realmente convencido lo que hace".

"No estoy en las reuniones donde está (Luis) Caputo con el Presidente, así que no sé cómo diseñan la política económica, pero si te puedo decir en base a la experiencia que está metida en ese libro que un ministro de Economía que no tiene atrás un Presidente que lo respalde está en serias dificultades. Es una cosa elemental. Caputo se anima a decir cosas y a hacer cosas porque tiene a Milei atrás", subrayó.