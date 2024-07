El Impuesto PAIS llegó a representar más del 8% de todo lo recaudado durante el inicio de la era Milei

Desde 2011, nos acostumbramos a ir convivir con el cepo cambiario, a medida que fueron pasando los años, las regulaciones se iban intensificando. En 2019, por la emergencia económica, previa aprobación del Congreso, se sanciona el impuesto País, que también a medida que fue pasando el tiempo, fue endureciendo sus requisitos para acceder.

La novedad es que el ministro de Economía Luis Caputo envió este miércoles un adelanto del Presupuesto 2025 al Congreso, en el que ratifica la "finalización de la vigencia del Impuesto PAIS".

1. ¿Cuándo nació el impuesto País?

El Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria, más conocido como impuesto PAIS, es un tributo que afecta ciertas operaciones en moneda extranjera, con el objetivo de cuidar las reservas internacionales del Banco Central. Este impuesto de emergencia que aplica a nivel nacional, durante 5 periodos fiscales, sancionada el 21/12/2019, debería quedar sin efecto para fines de este año.

No debemos olvidar que meses previos a su sanción, el país transitaba una corrida hacia el dólar, producto de la incertidumbre que generaban las P.A.S.O., donde el dólar paralelo aumentó de $45 a $60 en un solo día hábil. Este descreimiento que sufre nuestro país por su moneda, es lo que hace entender el porqué de la implementación de este impuesto para cuidar las reservas, a tal punto de limitar la compra de u$s200 mensuales.

2. Para qué se debía haber utilizado el impuesto País por ley

Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo recaudado por el impuesto País debe destinarse a: Programas a cargo de ANSES y PAMI; Obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Socio urbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional; Prestaciones a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

3. ¿En cuántas actividades hoy está presente?

El impuesto PAIS, como se trata de un tributo que afecta a la compra de divisas, perjudica de manera directa a múltiples sectores de la economía. En el sector turístico, todas las compras con tarjeta de crédito o débito realizadas en el exterior, el pago de vuelos y hoteles, abonan el 30% de impuesto País. El sector financiero es afectado por, el cupo de la compra de u$s200 mensuales para atesoramiento, las transferencias realizadas al exterior, la suscripción a los Bopreal, como también el pago de sus dividendos. Las importaciones de bienes en general (automóviles, fertilizantes, insumos, etc.), están gravadas con el 17,5% de impuesto País y eso repercute como si fuese un arancel de importación, incrementando el costo de tales productos.

La actividad económica, para la producción de bienes y servicios, necesita importar, lo que esta operación se paga en moneda extranjera y es afectada por el impuesto País, incrementando los costos y perdiendo competividad. Como indica Leonard Read en su trabajo "Yo, el lápiz", todos los sectores de la economía están interrelacionados por lo que, aún para aquellos sectores que no son alcanzados por el impuesto, de manera indirecta serán perjudicados.

Vale aclarar que hay bienes que están eximidos del pago de la alícuota, entre ellos, los referidos a prestaciones de salud, empresas del Estado, importación de insumos y bienes vinculados en forma directa a productos de la canasta básica. En ciertas operaciones, como por ejemplo suscribirse a una plataforma digital, también hay que sumarle otros impuestos adicionales, como es el caso de percepción de ganancias, que se cobran en el momento de realizar la operación.

5. Cómo fue creciendo su recaudación

Desde su implementación en diciembre del 2019 hasta julio del 2023, su incidencia en el total recaudado era de 1,46% promedio. Luego de las modificaciones, en la extensión del alcance del impuesto en julio del 2023, éste fue tomando mayor fuerza, hasta llegar a representar el 8,29% de los ingresos fiscales en marzo de 2024. Dicho esto, vemos la necesidad de analizar que ocurrió con este impuesto el último año mayo 2023-mayo2024.

En julio de 2023, se extendió el alcance del impuesto, donde se grava la compra de moneda extranjera para pagar importaciones de bienes y servicios, con ciertas excepciones, las nuevas alícuotas van del 7,5% al 25%, obteniendo como resultado para el mes siguiente de esta modificación, un aumento del 223% en la recaudación, tal así que el monto recaudado en julio fue de 65.539 MM expandiéndose a 211.902MM para agosto; para tomar noción de este aumento, la recaudación paso de representar el 1,68% a 4,85%, casi que se triplicó la incidencia de este impuesto en la recaudación total.

En diciembre del 2023, a los días de asumido el nuevo gobierno, también extendió el alcance del impuesto País a las operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la repatriación de inversiones de portafolio de no residentes generadas en cobros en el país de utilidades y dividendos recibidos a partir del 1° de septiembre de 2019; la suscripción en pesos de "Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre" (BOPREAL). Luego de esta inclusión en el cobro del impuesto, la recaudación llego a representar el 8,29% de los ingresos fiscales en marzo del 2024, recaudando en el primer trimestre 1.740.019MM, mientras que en todo el año 2023 este impuesto recaudó $1.510.889, un 15% más que todo el año previo.

Como lo indica en la ley 27541, su existencia es por 5 periodos fiscales, donde debería quedar sin efecto para fines de este año. Muchos de los impuestos que se cobran en Argentina, se suponían en un principio "temporales" y destinados para ciertas "emergencias", pero con el paso del tiempo, no se revocaron, sino que todavía siguen vigentes. De la historia moderna, los impuestos más recordados que iban a ser temporales son:

IVA, la suba al 21% en 1995 iba a ser por un solo año y ya lleva 29 años.

Bienes personales, se creó por una emergencia en 1991, cuando prometieron que iba a dejar de existir en 1999, ya lleva 31 años.

Impuesto al cheque, existe desde 2001 e iba a durar menos de 2 años, pero se sigue prorrogando y ya cumplió 23 años.

El presidente, Javier Milei, prometió en campaña eliminar este impuesto, pero a los días de asumido, se amplió el alcance. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que en caso de que la Ley Bases se apruebe, se iba a bajar la alícuota de 17,5% a 7,5%. Ahora, aprobada, se espera que sea reducido en el agosto o septiembre de 2024.

El Gobierno sabe que mantener el cepo cambiario es perjudicial para las inversiones, que son indispensables para mejorar los niveles de actividad, salarios y desocupación, luego de la recesión sufrida en el primer trimestre del año. Entonces... ¿Por qué mantiene este impuesto? Porque no tiene reservas, y para aumentar la actividad en el segundo semestre, necesita tener reservas para hacer frente al pago de las importaciones; a su vez, debe abortar el deseo del presidente de dolarizar, por la escasez de las reservas.

Desde lo fiscal, debería resignar a un impuesto que representa aproximadamente el 4% de sus ingresos, poniendo en jaque el superávit fiscal obtenido hasta ahora. El Gobierno apuesta a ir reduciendo su alícuota hasta su eliminación a fin de año, mientras refuerza las reservas en el Banco Central.

Economistas advierten que el cepo debería levantarse cuanto antes, el tipo de cambio debería pactarse entre oferta y demanda, y que, en realidad, como el cepo es un precio máximo y genera desabastecimiento, el cepo mismo es el causante de que no haya reservas en el Banco Central. Sin embargo, es necesario generar las condiciones óptimas para evitar cualquier situación de turbulencia a nivel cambiario en el medio.

¿Cuántos países hay con cepo e impuestos sobre compra de dólares?

Estas medidas intervencionistas las aplican aquellos países que tienen problemas con la credibilidad de sus monedas domésticas, buscando controlar las reservas de sus bancos centrales. Si se fija un tipo de cambio, lo que varía es la cantidad de reservas. Si se fija la cantidad de reservas, el tipo de cambio varía. Si se busca controlar el tipo de cambio y la cantidad de reservas, inexorablemente el resultado es un mercado paralelo libre, en nuestro país llamado mercado o dólar "blue".

Los que vivimos en Argentina entendemos que no es sencillo comprar los u$s200 mensuales que se permiten por la vía legal, por la cantidad de requisitos que se deben cumplir, entre ellos, no haber operado dólares financieros en los 90 días previos, tener ingresos demostrables, no recibir ayuda estatal, etc. etc. Las limitaciones a la compra de moneda extranjera o fijar un precio al tipo de cambio es una práctica que utilizan muchos países del mundo para evitar el debilitamiento de sus reservas en los bancos centrales de sus países.

Países como Burkina Faso, Chad, Irán, Gabón, Madagascar, Mozambique, Venezuela, Sudáfrica y Belice, los residentes pueden abrir cuentas en dólares en el banco, pero el procedimiento no es sencillo debido a la cantidad de requisitos. En estos países, dada la cantidad de regulaciones, en el caso de necesitar divisas, los ciudadanos recurren al mercado paralelo debido a la imposibilidad de comprar divisas mediante la vía legal.

En Argelia está prohibida la acumulación de dólares por parte de los residentes, en particular en forma de depósitos bancarios, y las cuentas en moneda extranjera solo pueden ser abiertas por no residentes. En Angola, las cuentas en kwanzas (la moneda local) no se pueden convertir en otras divisas.

En China, la limitación está dirigida al monto operado, éste no puede superar los u$s50.000 anuales, principalmente para viajes y educación. Otro tipo de regulación, es aplicar impuestos a la compra de divisas como: Brasil, no tiene límites a la compra, pero se le aplica una tasa variable según la operación que realiza, impuesto del 4,38% para compras en el exterior con tarjetas de crédito, 1,1% para compra de divisas; Rusia, a partir del 2022, cobra un 30% a sus ciudadanos sobre compras realizadas en el exterior; Turquía, les cobra a sus ciudadanos el 0,1% de las transacciones en moneda extranjera.