El dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, se mostraron estables en la última semana en marco del inicio de la fase 2 del plan económico y la intervención del BCRA en el mercado financiero. Y la mayoría de los analistas prevén que la calma continuará en los próximos días, aunque no ven factible que los dólares financieros caigan a $1.100 como auguró días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo.

El dólar blue cerró el viernes a $1.435 con lo cual tuvo una baja semanal de $10, y la brecha con el tipo de cambio oficial quedó en 54% tras haber tocado un pico de 62% el 12 de julio. En tanto la brecha en los dólares financieros se ubicó en torno a 41% con lo cual se redujo cerca de 13 puntos porcentuales a partir de la estrategia de intervención del BCRA

Los analistas de Invertir en Bolsa (IEB) señalaron que "la novedad de la esterilización de los pesos generados por la compra de dólares por el BCRA en el MULC, vendiendo la cantidad equivalente en los mercados de CCL y MEP funcionó para contener a una brecha superior al 50% que lucía incómoda para el gobierno, en su objetivo de seguir desacelerando el ritmo de la inflación".

Sin embargo, los analistas estiman que la brecha se mantendrá arriba del 40% porque no hay confianza suficiente para perforar ese umbral dado la preocupación por la dificultad de acumular reservas que hay en el mercado, y aseguran que para que perfore ese umbral es necesario la llegada de dólares frescos, o medidas adicionales como una suba de tasas

¿Por qué se estancó la brecha del dólar en 40%?

Pese la flexibilización del cepo anunciada la última semana, una medida que el mercado considera que va en la dirección correcta, los bonos soberanos registraron fuertes caídas, principalmente por un contexto internacional más adverso. Pero también incide la inquietud por las reservas.

En Outlier alegaron: "la señal de flexibilización del control de cambios por el lado de la mejora en las condiciones de acceso de los importadores al mercado oficial coincidió con mal clima externo y todavía no pagó dividendos en términos de reducción de la brecha. Además, coincidió con un momento de mal desempeño de las reservas netas que suma ruido".

Según sus cálculos, las reservas netas que bajo la metodología del FMI son negativas en alrededor de u$s 6.000 millones, y si no se restan los depósitos del gobierno -como se contempla para la meta con el organismo internacional- son negativas en unos u$s4.584 millones. La consultora indicó que "esto implica un deterioro de más de u$s3.000 millones en poco más de 15 días, y es prácticamente todo el margen de deterioro que había previsto para la acumulación de reservas netas en el acuerdo con el FMI" para el tercer trimestre, y advirtió que "desde el punto de vista de la meta, la cuestión empieza a estar bastante justa desde el mismo arranque del trimestre"

De igual diagnóstico, la consultora Eco Go indicó que "tras los pagos por u$s3.418 millones de deuda con los bonistas y el FMI, el excedente de reservas disponible para no comprometer la meta de septiembre se evaporó" dado que "las reservas han vuelto a ubicarse negativas en torno a los u$s6.000 millones, valor similar al de inicios de marzo pasado".

En ese marco, la consultora precisó que la acumulación de reservas bajo la meta acordada para septiembre con el FMI se ubica justo en el límite del tercer trimestre, cuando todavía no terminó julio.

La dificultad de acumular reservas generó dudas en los inversores sobre los vencimientos de pagos de deuda en enero de 2025 y es una de las razones por la que el riesgo país se mantiene elevado. El viernes cerró a 1.562 puntos. El presidente Javier Milei buscó calmar la inquietud anunciando que "si no podemos rollear, ya tenemos armadas las REPOs para el año que viene, para poder cubrirnos". Y recalcó "nosotros pagamos como sea"

Según trascendió de fuentes oficiales, el Gobierno busca un acuerdo con bancos internacionales para conseguir u$s 2.800 millones, y pagar el vencimiento de capital en enero 2025, y la gestión la lleva adelante Caputo. No obstante, los analistas relativizan que estas declaraciones sean suficientes para calmar la inquietud del mercado

En ese sentido, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, afirmó que "pese a estos anuncios, el mercado parece seguir más concentrado de corto plazo en materia de reservas netas que continuaron cayendo en la semana".El BCRA acumuló en la semana ventas netas por u$s34millones y las reservas brutas tuvieron una caída semanal de u$s259 millones.

"Si bien la brecha bajó desde máximos, aún se mantiene por encima del 40%. El mercado muestra así una continuidad en la preocupación por cómo y cuándo el gobierno removerá controles de cambios". Y es que la flexibilización de restricciones anunciada no despeja las dudas dado que Franco advirtió: "El BCRA es estacionalmente vendedor neto de divisas en los segundos semestres, el esquema de intervención en el CCL y MEP implicará también una pérdida de reservas en el corto plazo. Y si a esto sumamos la marginal normalización de flujos de pagos de importaciones que implica la medida, el gobierno se arriesga a una aceleración en la caída de reservas".

En sintonía, el economista Federico Glustein afirmó que "las medidas adoptadas hasta ahora no alcanzan para perforar la brecha de 40% porque no hay confianza desde el mercado para lo que viene, se congeló la emisión monetaria pero todavía no hay un crecimiento sostenido que permita dejar atrás lo peor de la crisis y a su vez, la tasa de interés recién ahora está en términos positivos pero en julio podría darse que con el dato de inflación del mes quede negativa".

A su vez, EconViews remarcó que "lo que genera más dudas es la idea de esterilizar la compra de reservas vendiendo dólares en el mercado paralelo". Y especuló: "Llevemos la situación al extremo donde el BCRA interviene en el CCL hasta el punto de igualarlo al dólar oficial. Ahí la unificación se haría sin un salto en el tipo de cambio. De todos modos, si una vez que se libera el cepo el mercado percibe al dólar como barato va a aumentar su demanda y hará subir el precio. Entonces el tipo de cambio se terminaría acomodando al valor que decida el mercado, pero en el medio el BCRA habría perdido reservas por la intervención", argumentó..

Y fundamentó: "Si la unificación se hace llevando el oficial hacia el nivel del CCL los costos de la devaluación también van a estar pero el BCRA se ahorra las reservas".

Qué precio piso prevén expertos para el dólar

Caputo vaticinó días atrás que "los dólares financieros van a volver a $1.100 porque van a escasear los pesos y además saldremos a vender dólares para absorber la liquidez existente". Sin embargo, los analistas vislumbran improbable que las divisas financieras bajen tanto.

Los analistas de PPI estimaron que, en las nueve ruedas desde el anuncio hasta el jueves 25 de julio, la intervención para contener a los dólares financieros osciló entre "u$s213 y u$s240millones". El BCRA indicó esterilizará $2,4 billones, que equivalen a una potencial intervención de u$s1.800 millones

Sin embargo, un operador de amplia trayectoria comentó que "debería tener u$s10.000 millones de stock de reservas para que los dólares financieros bajen a $1.100".

En sintonía, la economista Natalia Motyl esgrimió que "no se ha anunciado la entrada de dólares frescos a través de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que ha generado una corrección a la baja en el optimismo de los mercados". Y opinó que "la flexibilización del cepo cambiario es una señal positiva, pero su efectividad dependerá de la cantidad de dólares en poder del BCRA lo cual sigue siendo incierto".

En ese marco, la economista dijo: "No onsidero probable que la brecha cambiaria caiga por debajo del 40%" e incluso consideró que "es probable que a principios de agosto veamos una ampliación". Según su visión, "para reducir la brecha serán necesarias medidas adicionales, principalmente el anuncio de una mayor oferta de dólares".

"Incrementar el ritmo del crawling peg podría otra medida (para bajar la brecha), pero esto presionará al alza el nivel general de precios, algo que el gobierno probablemente quiera evitar", alegó.

Para Motyl, en la última semana de julio "los dólares financieros se posicionarán alrededor de $1.310 y $1.320, y el blue entre $1.440 y $1450".

A su vez, Maximiliano Ramírez, economista de Suramericana Visión, destacó que el gobierno "está viendo si consiguen financiamiento de bancos internacionales, pero todavía hay más incertidumbre que certeza así que la brecha la veo manteniéndose en torno a 40%, y no vislumbro que los dólares financieros puedan bajar tan fuerte como dice Caputo".

A su criterio, los dólares financieros estarán estabilizados "en un nivel de $1.300 y me parece que es un valor en el que está cómodo el tipo de cambio, y está para quedarse, lateralizando entre $1.300 y $1.350", en tanto que prevé que el blue "va a bajar y tender a converger con los dólares financieros".

Gustavo Ber juzgó que "la brecha podría reanudar a corto plazo una contracción ante una mayor oferta de dólares, ya sean ventas oficiales, aunque eso podría activar preocupaciones entre los operadores por la dinámica de las reservas, o mayor ingreso de capitales via,RIGI, blanqueo, fondos frescos, así como ante una suba en la tasa de interés". En este contexto, el experto prevé que en los próximos días los dólares financieros podrían bajar a $1.300 y el blue a $1.400".

"Se descuenta que durante este trimestre no habría acumulación de reservas, y las últimas medidas de flexibilización tampoco apuntan a ello a corto plazo, sino a normalizar el mercado de cambios, y estimo que la próxima escala podría ser alrededor de los $1.200 $1.250 equivalente a una brecha del 30% en caso de percibirse un camino hacia la salida del cepo", señaló.

En tanto, proyectó que "para que los dólares financieros alcancen los $1.100 que busca el Gobierno sería necesario que se cumplan las condiciones de mayor ingreso de capitales".

Por su parte, Glustein argumentó que el rumbo de los dólares dependerá del nivel de intervención, pero "también de la macro y el factor político". Y acotó que "la gente está con pesos porque los salarios en algunos sectores están por arriba de la inflación en mayo y junio y por lo tanto, inclinan sus excedentes a dólar y eso lo mantiene en estos niveles. Veo al blue en torno a los $1400 y el MEP y CCL por arriba de los $1300 por un tiempo más".