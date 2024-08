Tras la inflación de junio de 4,6%, el índice de Precios al Consumidor (IPC) en julio se desaceleró en un rango de entre 3,5% y 4,4% según las estimaciones finales de las consultoras privadas. Y con la fase 2 del plan económico en marcha, las perspectivas preliminares para agosto es que el costo de vida sería similar al de julio o levemente superior.

La medición de Equilibra arrojó una inflación en julio de 3,5%, en el Centro de Estudios Orlando Ferreres estimaron 3,7%, los sondeos de la Fundación Libertad y Progreso y PxQ reflejaron 3,8%, Eco Go 4,1%, mientras que los relevamientos de Lambda Consultores y C&T Asesores Económicos, ambos relevan en el Gran Buenos Aires, dieron 4,2 y 4,4% respectivamente.

El ministro de Economía Luis Caputo en una reunión que mantuvo el martes con directivos de sociedades de Bolsa aseguró que "julio va a tener la inflación más baja en lo que va del año", con lo cual sugirió que sería inferior al 4,2% de mayo que es hasta ahora el menor índice de 2024. En ese sentido, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, presentó a inversores de Wall Street un informe en el que figuraba una inflación proyectada para julio de 3,7%

Caputo también dijo en el encuentro, según comentaron quienes asistieron, que la cifra inflacionaria de septiembre empezará con 1 o inclusive podría ser 0, algo que para algunos analistas podría ser factible si se trata de la inflación núcleo -que excluye los rubros regulados y estacionales- y se cumple con la promesa ese mes de rebaja de 10 puntos del impuesto PAIS, mientras que para otros luce difícil.

¿Qué influyó en la inflación de julio?

De acuerdo al sondeo de Eco Go el sector Salud lideró los incrementos en julio con un aumento de 6,9% impulsada por los precios de las prepagas, que fueron habilitadas a realizar subas por encima de la inflación. Detrás se ubicó el rubro Transporte y Comunicaciones con un alza de 6,5% y Esparcimiento con un ascenso de 4,4% por el factor turismo y el efecto de las vacaciones de invierno que recalentaron los precios.

Según la medición, el sector Alimentos y Bebidas trepo 3,9% impulsado principalmente por un encarecimiento de 9% en las verduras por la ola de frío "que tuvo impacto en la oferta".

A su vez, en C&T señalaron que en julio "los componentes relacionados con el turismo fueron de los de mayor suba por efecto del pico habitual que muestran en julio debido a las vacaciones de invierno.

"Por el otro, las verduras y las frutas, componentes también estacionales, tuvieron fuertes alzas en el arranque del mes, coincidiendo con las bajas temperaturas. Otros componentes de alimentos y bebidas también se aceleraron en el arranque del mes, pero luego perdieron impulso. En consecuencia, alimentos y bebidas aumentó 4,2% en el mes", detallaron.

También indicaron que "bienes y servicios varios fue el segundo rubro de mayor incremento debido al aumento de los cigarrillos principalmente".

Asimismo, el relevamiento de PxQ arrojó que "el mayor aumento se registró en la división de Recreación y cultura (+6,3%), producto de los aumentos en Cines, teatros, conciertos y otros espectáculos (+15,9%) y también en el rubro Servicio de TV por cable (+8,0%). Le siguieron Salud (+11,2%),y Comunicación (+5,8%). En este último caso, la suba se explica por los servicios de telefonía e internet (+6,2%) y en los servicios postales (+7,9%).

En lo que respecta a Alimentos y bebidas no alcohólicas, puntualizó que este rubro volvió a situarse por encima del nivel general al registrar una variación de 4,2%.

¿Cuáles son las perspectivas de inflación para agosto?

Para agosto, ya existen aumentos programados en el rubro de las prepagas, alquileres, combustibles, telecomunicaciones, entre otros. Y el Ministerio de Economía confirmó que las tarifas de luz y gas aumentarán un 4% en promedio, en línea con lo que sucederá en materia de combustibles y gasoil, aunque aun los detalles de estos incrementos no habían sido publicados en el Boletín Oficial.

En este contexto, Eugenio Marí, economista jefe de L&P comentó a iProfesional que "para agosto esperamos un IPC general en torno al 4%" .Y alegó que "si bien hay aumentos de precios regulados, como tarifas y combustibles, la realidad es que los porcentajes de suba son relativamente bajos, con lo que no tendrían un impacto muy significativo".

"Con esto, el IPC general seguiría cerca de la núcleo, que se va acercando al 3% mensual", pronosticó.

A su vez, Rocío Bisang, analista de Eco Go, dijo que "por ahora estamos proyectando una inflación para agosto del 4,6%, levemente por encima de nuestro registro para julio" aunque aclaró que "la estimación es todavía super preliminar" porque "faltan precisiones" sobre los ajustes de tarifas en luz y gas.

Maximiliano Ramírez, socio director de Lambda Consultores estimó que "para agosto con los aumentos que están concertados proyectamos una inflación de 3,9%, con una núcleo en torno a 3,4%".

Camilo Tiscornia, director de C&T consideró que "en agosto debería ser menor la inflación dado que la estacionalidad juega a favor, porque en julio estuvo el efecto del pico de las vacaciones y por las frutas y verduras que subieron por la helada". Y auguró: "Si eso no se repite, la estacionalidad jugaría a favor y en la medida que el gobierno pueda mantener su política cambiaria y monetaria tendría que bajar".

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, analista de Equilibra contó que "la inflación de julio nos dio 3,5% y para agosto vemos una cifra similar".

En sintonía, Francisco Ritorto, analista de ACM, proyectó que en julio "la inflación ronde entre 3,7% y 3,9%, dependiendo el impacto final de algunos precios regulados, como el tabaco" y sostuvo que "para agosto no tenemos datos todavía, pero esperamos un escenario similar".

Inflación: ¿septiembre empieza con 1?

Caputo dijo que la inflación en septiembre comenzará con 1, y la duda entre los analistas es si se refiere al IPC general o la núcleo. Fausto Spotorno, director de la consultora Ferreres aseguró en una charla virtual organizada por la sociedad de Bolsa Cohen afirmó que "hay un apretón fiscal y monetario importante y eso hace que la inflación siga bajando".

"Cuando el ministro dice vamos a tener inflación que comience con 1% para septiembre, hay que ver de qué inflación está hablando, pero me parece que está hablando de la núcleo,que es la que mira el mundo", opinó, y en ese marco estimó que es probable que se llegue a esa cifra.

La consultora Outlier señaló que "el ministro deslizó que la inflación de septiembre podría comenzar con 1%, o incluso comenzar con 0" y juzgó que "esta es una apuesta fuerte" pero "creemos que el as en la manga es el impuesto PAIS, específicamente la baja de 10 puntos porcentuales en su alícuota".

En ese sentido, Juan Truffa, director de Outlier comentó a iProfesional que "si sacan el impuesto PAIS y no ajustan el tipo de cambio probablemente la inflación núcleo toque el 1%" en septiembre.

"La baja del impuesto PAIS ayudaría, pero no tenemos claro si el gobierno no permitiría ahí meter alguna estrategia de ajuste del tipo de cambio, dado que dejar que el tipo de cambio corra un poquito más no tendría impacto inflacionario y quizás le da un poco de aire" en cuanto al tema del atraso cambiario", especuló.

Para Tiscornia "cuando aluden a que en septiembre la inflación podría llegar a 1 se refiere a la inflación núcleo. Y acotó: "Milei está concentrado en la inflación núcleo, no en la total, aunque me parece un poco fuerte que de 1 o cero".

Por su parte, Marí evaluó que "la anunciada baja del Impuesto PAIS en septiembre contribuirá a reducir el precio de los bienes importables, con lo cual no sería raro ver un IPC aún más bajo en dicho mes, todo asumiendo que se mantiene la estabilidad en el mercado monetario y el BCRA consigue seguir cerrando la brecha cambiaria y mantener ancladas las expectativas de devaluación".

Ramírez desestimó la posibilidad de que en septiembre el costo de vida arranque con 1: "tanto la inflación núcleo como la general no vemos perspectivas de que llegues a ese número, me parece poco factible dado que los precios de la mayoría de los bienes todavía se siguen acomodando, y fundamentalmente con un salario que en los últimos dos datos están dando positivo".

"Me parece complicado que el piso pueda romper el 2% hasta en diciembre. Si bien la política monetaria va en esa línea, los acuerdos paritarios y demás aumentos tendrían que generar una inflación en términos de costos", fundamentó.

Asimismo, Sigaut Gravina explicó que "si se reduce el impuesto PAIS en 10 puntos para la mayoría de las importaciones, eso le daría un shock adicional al costo de las importaciones para las empresas y obviamente si el tipo de cambio oficial se mantiene quieto, podría ayudar a bajar un escalón más la inflación, aunque para nosotros estaría empezando con un 2% septiembre".

Para Aldo Abram, director de L&P, "la tendencia a la desaceleración de la inflación es clara y, en la medida que se siga revirtiendo la depreciación de la moneda gestada en mayo y junio, podemos ver algunos meses que empiecen con 2; eso va a depender de cómo y cuándo se vayan corrigiendo los atrasos de los precios regulados y las tarifas de servicios públicos"

A su vez, Bisang dijo que "para los próximos meses esperamos que la inflación se mantenga en torno al 4%, principalmente por los ajustes que quedan pendientes en materia de precios regulados, va a depender de cómo se distribuyen esas subas para ver qué pasa con la inflación general en septiembre".

En sintonía, Pamela Morales, analista de EconViews sostuvo que "en los próximos meses esperamos una inflación alrededor de 4%, no vemos cómo puede ser que septiembre tenga inflación de cero si todavía quedan tarifas por ajustar".

"Quizás Caputo está contando con que la baja del impuesto PAIS en septiembre va a ayudar un poco por el lado de los precios importados. Hay que ver que deciden hacer con los precios regulados, si van a seguir atrasando las subas. Si lo hacen en algún momento las tienen que volver a ajustar, y como está eso en el medio, no creemos que la inflación pueda converger al 2%", argumentó.

Además, esgrimió que "si vas a tener recuperación de salarios,o de la actividad, aunque sea muy lenta, poco a poco la recuperación real salarial va a dar cierto margen para que los precios vuelvan a subir".