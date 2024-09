Tras el veto de Javier Milei a la ley jubilatoria, estas son las alternativas que se evalúan

Finalmente el Gobierno publicará el lunes el veto total del presidente Javier Milei a las modificaciones a la Ley Jubilatoria que el Congreso votó hace dos semanas. El mismo se firmó luego de la reunión con algunos legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y el MID, pero recién saldría publicado en el Boletín Oficial el próximo lunes.

Milei estuvo acompañado por y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el viceministro de Interior, Lisandro Catalan. Tras la reunión con los diputados, fuentes cercanas al Gobierno confirmaron a iProfesional que "el veto ya está listo".

El viernes bajo la supervisión de Karina Milei trabajaron en el escrito final la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Javier Herrera Bravo, que junto con los equipos de Economía y Anses, elaboró los informes técnicos para fundamentar el veto.

Ese procedimiento fue terminado cuando Milei ingresó al encuentro con los legisladores y al salir, finalmente estampó su firma. La fuente explicó que "Milei avanzó con el veto luego de que los jefes de los diputados de esos bloques Gabriel Bornoroni por LLA, Cristian Ritondo del PRO y Oscar Zago del MID le dieron su apoyo para defender el veto en la Cámara de Diputados y se comprometieron buscar evitar una reversión de su decreto en la Cámara baja.

El veto total a la Ley Jubilatoria se publicará este lunes en el Boletín Oficial

Lo concreto es que Milei firmó el vienes a la noche un veto total a la ley que modifica la fórmula previsional y recompone ingresos a los jubilados para dar un gesto de autoridad después del revés que recibió en el Senado, donde la norma se votó con amplísima mayoría y más de dos tercios del cuerpo.

"Una vez más, el Presidente intenta pasar el mensaje de que está solo frente a una casta política a la que califica de sucia e hipócrita", comentó la fuente a iProfesional.

Hay que recordar que cuando la ley fue votada en el Senado, hace una semana, en el Gobierno barajaron la posibilidad de que Milei brindara una cadena nacional para explicarle a la sociedad los motivos de su rechazo a la norma, que tuvo amplio apoyo de todos los bloques opositores. Pero finalmente esa idea se descartó y el Presidente en cambio hizo un raid mediático con varias entrevistas, en donde se refirió a "la política queriendo romper el superávit fiscal y romper el superávit fiscal y romper el Gobierno".

"El mensaje a la sociedad es el veto en sí mismo. Es un veto total", dijo la fuente.

Un viernes agitado

Milei luego de grabar una entrevista televisiva televisiva después de las 19:00, encabezó una reunión con los jefes de bloques amigables: el titular de la bancada del Pro en Diputados, Cristian Ritondo, y su par del bloque MID, Oscar Zago. "

"El presidente les explicó en términos económicos la decisión del veto", comentó la fuente consultada. El Poder Ejecutivo decidió mostrar firmeza frente a un parlamento que, en una de sus dos cámaras, ya exhibió una mayoría opositora de más de dos tercios.

Ello pese a que en distintas reuniones que hubo en los últimos dos meses entre los bloques dialoguistas y los enviados del Gobierno, se había conversado acerca de la posibilidad que Milei vetara solo los artículos con mayor costo fiscal a largo plazo y sostuviera aquel que le ofrece una recomposición a los jubilados de 8,1% por única vez.

Como lo hace siempre, Miei fue por más y se decidió por la alternativa de máxima y avanzó con un veto total como un mensaje de autoridad a toda la política en medio de las derrotas legislativas.

"Lo de la Ley Bases fue la excepción. Estamos en franca minoría en ambas Cámaras, sabíamos que esto podría salir como salió", comentó la fuente a iProfesional sobre la decisión de recurrir a una herramienta jurídica extrema como el veto.

Los fundamentos del Gobierno para rechazar la Ley Jubilatoria

Desde el Gobierno señalan que el rechazo presidencial a la ley de jubilaciones está relacionado con el impacto fiscal negativo de la ley sancionada por el Congreso y sobre el presunto incumplimiento la Ley Administración Financiera, que obliga a presentar fuentes de ahorro fiscal en caso de leyes que aumentan los gastos sin tener la debida fuente de financiamiento o aprobación de mayores o ingresos.

En las en últimas horas, algunos hombres cercanos al Gobierno le transmitieron a sus interlocutores en el Congreso que, si la intención de una parte de los legisladores era es salvar únicamente el artículo que le otorga un aumento del 8,1% a los jubilados por única vez por la compensación con el 12 % otorgado frente a una inflación del 20 % en enero que los legisladores formulen un nuevo proyecto de ley únicamente con ese propósito.

"De todas formas, cualquier negociación con impacto fiscal, a partir de ahora, quedará dentro de la discusión del Presupuesto 2025, que se espera para mediados de septiembre y de eso también habló el Presidente Milei con los diputados y de los bloques aliados" aseguró la fuente a iProfesional.

El veto que se publicará el lunes será sobre los artículos 2, 3, 4 y 10. En los cálculos del ministerio de Economía el costo de los primeros 3 artículos son unos 2.000 millones de dólares cada uno y el restante son unos 4.000 millones de dólares por el pago a las cajas previsionales. En total un gasto adicional de unos 10.000 millones de dólares que tendría que afrontar el Gobierno en el 2.025.

Qué pasará con los haberes de los jubilados tras el veto presidencial

Lo que se sigue evaluando es es un futuro aumento del bono para los jubilados que cobran la mínima de unos 70.000 a unos 90.000 pesos en las jubilaciones mínimas que a partir de septiembre llegarán a un valor cercano a los 235.000 pesos frente a los 315.000 pesos que quiere fijar la oposición.

Los nuevos números finos que maneja el equipo económico y que le hicieron llegar a Milei el indican que las actuales modificaciones le costarían al Gobierno en el 2025 unos 2 puntos del PBI en términos de dólares unos 10.000 millones frente al cálculo preliminar de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación que calculó que las modificaciones representaban un gasto del 0,5 del PBI o el equivalente a unos 2500 millones de dólares a partir del 2.025 en adelante.

Por lo que pudo saber iProfesional el Gobierno armó ya una especie de hoja de ruta para resolver el conflicto con las autoridades del Congreso luego que se conozca el veto. El Gobierno trabaja para evitar lograr conseguir los dos tercios de los presentes en ambas cámaras para lograr voltear la ley.

Fuentes cercanas al Gobierno creen que con el superávit fiscal logrado en los primeros siete meses. "Tal vez podamos ver de hacernos cargo del pago de la diferencia de los 8 puntos entre el 20 % de inflación de enero y el 12 % de aumento que se pagó pero son unos 2.000 millones de dólares y el tema es la forma de cómo financiarlo " explicó a Iprofesional la fuente.

El Gobierno insiste en cumplir con la Ley de Administración Financiera

También explican desde el Gobierno qué hay que cumplir con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera que señala que no se puede hacer un gasto extra que no figure en el Presupuesto si no están los recursos necesarios para financiarlo. En su presentación el hace dos semanas en la Bolsa de Comercio de Rosario, Milei fue contundente al justificar el veto al incremento jubilatorio y al resto de las modificaciones al afirmar que "los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, que le cuesta a los argentinos u$s370.000 millones, arruinándole la vida a las generaciones futuras".

A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno salió este el lunes pasado a desmentir las versiones de que el veto a la nueva fórmula jubilatoria aprobada por el Congreso sería parcial y aseguró que lo hará en forma total. "El presidente lo dijo: el veto va a ser total. No hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada. La decisión del Presidente está tomada", afirmó el funcionario en su conferencia de prensa de este lunes.

Ante las consultas realizadas en la ronda de prensa, Adorni dijo que "el trasfondo de todo esto es el intento de romper el equilibrio fiscal. La gravedad es evidente cuando proponen un gasto y sin contrapartida de recursos. No hay otra razón que no sea romper con el equilibrio de las cuentas públicas". El último mensaje que el Gobierno le había transmitido a algunos interlocutores en el Congreso fue a través del vicejefe de Gabinete José Rolandi y que si la intención de una parte de los legisladores era salvar únicamente el artículo que le otorga un 8,1% de aumento a los jubilados por única vez (producto de la alta inflación de enero), que luego del veto los legisladores formularon un nuevo proyecto de ley únicamente con ese propósito.

"Si lo que quieren es solo una recomposición, que hagan una ley solo con eso y lo vemos. Pero no esta locura que recalcula toda la fórmula de movilidad previsional es un gasto que no se puede afrontar porque no están los recursos" comentó la fuente a iProfesional. Rolandi fue el emisario del Gobierno para intentar negociar en Diputados y Senadores que la ley no fuese aprobada pero no pudo convencer a una veintena de legisladores con los que se había reunido antes de la votación.

También Rolandi buscó que un grupo de senadores del PRO se opusieran, durante la votación de la ley,en particular a los artículos 2°, 4° y 10° es decir, los que tienen mayor impacto fiscal porque son los que atan la actualización de las jubilaciones al aumento de los salarios (siempre que crezcan por encima del Índice de Precios al Consumidor), ofrecen la "garantía del haber mínimo" y plantean la cancelación de todas las deudas previsionales con las provincias, respectivamente pero no lo pudo lograr. Esto habría generado algún tipo de malestar dentro del Poder Ejecutivo por esas gestiones poco exitosas de algunos interlocutores políticos que obligaron al Presidente a vetar finalmente las modificaciones a la ley previsional y comenzar a ocuparse de algunos asuntos políticos que antes delegaba o se desentendía. Un cambio inesperado que muchos de sus colaboradores más cercanos no esperaban.