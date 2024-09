En las últimas horas, distintos bancos de Wall Street sacaron informes para sus clientes, destacando el convencimiento de Javier Milei por ir a fondo con su plan para terminar de ordenar las cuentas fiscales.

Los financistas le creen al Presidente cuando habla de sus objetivos y, puntualmente, cuando refuerza la idea de utilizar un ancla fiscal para sacar de la crisis a la vapuleada economía argentina.

Subsiste, en todo caso, una única objeción: la vigencia del cepo. Para esos bancos, el Gobierno se empecina en sostener un ancla cambiaria que pone en riesgo el corazón del plan, que es el capítulo fiscal.

El crawling peg del 2% mensual con una inflación que se muestra dura de deshacer luce incongruente, y podría generar tensiones más temprano que tarde.

Fondos de inversión ponderan el rumbo económico de Argentina

Uno de los gigantes de Wall Street mudó en el comienzo de la semana a sus principales analistas de Nueva York a Londres. Allí organizó -entre lunes y ayer martes- un encuentro de fondos de inversión ingleses y asiáticos, que hacen base en Europa.

Durante esas jornadas, en las que se analizaron la dinámica de los mercados emergentes en un contexto de incipiente rebaja de la tasa de interés internacional, se ponderó el cambio de rumbo económico en la Argentina.

Pero, de nuevo, la cuestión central fue acerca del momento en que el Gobierno podría eliminar las restricciones cambiarias.

Mientras tanto, los financistas parecieron sentirse cómodos con la actual cartera de inversiones. Es decir, no se ven apurados por comprar papeles de la deuda argentinos -sí en los casos en que ven la chance de cambiar un bono por otro- por lo menos hasta que haya novedades con el desarme del cepo.

Esta podría ser una buena explicación del motivo de por qué el riesgo país se mantiene en torno de los 1.300/1.400 puntos.

Javier Milei y Luis Caputo, muy cautelosos con el tema del cepo al dólar

Las señales que emite el Ministerio de Economía hablan de la cautela de Javier Milei y Luis Caputo. El Gobierno no se nota apurado por quitar las restricciones.

Más bien, todo lo contrario.

Caputo parece tomar en cuenta su anterior experiencia en la administración Macri para exacerbar su conservadurismo. Y se siente cómodo administrando las restricciones.

Milei lo deja en claro cada vez que se refiere en sus discursos al tema del cepo: no sabe cuándo será el "Día D", pero admite que las regulaciones no durarán por siempre.

El Gobierno no lo argumenta en público, pero la ruta parece clara: generar un puente de dólares que le permita estirar los tiempos hasta la próxima cosecha.

El secretario de Hacienda, Carlos Guterman, se refirió al tema en las últimas horas: "La expectativa no es pasar con cepo todo el año", dijo durante una entrevista televisiva.

Hacia adelante, en los próximos meses, Economía tiene la expectativa de varias fuentes de divisas:

Blanqueo, cuya primera escala termina a fin de mes, pero que podría estirarse hasta diciembre.

RIGI. El régimen de grandes inversiones ya está en marcha, y el Gobierno trabaja con la expectativa que se acelere con el correr de los meses.

¿Triunfo de Trump? Se trata de la "carta ganadora" de Milei: que el apoyo explícito a la candidatura del republicano se traduzca en un respaldo de dólares en caso de un triunfo en las elecciones de principios de noviembre.

¿Serán estas variables suficientes fuentes de financiamiento para robustecer las alicaídas reservas del Banco Central? Nadie podría asegurarlo.

¿Habrá una oportunidad en diciembre para salir del cepo?

El economista Fausto Spotorno, ex asesor de Milei, no lo duda: cree que el Gobierno tiene una "gran oportunidad" de salir del cepo antes de fin de año. Le pone fecha: diciembre.

Spotorno, en diálogo con iProfesional, es de los que piensan que Milei-Caputo no debe desaprovechar el actual contexto, con una baja notoria de la brecha cambiaria. "En abril y mayo se desaprovechó esa oportunidad. La brecha estaba baja y no salieron. Ahora hay una nueva chance y no deberían dejarla pasar", sugiere.

El economista jefe de la consultora OF&A asegura que el dólar no debería saltar más allá de lo que hoy en día valen los dólares financieros, por debajo de los $1.300. Y que en ese caso, el shock inflacionario, por el esperado pass through, sería tolerable.

Para ese momento restan 90 días. ¿Se dará?