El sistema de triangulación de aportes a la salud está a punto de ser reformado. A partir de la semana próxima, el Gobierno firmará una resolución que obligará a las empresas de medicina prepaga a inscribirse en un registro para que los afiliados puedan derivar sus aportes de manera directa, evitando así el proceso intermedio que encarece los costos. Se estima que están en juego más de 10.000 millones de pesos mensuales, que iban a las obras sociales por su intermediación y el nuevo destino de los fondos, que buscarían mejorar el sistema, se conocerá una vez que se conozca la norma.

Hasta el momento, Swiss Medical es la única prepaga de gran tamaño que confirmó su inscripción en este registro. El Gobierno hizo pública esta medida el jueves, para incentivar a otras compañías del sector a seguir el mismo camino. Sin embargo, esta inscripción no será opcional: las prepagas que no se anoten en el registro como agentes del seguro de salud no podrán seguir recibiendo los aportes de sus afiliados. En cambio, deberán operar únicamente a través de contratos privados, fuera del sistema de seguridad social.

El objetivo de esta medida es eliminar los altos costos asociados al actual sistema de triangulación. Según las autoridades, esos 10.000 millones de pesos que se desperdician cada mes en intermediarios podrían destinarse a mejorar las prestaciones de salud, beneficiando tanto al sistema como a los usuarios. Sin embargo, tanto el Gobierno como las empresas del sector no han dado detalles sobre si esta reducción de costos implicará algún tipo de bonificación o rebaja en las cuotas que pagan los afiliados.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud, aseguraron que el dinero que se ahorre irá "directamente a mejorar las prestaciones", lo que se traducirá en un beneficio para los usuarios sin generar una mayor carga económica para el público o el sector privado. Es, explicaron, simplemente la eliminación de un gasto innecesario.

La resolución oficial se conocerá la semana próxima, y con ella se aclararán algunos aspectos del nuevo sistema. No obstante, las incógnitas se despejarán por completo el 1° de diciembre, cuando entre en vigencia esta nueva etapa administrativa en el sistema de salud del país.

Luego de anunciar que Swiss Medical comenzó el proceso para que los aportes de sus afiliados vayan directamente a la empresa de salud, sin pasar antes por obras sociales, el Gobierno busca que todas las prepagas sigan el mismo camino.

De hecho, el ministro de Salud Mario Lugones se reunió este viernes con las principales empresas del país para informarles que "la semana que viene" se publicará una resolución que buscará que todas las prepagas se inscriban en el Registro de Agentes del Seguro de Salud.

Una vez hecho ese paso, las compañías declaran que dejan de tener convenios con obras sociales o sindicatos, que funcionan como intermediarios en el pago del servicio del afiliado.

Según detallaron desde el Gobierno, la resolución establecerá que "a partir del 1 de diciembre de 2024 todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social, deberán inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud (con encuadre en el inciso I) del artículo 1 de la Ley N 23.660″.

De esta manera, el Ejecutivo buscará que las otras prepagas sigan los pasos de Swiss Medical. "Básicamente, se van a tener que inscribir o inscribir", explican desde el Gobierno.

De la reunión con Lugones participaron representantes de OSDE, Medifé, Galeno, Swiss Medical, Medicus, Hospital Italiano y Hospital Aleman. "Hubo buena predisposición", describieron.

Según las estimaciones oficiales, el proceso de triangulación recauda mensualmente $8.600 millones, dado que la intermediación puede costar entre un 3% y 7% según el caso. Actualmente, los fondos que perciben las prepagas ingresan primero en las obras sociales. Un trabajador en relación de dependencia deriva parte de los aportes de su empleador a la obra social correspondiente de su rubro y luego ese dinero sigue su curso para pagar la prepaga. Entonces, sin triangulación, las obras sociales dejarían de percibir ese porcentaje.

Según estimaciones oficiales, el 15% del sistema de salud argentino está compuesto por empresas de medicina privada. Esto significa que cerca de seis millones de personas tienen prepaga. De ellas, cinco millones acceden al servicio a través del pago de sus empleadores. Por lo tanto, dentro de este último grupo podría impactar la inscripción de compañías al listado de agentes de seguro de salud del Gobierno.