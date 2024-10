El Gobierno y el sector financiero trabajan para facilitar que los titulares de cuentas de blanqueo obtengan su tarjeta de débito para gastos en dólares. "Estamos coordinando para que estén disponibles lo antes posible", señaló el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en sus redes sociales.

Y añadió: "Estamos coordinando y trabajando con las tarjetas, los adquirentes y los bancos para que estén disponibles lo antes posible. Normativamente está todo listo, la implementación requiere sistemas y seguridad que se están desarrollando", afirmó.

Tarjetas bomonetarias: cuándo estarán disponibles

Si bien todavía no se define una fecha concreta para su implementación, dependerá de cuán rápido las entidades bancarias y las compañías de tarjetas finalicen los últimos detalles pendientes. La expectativa principal es que esto suceda antes de que termine el año.

Hace más de un mes, el Banco Central (BCRA) emitió la Comunicación "A" 8106, donde se indicaba que los titulares de las cuentas especiales de regularización de activos (CERA) podrán solicitar a los bancos la emisión de una tarjeta de débito u otros medios de pago, como podría ser el uso de billeteras virtuales, para disponer de los fondos declarados. De esta manera, se avanza hacia el esquema de competencia de monedas que el BCRA busca instaurar a mediano plazo.

En el caso de cuentas en dólares, la normativa establece que la divisa deberá ser utilizada directamente en esa moneda, sin necesidad de conversión cambiaria. Este es el principal cambio con respecto a lo que sucede actualmente: hasta el momento, los bancos permiten realizar pagos en cualquier moneda, con la conversión a pesos en el momento del cobro. Otra opción que algunos bancos ofrecen, especialmente para quienes viajan, es vincular la tarjeta de débito en pesos a la cuenta en dólares.

La complejidad de la medida del BCRA reside en que se emitirá una tarjeta específica vinculada a las CERA, un desarrollo que aún no ha sido implementado. Además, también sería necesario que existieran establecimientos que ofrezcan precios en dólares más atractivos que en pesos, con el fin de incentivar al consumidor a utilizar sus divisas. Esto es similar a lo que ocurre con el supermercado que comenzó a aceptar billetes estadounidenses deteriorados a un tipo de cambio superior al del mercado financiero.

Tarjetas en pesos y en dólares: cómo avanzan las fintech

La industria fintech tiene al tope de su agenda la creación de cuentas virtuales en dólares. En este sentido, se espera una reunión la próxima semana en el Banco Central, señaló iProUP.

En la industria de pagos, esperan que las billeteras digitales no se queden afuera de una economía bimonetaria, que avanza para dejar de ser sólo un eslogan de campaña. Y que el régimen de repatriación de activos está potenciando.

"A las billeteras virtuales las dejaron al margen de todo en el blanqueo", afirma un directivo del sistema, quien señala que a los bancos y agentes de liquidación y compensación (ALyC) les permitieron crear cuentas especiales de regularización, a la vez que reglamentaron un mecanismo similar para las exchanges de criptomonedas.

En cambio, aplicaciones como Mercado Pago no pueden crear una cuenta virtual (CVU) en dólares ni operar cripto por prohibición expresa del BCRA. De hecho, como adelantó iProUP, el servicio de Dólar MEP lo puede ofrecer a través de una alianza con BIND, encargado de custodiar los billetes en cuentas propias.

En el caso de Ualá, puede adherirse de ambas formas, ya que tiene banco (Uilo) y ALyC (Ualintec), pero sólo como proveedores de servicios financieros para su aplicación.

"A las billeteras no les interesa el negocio del blanqueo, no es su target. Pero sí recibir los fondos que se repatrien sin impuestos como prometió Caputo", alerta una fuente. Así nace un nuevo "riel" para los pagos, a los que todas las fintech querrán conectarse para no quedar fuera.

La primera etapa del blanqueo vence el 30 de este mes, pero no es la fecha a la que apuntan las fintech. Más bien, a poner a punto el sistema antes de noviembre, cuando las dos tarjetas ya tengan operativa la cuenta bimoneda.

En la industria no descartan que el sistema de QR pueda abrirse para las compras en moneda estadounidense en caso de que existan CVU en dólares. "Técnicamente, se puede hacer: el QR es un método de captura, no un medio de pago", remarcan.

Además, Mercado Pago y otras fintech también tienen tarjetas prepagas, por lo que necesitarían las cuentas virtuales en divisa estadounidense para enviar y recibir fondos en esta moneda.

Por su parte, las plataformas cripto también operan con CVU y se beneficiarían con una versión en dólares, para evitar confusión común entre los usuarios y dotar de una mejor funcionalidad a las tarjetas prepagas, que también pueden convertirse en bimoneda.