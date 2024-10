El ministro de Economía Luis Caputo expuso este miércoles en el 60° Coloquio IDEA en Mar del Plata. Durante su presentación, criticó con dureza al kirchnerismo, destacó los logros del Gobierno de Javier Milei y reiteró que "ya está claro que devaluar no será el camino".

Al criticar la herencia recibida por la actual administración, Caputo sostuvo: "La salida de la convertibilidad era Disneylandia al lado de lo que heredó Milei". Y arremetió contra el kirchnerismo: "Ya todo el mundo sabe que no pueden volver, son una manga de delincuentes y unos burros".

La pregunta de los organizadores, a la hora de presentar a Caputo, fue la siguiente: "Cuando pensamos en este coloquio nos preguntamos si no es ahora, cuándo. Señor Ministro, ¿es ahora?".

En ese marco, el ministro repasó los logros del Gobierno, entre los que resaltó el final del déficit fiscal en un mes, la baja del dólar blue y las medidas de desregulación. "La economía es la sumatoria de las decisiones individuales, si no podemos convencerlos a ustedes, que son los empresarios más importantes, de que es el momento de invertir, vamos a tardar más en salir. La otra pregunta es cómo con todo esto no hay más optimismo, la mayoría tenemos el gen argentino de que todo siempre sale mal, después están los detractores de siempre", expuso Caputo ante el auditorio en Mar del Plata.

"Ya está claro que devaluar no será el camino. Después está el: 'Esto es a costa de una gran recesión'. ¿Una gran recesión? Saben cuánto fueron los niveles de recesión en programas de estabilización? Chile, en los '80, en el programa de estabilización la economía cayó 16%, cuando trabajaba en Asia, en Indonesia 13% abajo el PBI; Malasia, Tailandia 7,5% en el '98; Perú en el '83, 9% abajo; este año vamos a terminar 3% abajo, de los últimos 12 años Argentina estuvo siete en recesión, cinco de ellos más del 2%", comparo el ministro de Economía y remarcó que lo que heredó "no tiene parangón mundial".

"Comparando contra Argentina de la salida de la convertibilidad, la previa a esa salida era Disneylandia al lado de lo que heredó Milei. En ese momento, el ajuste lo tuvo que hacer el mercado, un desastre total: la economía cayó 10%, 16% en el pico, los salarios reales cayeron 40%, los salarios en dólares cayeron 60%, entramos en default, pesificación asimétrica", sostuvo Caputo.

Y agregó: "Claro, cuando el kirchnerismo dejó esta herencia cómo no iban a comer pochoclos. Venía un Gobierno sin representación en el Congreso, con la peor herencia de la historia, entonces miraban el reloj y decían: 'Se van en 5, 4, 3, 2'. Estaban muy convencidos de que la bomba que habían plantado era imposible de resolver".

"En todos los mensajes, el Presidente repite la herencia. Yo no lo hago. Me aburro a mí mismo de escucharlo. Pero está perfecto lo que hace el Presidente. Es la primera vez en la historia que Argentina va a un orden macro por decisión política", sostuvo Caputo.

Para enfatizar el rumbo económico ante los empresarios, criticó a la oposición. "La garantía la están viendo todos los días. Porque del otro lado, ahora que se empiezan a preocupar, mucho más que en enero, febrero, marzo cuando comían pochoclos y decían: 'Ya se van', ahora ven que la inflación baja y baja, que la economía se empieza a recuperar, que el dólar no va a ningún lado, el nivel de desesperación es muy grande porque para la oposición la política no es un servicios público sino un negocio".

Además, puntualizó con una fuerte declaración contra el kirchnerismo. "Ya todo el mundo sabe que no pueden volver, son una manga de delincuentes y unos burros. El 75% de la población sabe que son unos delincuentes impresentables y unos burros", sostuvo Caputo lo que provocó un aplauso generalizado del auditorio.

En parte, como respuesta la pregunta inicial, el ministro Luis Caputo aseguró: "Estamos en un país que hoy es consecuencia de una decisión política, que tiene superávit comercial, fiscal, energético y en las cuentas públicas, y con un presidente que garantiza que no se va a mover de ese rumbo. ¿Qué mayor certeza podemos darles a ustedes, como empresarios, que esta?".

Por otra parte, al referirse a la política cambiaria, el ministro defendió la postura oficial al sostener que "para nosotros la salida del cepo no es una fecha sino condiciones", manifestando que "poner una fecha sería zonzo porque implica un nivel de arrogancia que no tenemos" e insistiendo en que "vamos a salir cuando estemos seguros que están dadas las condiciones para hacerlo".

En ese sentido, Luis caputo remarcó que "no es relevante el momento en el que salgamos del cepo" y aseguró que "no nos corre el tiempo porque diseñamos un programa super robusto", por lo que afirmó que "los resultados que obtuvimos son una causalidad no casualidad".