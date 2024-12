El desplome de los dólares paralelos generó algo muy particular e inédito para un mercado con cepo cambiario: el precio de la divisa en la plaza informal ya encuentra por debajo de la cotización del dólar oficial en varias de las principales entidades bancarias del país.

Tras la seguidilla de bajas, la cotización del dólar blue descendió ayer hasta ubicarse en $1.055 en la punta vendedora del promedio de las casas de cambio informales de la City, aunque en varios de esos establecimientos se vendía un poco más bajo, en el orden de los $1.050.

En tanto, el tipo de cambio oficial minorista (el que ofrecen los bancos a las personas) avanzó ayer a $1.043 en el promedio de las entidades bancarias. Sin embargo, en algunos casos, como en Banco Galicia y Banco Macro, se ubicaba en $1.050, mientras que en otros, como ICBC y Brubank, llegó a cotizar a $1.067 y $1.060, respectivamente.

Es importante resaltar que, por las restricciones que impuso el Gobierno anterior, que aún siguen vigentes, gran parte de la población no puede acceder a la moneda estadounidense en los bancos para ahorro o atesoramiento. Entre las pocas personas habilitadas, tienen un recargo del 60%, por lo que el precio final se ubica por encima de los $1.660, muy superior al resto del mercado.

A la vez, la cotización informal de la divisa ya se encuentra muy cerca del tipo de cambio oficial mayorista, una referencia importante porque es el mercado en el que operan los bancos y las grandes compañías, en el que también participa el Banco Central. Esa cotización, que ayer avanzó a $1.013,5, marca una brecha de apenas 4,1% respecto al dólar blue.

Dólar blue abajo del oficial: inédito para un mercado con cepo

A pesar de que el dólar oficial aún está restringido para gran parte de las personas y que además tiene recargos, el hecho de que la cotización de la divisa en el mercado informal ya esté por debajo es un hecho que sorprende en el mercado y refleja la fuerte apreciación cambiaria y la mejora en el clima financiero local.

Esta disparidad es una anomalía, algo nunca antes visto en el mercado local en momentos de cepo cambiario. En los años en los que no hubo controles de cambios es habitual que esto suceda, tal como se observó en varias oportunidades entre 2016 y 2019, cuando no había cepo, durante el gobierno de Mauricio Macri.

"En épocas con controles de cambios, como ahora, esto es algo muy distintivo. En épocas sin controles de cambios, que el dólar en el mercado informal esté por debajo del tipo de cambio oficial minorista no es algo tan anormal", afirma Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group, en diálogo con iProfesional.

En ese sentido, Vitelli resalta que durante los cuatro años de la administración de Macri, sin controles cambiarios, fue muy frecuente ver a las cotizaciones paralelas del dólar operando por debajo del promedio del tipo de cambio oficial minorista. En ese período, ocurrió en 209 jornadas, de acuerdo con el analista.

Por qué baja el dólar blue

Los operadores del mercado financiero sostienen que las bajas de los dólares paralelos en las últimas jornadas están siendo generadas por la necesidad de pesos por parte de empresas e individuos para atender compromisos en moneda local. En el caso de las empresas, especialmente, por el pago de salarios a los trabajadores y los aguinaldos que se aproximan.

Además, señalan la gran liquidez de divisas en el mercado de cambios tras el blanqueo de capitales, a lo que se suma la mejora en las expectativas de los inversores, lo que se refleja en los fuertes repuntes que han estado registrando en las últimas semanas en los precios de los activos financieros locales, como es el caso de las acciones de las empresas y los bonos soberanos en dólares.

La mejora en las expectativas y la mayor oferta de divisas en el mercado financiero han hecho que en lo que va del año la cotización del dólar blue acumule un avance nominal de apenas 3% y otras referencias como el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) registren subas de entre 7% y 12%, a pesar de la inflación acumulada durante este período, en torno al 110%.

¿El dólar blue puede seguir cayendo más?

Los operadores del mercado estiman que en el corto plazo los dólares paralelos podrían seguir operando entre estables y bajistas, tal como lo han estado haciendo en los últimos meses. No obstante, creen que el tipo de cambio oficial mayorista les pone un piso y no deberían caer por debajo de esa cotización, la cual avanza a un ritmo del 2% mensual.

En diálogo con iProfesional, el analista financiero Christian Buteler señala que si bien las cotizaciones paralelas del dólar podrían ceder un poco más, les queda poco recorrido bajista porque el tipo de cambio oficial mayorista está apenas por debajo ($1.013,5).

"El tipo de cambio oficial debería actuar como un piso para todas las referencias de la moneda estadounidense, por lo que los dólares financieros y libre no deberían caer por debajo de ese nivel", coincide el economista Gustavo Ber.

Por su parte, el analista Santiago López Alfaro no descarta que las cotizaciones de los dólares paralelos sigan cayendo hasta quedar por debajo del tipo de cambio oficial mayorista. Se trataría de "algo que antes no nos hubiésemos imaginado", pero que ahora "parece no ser imposible", resaltó ante este medio.