El gobierno de Javier Milei planea implementar una reforma previsional. Luego de las modificaciones en los ámbitos laboral, comercial y tributario introducidas por la Ley Bases, ahora apunta a modificar los requisitos para acceder a la jubilación.

Jubilaciones: los cambios que planea implementar el Gobierno

El director de la ANSES, Mariano de los Heros, confirmó la intención dle Gobierno de modificar los requisitos para acceder a la jubilación y adelantó que los cambios no se limitarán solo a un incremento en la edad mínima jubilatoria. Además, señaló que es necesario debatir diversos aspectos con el objetivo de lograr una reforma integral del sistema previsional.

En el marco del Pacto de Mayo firmado entre Milei y los gobernadores, el Gobierno asumió el compromiso de avanzar en una reforma previsional que garantice la sostenibilidad del sistema y respete los derechos de quienes realizaron aportes.

En otro orden, el funcionario explicó que "subir solamente la edad de jubilación no es una solución" y dio detalles sobre los principales cambios que se llevarán adelante este año.

En ese sentido, dijo: "Tiene que analizarse toda una serie de situaciones en donde la edad de jubilación puede ser la proporcionalidad de cobrar en base a lo aportado", y puso de relieve la diferencia que existente entre quienes lograron completar los 30 años de aportes y quienes no lo hicieron.

"Hay gente que no llega a los 30 años de aporte porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces, quien hoy no llega a los 30 años de aporte no tiene derecho a la jubilación", enfatizó el titular de ANSES.

Informalidad laboral y jubilación por moratoria

De los Heros cuestionó la informalidad laboral y señaló que durante el kirchnerismo "seis millones" de jubilados ingresaron al sistema.

Además, detalló que "el 95% de todos los jubilados que se han jubilado por moratoria, cobran la mínima. Hay nueve millones de jubilados, de los cuales seis millones entraron sin completar los 30 años de aportes vía moratoria".

Y añadió: "El promedio de los años que compran por moratoria está arriba de los 25. Es gente que ha aportado cinco años y los 25 años restantes lo compran a un precio vil. Con lo cual hay un estímulo negativo a la formalización, ya que termina ganando el que se mantiene en la informalidad. Y esto no siempre es porque no pueda estar formal, sino porque le conviene".

Cuánto hay que trabajar para jubilarse

En 2024, según la Subsecretaría de Seguridad Social, 427.505 personas accedieron a la jubilación, de las cuales 313.950 lo hicieron mediante la moratoria previsional. Este programa permitió que mujeres de 50 a 60 años y hombres de 55 a 65 regularizaran sus aportes con un plan de pagos de hasta dos años a través de la ANSES, señaló Ámbito.

Sin una prórroga, la moratoria estará vigente hasta el 23 de marzo. Después de esa fecha, quienes no completen los años requeridos en el SIPA solo podrán acceder a la PUAM a partir de los 65 años, con el 80% del haber mínimo y sin derecho a pensión por viudez.

Por otro lado, quienes cumplan con la edad (60 años para mujeres y 65 para hombres) y tengan 30 años de aportes, podrán iniciar su trámite jubilatorio.

Si se confirma la estimación de inflación del ministro de Economía, Luis Caputo, la jubilación mínima en marzo alcanzaría los $349.367,50, compuesta por un haber base de $279.367,50 y un bono fijo de $70.000, sin modificaciones desde el año pasado.