Pese a que no habrá una extensión oficial de la moratoria, algunos usuarios podrán jubilarse a través de la ley antigua de ANSES

Según detalló el Gobierno, los nuevos jubilados de ANSES no podrán adherirse a una moratoria, ya que será reemplazada por un sistema proporcional. En esta línea, quienes no puedan adecuarse a este, deberán optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la cual equivale al 80% de una jubilación mínima.

No obstante, aquellos que se adecuaron a la última moratoria, podrán jubilarse bajo la ley 27.705 del Plan de Pago de Deuda Previsional en 2023, la cual es "antigua" y no tendrá prórroga. Además, aquellos que se adhieran al plan de pagos antes del 23 de marzo, también bajo la ley "vieja". Cabe aclarar que este cambio afecta a los hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 que no hayan completado los aportes requeridos.

ANSES: ¿Quiénes se pueden jubilar con la ley antigua?

Las personas que se adhirieron a la moratoria podrán aplicar a la "ley antigua". Esta incluye a personas que cumplieron la edad jubilatoria, pero les falta aportes para completar los 30 años establecidos como mínimos por ley.

También podrán hacerlo trabajadores de entre 50 y 59 años (mujeres) y entre 55 y 64 años (hombres) que podrán anticiparse al momento de jubilarse, regularizando su situación con un plan de pagos.

De esta forma, el Plan de Pago de Deuda Previsional le permite a los beneficiarios regularizar los aportes faltantes en un máximo de 120 cuotas. Los valores actuales son:

1 año de aportes: $274.812

5 años de aportes: $1.374.060

10 años de aportes: $2.748.120

Cabe mencionar que, desde octubre de 2024, ANSES actualizó los valores de las Unidades de Pago, llevándola de $78.993 a $82.311. Este cambio tuvo un impacto en el valor mensual que deberán abonar quienes se adhieran al plan.

¿Cuál es la jubilación mínima y máxima en marzo 2025?

De momento, con los últimos incrementos que se decretaron para las jubilaciones en nuestro país, el haber mínimo para los jubilados que recibirán en marzo 2025 será de $273.086,50​.

Este valor surge de aplicar un 2,7% de incremento definido por ANSES para febrero de 2025 a las jubilaciones, pensiones y asignaciones. En otras palabras, surge de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Sin embargo, de momento, permanece la decisión del gobierno nacional de aplicar también un bono de $70.000 pesos extra a las jubilaciones mínimas. En tanto, quienes tengan haberes superiores a esa cifra tendrán un bono proporcional hasta alcanzar dicho haber mínimo.

De esta forma, se estima que casi ningún jubilado o pensionado recibirá menos de $343.086,50. Asimismo, la jubilación máxima, según los cálculos basados en la evolución del IPC, será de $1.878.224,88 para marzo de este año.

Cuánto se cobrará de pensiones y asignaciones marzo 2025

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, será de 288.469 aproximadamente, la cual se compone de $218.469 pesos de haber con aumento estimativos más un extra de $70.000 del mencionado bono.

Cabe recalcar que las personas en la Argentina que llegan a la edad jubilatoria mínima y no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación y no cobran tampoco ninguna pensión ni asignación, son elegibles para recibir la PUAM.

Con respecto a las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de $261.160, se encuentran compuestas por $191.160 aproximado de haber con aumento más un adicional de $70.0000 del bono, según lo detallado por ANSES.

Por último, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $98.128; la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, de $319.525 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo de $49.066 para el primer rango de ingresos.