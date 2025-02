Efecto dólar barato: salida de argentinos creció mas del 70% y se desplomó el ingreso de extranjeros

La cantidad de turistas internacionales que ingresaron a la Argentina registraron una baja del 20,1% interanual, mientras que las personas que salieron del país registró una suba del 73,2% interanual, según las estadísticas del turismo internacional realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Dentro del informe, en enero del corriente año ingresaron al país 1.040.600 visitantes no residentes, que son aquellas personas que provienen de otro país y no tienen residencia en Argentina, por todas las vías de acceso.

De ese número, 672.400 fueron turistas (visitantes que pasan al menos una noche en el lugar) y 368.100 fueron excursionistas (visitantes que no pasan al menos una noche en el lugar).

La mayor parte de los turistas no residentes llegaron desde Brasil (20%), Europa (18,8%) y Chile (14,4%). El 44% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de vía terrestre; el 43,6% lo hizo por vía aérea y el resto (12,4%) arribó por vía fluvial/marítima.

En cuanto a salidas al exterior, 2.599.600 fueron visitantes residentes, personas que residen en el país, por todas las vías internacionales. Un total de 1.927.300 fueron turistas y 672.300 excursionistas.

En cuanto al turismo emisivo, el 87,5% se dirigió hacia los países limítrofes: Brasil (32,8%), Chile (22,9%) y Uruguay (16,3%). El 66,7% de los turistas residentes salieron del país: 24,3% por vía aérea y 9,1% por vía fluvial/marítima.

Turismo: se desplomó el ingreso de visitantes internacionales

Por el lado de visitantes internacionales, se registró un saldo negativo de 1.559.000 por todas las vías de acceso al país.

Los visitantes residentes realizaron 2.599.600 viajes, mientras que los no residentes 1.090.600 viajes, en el mes de enero.

Dentro de la vía aérea internacional, en enero del 2025 se estimaron 293.400 llegadas de turistas no residentes al país, representando una disminución interanual del 12,8%. El 89,5% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Y las salidas al exterior alcanzaron un total de 466.6000 turistas residentes, marcando un incremento interanual del 51,8%. El 84,2% se concretaron en Ezeiza y Jorge Newbery.

La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) arrojó un total de 262.600 turistas no residentes en enero de este año, representando una disminución interanual de 14,7%. Los residentes alcanzaron los 393.000, lo que significó un incremento de 46,1% con respecto al mismo mes del año anterior.

En total, el saldo fue negativo en 130.400, dado que el número de turistas residentes que viajaron al exterior superó a los no residentes que llegaron al país. Los turistas que arribaron a Ezeiza y Jorge Newbery residen principalmente en Europa (80.800), seguidos por el bloque "Estados Unidos y Canadá" (51.500).

En cuanto a turistas residentes, los principales destinos que eligieron fueron Brasil (154.300) y los países que conforman el bloque "Resto de América" (81.400).

Efecto dólar barato para el turismo

La consultora 1816 señala que el saldo de préstamos en dólares por uso de tarjetas en enero fue de más de u$s800 millones y superó el récord que se registró en 2018, por lo que "la salida de divisas por turismo habría crecido de manera impresionante" en el arranque del año.

"El gasto de argentinos en el exterior alcanzó uno de sus mayores niveles de la historia y lo peculiar es que ocurrió con un salario en dólares lejos del récord de 2018", destaca la consultora, una de las más importantes de la City.

A la vez, señala que la reducción de la brecha entre las cotizaciones del MEP y contado con liquidación (CCL), también se explicaría por la fuerte demanda de dólar MEP por parte de individuos para abonar gastos relacionados con turismo en el exterior con los vencimientos de los resúmenes de las tarjetas.

El economista Federico Glustein afirmó que "el dólar está atrasado". Al respecto, precisó que "el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) está en un nivel de 80 cuando en condiciones normales está a por lo menos 100, como a la salida del cepo 2015".

"Si no hubiera atraso, podrían liberar el cepo y no habría sobredemanda, cosa que sabemos que no es así. Además, el costo de bienes transables y no transables está por encima de los precios internacionales, sobre todo en los comoditties. La mayoría de los precios de la economía están acelerados, no algunos, y no es falta de competencia, sino que los costos en pesos están muy altos", fundamentó.

Además, Glustein recalcó que "el turismo emisor creció fuertemente porque se percibe el dólar barato y que internamente es más costoso que en el exterior cercano".

Sobre la discusión si el dólar está atrasado o no, un informe de la consultora 1816 resalta que "la salida de divisas por turismo fue impresionante en enero, alcanzando los préstamos con tarjeta en dólares su mayor nivel de la historia, aun con un salario en dólares lejos de récords; si en los primeros meses de Milei las compras de dólares del BCRA se explicaban por la calendarización de pago de las importaciones, desde agosto el 100% del saldo del MULC es por préstamos en dólares".