Desde marzo de 2025, los afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) deberán completar un formulario obligatorio para acceder a la cobertura total de medicamentos gratuitos. La medida tiene como objetivo optimizar la distribución de recursos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan. Para ello, el formulario incluirá la presentación de documentación que acredite la situación económica del solicitante, con el fin de evitar abusos y la comercialización irregular de medicamentos.

Quienes no presenten el formulario no podrán acceder a los medicamentos sin costo, por lo que todos los afiliados deberán cumplir con este requisito para mantener la cobertura completa. PAMI informó que este mecanismo busca asignar los recursos de manera más eficiente, priorizando a jubilados y pensionados con menores ingresos.

Medicamentos gratis para jubilados: requisitos para acceder a la cobertura total

El formulario estará disponible en la página oficial de PAMI y deberá completarse con información sobre la situación personal y económica del afiliado. Los datos solicitados incluyen:

Datos personales: Nombre completo, número de afiliado y datos de contacto.

Situación patrimonial: Declaración de propiedades, vehículos y activos societarios. No podrán acceder a la cobertura quienes posean un automóvil de menos de 10 años de antigüedad o cuenten con cobertura de medicina prepaga.

Ingresos familiares: Documentación que acredite ingresos, los cuales no deben superar 1,5 haberes previsionales mínimos. En hogares con personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a 3 haberes mínimos.

Condición de discapacidad: Si el solicitante convive con personas con discapacidad, deberá adjuntar el CUD correspondiente.

Receta Electrónica: La medicación debe ser prescripta por un médico de PAMI e incluir un diagnóstico detallado o la codificación CIE-10.

El envío del formulario y la documentación será obligatorio para quienes deseen continuar con la cobertura total de medicamentos. En los casos donde se requieran más de cuatro medicamentos bajo Subsidio Social, el afiliado deberá presentar el formulario firmado por su médico de manera presencial en la agencia correspondiente.

PAMI: cambios en la cobertura de medicamentos

Junto con la obligatoriedad del trámite, PAMI implementará modificaciones en la cobertura total de algunos medicamentos. La reasignación de recursos se centrará en aquellos tratamientos considerados esenciales para enfermedades crónicas y otras condiciones de salud prioritarias.

Entre los medicamentos que dejarán de contar con cobertura total se encuentran:

Ácido acetilsalicílico (antiagregante plaquetario)

Aciclovir (antiviral)

Benznidazol (antiparasitario)

Betametasona (corticoide)

Fluoxetina (antidepresivo)

Tramadol y metadona (analgésicos para el dolor)

PAMI explicó que estos cambios permitirán destinar los fondos disponibles a medicamentos esenciales para los tratamientos más urgentes y complejos. La modificación responde a la necesidad de administrar los recursos de manera eficiente y evitar el uso indiscriminado de medicamentos de bajo costo que no son considerados prioritarios.

El organismo también implementará controles más estrictos para combatir el uso indebido de los medicamentos gratuitos y su reventa en el mercado informal. La introducción del formulario y la revisión de la cobertura forman parte de un plan para garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, priorizando a los afiliados con menor capacidad económica y aquellos con enfermedades crónicas o condiciones graves.

Los controles incluirán un análisis más detallado de las solicitudes para evitar la asignación de medicamentos a quienes no cumplen con los requisitos establecidos. Con este sistema, PAMI busca fortalecer la sostenibilidad del programa y garantizar que los beneficiarios en situación de vulnerabilidad continúen recibiendo asistencia.

Impacto en los afiliados

Los afiliados que no completen el formulario o no presenten la documentación requerida no podrán acceder a la cobertura total de medicamentos. Esto representa un cambio significativo en la dinámica del programa, ya que se incorporan requisitos administrativos que antes no eran necesarios.

El proceso de recopilación de documentación puede representar un desafío para algunos jubilados, en particular para aquellos con dificultades para acceder a herramientas digitales o con limitaciones para reunir los documentos requeridos. PAMI destacó que se ofrecerá asistencia en agencias