Amén de la huelga nacional que anunció la Confederación General del Trabajo (CGT), dispuesta para el 9 y 10 de abril, el conflicto en la actividad de choferes de colectivos sigue latente, en una semana, donde los usuarios podrían sufrir un paro que afectaría el transporte de pasajeros del AMBA.

El escenario parece un círculo vicioso que enfrentan los diferentes gobiernos, donde se mezclan los subsidios y la liquidación a las empresas, la tarifa de los boletos y la paritaria de la actividad que, en este caso, es el disparador de la medida de fuerza.

Gremio de UTA reclama que el Gobierno busca congelar el sueldo

Las alarmas de un nuevo conflicto en el sector se encendieron cuando el Gobierno publicó una Resolución 8/2025 de costos del transporte proyectando que los trabajadores del sector no tengan un aumento salarial. Frente al congelamiento de haberes hasta mitad de año, el consejo directivo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) avisó que "sin la adecuada recomposición salarial no habrá transporte".

Más allá de la decisión del Ejecutivo, la secretaría de Trabajo convocó a los representantes gremiales y de las cámaras empresariales a una ronda de negociaciones para actualizar los sueldos. Hasta el momento, no hubo acuerdo y la UTA anticipó que, si esta semana no se resuelve una mejora en los ingresos de los choferes, dispondrá un cese de actividades por 24 horas.

En un comunicado, el sindicato que encabeza Roberto Fernández expresó su malestar ante la falta de una oferta salarial por parte de las empresas y planteó que "los funcionarios de transporte se esconden y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen".

La secretaría de Trabajo convoca a una reunión para evitar el conflicto

La cartera laboral recibirá a sindicalistas y empresarios este miércoles, con la tarea de encaminar las discusiones y evitar la medida de fuerza. Desde la UTA confirmaron que, si no reciben una respuesta satisfactoria a sus demandas salariales, el viernes 28 dispondrán una protesta que, en principio, sería un cese de tareas por 24 horas en todo el AMBA.

Fuentes, tanto de las secretarías de Trabajo como la de Transporte, indicaron a iProfesional que están trabajando en el tema para evitar la medida de fuerza, que complicaría sobremanera a los usuarios del transporte público. Entienden que, si bien un sector de los afectados culpará al gremio por el paro, desde otros sectores le apuntarán al Gobierno por no resolver la situación.

Paralelamente, no se descarta que desde el ministerio de Capital Humano se ordene dictar la conciliación obligatoria una vez que la UTA anuncie el plan de lucha. Por lo tanto, se esperará lo que suceda el miércoles para saber cómo sigue esta historia.

Paro de colectivos, inminente: el sindicato pide una recomposición salarial

El Gobierno, en tanto, ratificó la Resolución 8/2025 de la secretaría de Transporte, que determinó una Metodología de Cálculo de Costos de Explotación del Transporte de Pasajeros de la región Metropolitana del AMBA que proyecta el congelamiento salarial para los choferes de colectivos.

Según la UTA, el documento "estima y proyecta que los trabajadores representados no perciban incrementos salariales hasta junio de 2025, haciendo sumamente dificultosa la negociación salarial con las cámaras empresarias en la mesa paritaria".

En un comunicado, afirmó que "en atención al proceder adoptado por la autoridad nacional, solicitamos que tanto los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como nuevos interlocutores de relevancia en la materia, con capacidad y competencia suficiente para resolver la estructura de costos y la problemática salarial, proyecten una adecuada recomposición salarial que los trabajadores merecen".

Resaltó que "los salarios de los trabajadores no serán la variable del ajuste pretendida por las autoridades nacionales, que intervienen en complicidad y connivencia con los empresarios, con trabajadores cada vez más y más pobres", y reiteró que "sin la adecuada recomposición salarial no habrá transporte. Los salarios son el sostén de nuestras familias, no los vamos a resignar. Con los trabajadores no se jode".