El exministro de Economía, Hernán Lacunza, analizó el anuncio sobre la eliminación del cepo cambiario y sus posibles impactos en la economía argentina.

Fin del Cepo: Lacunza adelantó que la medida va a generar "efectos colaterales"

En ese sentido, anticipó que el tipo de cambio oficial "va a ser más alto" y que la medida va a generar "efectos colaterales" tanto en la inflación como en la actividad económica.

Lacunza, responsable de reinstaurar el cepo hace seis años, trazó un paralelismo con la medida adoptada durante la gestión de Mauricio Macri.

"El cepo siempre se pone para lo que viene, no para lo que pasó. En aquel momento venía un gobierno que decía que iba a pagar jubilaciones con letras del Banco Central. Eso obligaba a elegir el mal menor. Era eso o un corralito", explicó.

El economista respaldó la instauración del control cambiario que se implementó hacia el final del mandato de Macri, argumentando que, aunque fue una medida drástica, fue clavel para evitar una crisis aún más grave.

"Cuando un paciente llega desangrándose a la guardia, hay que hacerle un torniquete. Y cuando el futuro parece más prometedor, como creo que es ahora, hay que aflojarlo y volver a la vida normal", señaló.

Y añadió: "Fue un cimbronazo político y financiero. Hoy el panorama es completamente distinto", remarcó en diálogo por Radio Rivadavia.

Según el exfuncionario, "hoy no hay desequilibrio fiscal. En aquel momento también había buenas intenciones, pero lo que complicó fue la dinámica política. Cuando el mercado vio que el kirchnerismo podía volver, se perdieron 17.000 millones de dólares de depósitos. Ahora eso no va a pasar: este gobierno tiene tres años por delante y una mejor configuración macroeconómica".

Por otra parte, Lacunza negó las acusaciones fuga de capitales: "La fuga no existe. No hay un pirata escondido que se lleva el botín. Se cambian pasivos. En 2018 los 44.000 millones que llegaron se usaron para pagar deudas anteriores, muchas del kirchnerismo. No hay tal cosa como fuga, se reemplaza deuda".

Cuando se le preguntó sobre el temor de que esos fondos se destinen a intervenir en el mercado cambiario, algo que ocurrió en su gestión, el economista aseguró que la intención es que el uso de esas divisas sea lo más limitado posible.

"Idealmente no se deberían usar, pero eso depende del comportamiento del mercado. El precio del dólar oficial será más alto, lo que ayudará a reducir la demanda y aumentar la oferta. Eso es lo lógico y lo que pedía el Fondo", explicó.

En cuanto al impacto que tendrá la salida del cepo, aclaró que "si bien ahora va a haber riesgos inmediatos en lo inflacionario, a mediano plazo va a ser bueno" porque vendran inversiones y habrá un crecimiento sostenido