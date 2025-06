Empleados de Comercio acordaron aumentos para dos ramas claves: cómo quedaron los salarios básicos

Mientras sigue la disputa entre el gobierno y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) por la homologación de la paritaria, el gremio que lidera Armando Cavalieri, redobló la apuesta y anunció acuerdos salariales en dos ramas de la actividad, para el trimestre abril-junio.

Según detalló la organización gremial que lidera Armando Cavalieri, se trata del personal de las agencias de turismo y los empleados de los call center, con una suba del 5,4 por ciento, replicando el incremento aplicado en la rama general.

Ratifican el incremento salarial para la rama General

Desde el gremio mercantil ratificaron que el último incremento pactado con los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) está vigente; en tanto que no se tienen noticias de la homologación de parte del ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. Tampoco hay información de la secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero.

Lo cierto es que Cavalieri avanzó con las negociaciones con los directivos de las respectivas cámaras patronales, y cerró una suba del 5,4 por ciento para el trimestre abril-junio, más sumas no remunerativas que se incorporarán al básico en junio.

Justamente este es el punto que rechaza el ministro de Economía, Luis Caputo, que insiste en mantener las paritarias al 1 por ciento mensual, propuesta que es rechazada de plano por los gremios, disparando la conflictividad en actividades como la alimentación y metalúrgicos, entre otros.

Cómo es la mejora de haberes en la rama Call Center

En la rama Call Center, los paritarios gremiales se reunieron con sus pares de la Cámara Argentina de Centros de Contacto, con un aumento que impacta en el personal bajo en convenio colectivo de trabajo 781/20, más sumas fijas de 40.000 pesos.

El incremento del 5,4% se pagarán de la siguiente forma:

1,9% en abril

1,8% en mayo

1,7% en junio

Las sumas fijas no remunerativas se liquidarán de la siguiente manera:

$35.000 en abril

$40.000 en mayo

$40.000 en junio

Como fue explicado, los 40.000 pesos se incorporarán al básico en tres meses.

Cómo fue la suba salarial para la rama Turismo

En cuanto a la rama Turismo (convenio colectivo de trabajo 547/08), los comandados por Cavalieri mantuvieron un encuentro con los directivos de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), donde también establecieron una mejora en los haberes del 5,4% para el trimestre mayo-julio, fraccionado en tres cuotas:

1,9% en mayo

1,8% en junio

1,7% julio

A esto se debe agregar una suma fija de 115.000 pesos, también liquidadas en tres tramos de la siguiente manera:

$35.000 en mayo

$40.000 en junio

$40.000 en julio

Los salarios promedios de ambas actividades rondarán 1.000.000 de pesos, sin ningún tipo de adicionales.

Cavalieri aseguró que las empresas tienen que cumplir la paritaria

Frente a la postura del gobierno, la Federación de Empleados de Comercio ratificó el estado de alerta y movilización y aseguró que las empresas pagarán los aumentos salariales, basándose en una cláusula específica que garantiza su aplicación, incluso sin homologación. "Para el caso de estar pendiente la homologación, los empleadores abonarán las sumas en la forma convenida con la mención ‘pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025’", señaló el gremio.

Por esta situación, Cavalieri dejó de lado su tono dialoguista y cargó contra el gobierno por poner un techo a las paritarias. Explicó que Caputo "se levantó un día y dijo que más de un 1 por ciento no resiste el plan económico y que es la manera de parar la inflación". Afirmó que "la clase media está bastante desesperanzada porque no sabe cómo crecer. No se negocia en libertad. De repente el Ejecutivo decretó que no hay más huelga en la Argentina. Mañana puede decir no hay más sindicatos, no hay más paritaria".