Descuentos de hasta el 70% y hasta 9 cuotas sin interés: cómo aprovechar el mega outlet que es furor en Buenos Aires

La segunda edición de ReOutlet ya está en marcha. La feria de descuentos organizada por IRSA, empresa operadora de centros comerciales, abrió sus puertas en el Centro de Convenciones Buenos Aires, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 2099, junto a la Facultad de Derecho. El evento se desarrollará todos los días, de 12 a 20 horas, con la participación de más de 30 marcas que ofrecen productos con rebajas de hasta el 70%.

La iniciativa se presenta como una oportunidad para acceder a indumentaria, calzado y accesorios de primeras marcas, incluyendo artículos discontinuos, unidades únicas y productos de segunda selección.

La feria se distingue además por los acuerdos alcanzados con entidades bancarias, que permiten a los asistentes acceder a promociones con descuentos adicionales y hasta 9 cuotas sin interés, según la tarjeta utilizada.

Marcas participantes y variedad de productos

El evento reúne a marcas reconocidas como Nike, Adidas, Puma, Reebok, Crocs, Kappa, Levi’s, Perramus, Wanama, Cheeky, Penguin, La Martina, Little Akiabara, Awada, Equus, Portsaid, Garçon García, Markova, 47 Street, Las Pepas, Lovely Denim, Mistral, Bensimon, Rochas, Yagmour, King Of The Kongo, Weak Meak, Premium Market, Parfumerie, Bolivia y Gonzalez, entre otras.

Los visitantes pueden encontrar productos para distintos públicos: ropa femenina, masculina, infantil, deportiva, trajes, camperas, vestidos y calzado. Las promociones disponibles se aplican tanto a productos de temporada como a artículos discontinuados o de colecciones anteriores.

Detalle de precios por marca

Uno de los sectores con mayor afluencia durante las primeras jornadas fue el de Puma, donde se ofrecen zapatillas desde $40.000 en pares únicos, botines con descuentos del 60% a $64.000, remeras desde $20.000 y buzos desde $30.000. Las compras pueden realizarse en hasta 6 cuotas sin interés, con un mínimo de $65.000 y un tope de $130.000. Se espera que en los próximos días se incorporen nuevas promociones bancarias.

En el espacio de Nike, las zapatillas se organizan por colores con stickers identificatorios de precio, con valores de $80.000, $110.000, $140.000, $180.000 y $230.000. Las remeras comienzan en los $30.000 y los buzos infantiles también parten desde ese monto. El sistema de pago permite hasta 3 cuotas sin interés. Además, se ofrece una promoción por cantidad: al adquirir dos artículos se aplica un 20% de descuento adicional, al comprar tres el descuento es del 30% y si se adquieren cuatro o más unidades, la rebaja alcanza el 40%.

Adidas presenta calzado deportivo desde $49.000, camisetas de la Selección Argentina desde $60.000, remeras desde $25.000 y camperas de pluma a $140.000. También hay promociones específicas como tres pares de medias por $7.000. Los descuentos llegan al 60% en calzado y al 50% en indumentaria seleccionada. Se puede pagar en 3 cuotas sin interés, o en 6 cuotas si la compra supera los $300.000.

En el sector que agrupa a Reebok, Crocs y Kappa, se encuentran zapatillas infantiles desde $40.000 y de adultos desde $60.000 y $80.000. Las remeras Reebok están disponibles desde $20.000, mientras que buzos y camperas comienzan en $60.000. Además, Kappa ofrece botitas de montaña desde $50.000. Las compras pueden abonarse hasta en 6 cuotas sin interés.

Promociones bancarias vigentes

ReOutlet estableció acuerdos con distintas entidades financieras, aunque las promociones no se aplican en todos los stands ni todos los días. Por eso, se recomienda consultar la disponibilidad de cada beneficio antes de realizar una compra.

El Banco Santander ofrece un 25% de descuento todos los días con tarjetas American Express y hasta 9 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. ICBC otorga un 40% de descuento los sábados con tope de reintegro de $40.000 y permite el uso de todas las tarjetas emitidas por el banco. Por su parte, Yoy (Visa y Mastercard) ofrece 25% de descuento con tope de reintegro de $20.000 y hasta 6 cuotas sin interés.

La tarjeta 365 otorga un 30% de descuento diario a sus suscriptores, sin tope de reintegro. Tarjeta Naranja brinda 35% de descuento sin tope los martes, viernes y domingos, y hasta 5 cuotas sin interés. También permite hasta 9 cuotas sin interés sin descuento todos los días con Naranja X.

Además, Go Cuotas habilita el pago en hasta 4 cuotas sin interés mediante tarjetas de débito de diversos bancos, utilizando la aplicación para procesar el pago.

Recomendaciones y disponibilidad

ReOutlet ofrece una alternativa para acceder a productos de marcas reconocidas con descuentos relevantes y opciones de financiamiento. Es importante verificar las promociones vigentes en cada espacio, ya que los beneficios pueden variar entre marcas y según el día. También se recomienda revisar los montos mínimos y máximos para el acceso a cuotas sin interés, ya que no todas las promociones se aplican a cualquier tipo de compra.

El evento continuará desarrollándose en el Centro de Convenciones Buenos Aires en Recoleta, en el horario de 12 a 20. La feria incluye variedad de productos para todos los públicos, desde indumentaria casual hasta ropa técnica deportiva y opciones para chicos. La primera edición se realizó en La Rural, y esta segunda edición representa la consolidación del formato, con nuevas propuestas comerciales y mayor cantidad de marcas adheridas.