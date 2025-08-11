Digitalización, créditos online y cobros 24/7: la propuesta de Santander para que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen

En un contexto donde la eficiencia y la agilidad marcan la diferencia, Banco Santander lanzó "El banco digital de las pymes", una campaña orientada a acompañar a las pequeñas y medianas empresas en el proceso de transformación digital de sus operaciones.

El objetivo es claro: que las pymes puedan enfocarse en lo importante —hacer crecer su negocio— mientras digitalizan y optimizan su gestión financiera con herramientas simples, rápidas y 100% online.

Las pymes pueden operar a través de la App Santander Empresas y de Online Banking Empresas con grandes beneficios:

Transferencias en pesos y dólares todos los días todo el día.

Calificación 100% online y aprobación de hasta $1.200.000.000 en el mismo día.

Cobros digitales 24/7 en pesos y en dólares, lo que permite mayor control y previsibilidad del flujo de fondos.

Algunos de los recursos que Banco Santander ofrece a las pymes argentinas.

De esta forma, Santander busca posicionarse como el banco digital de las pymes, ofreciendo soluciones que no solo simplifican la operatoria diaria, sino que también facilitan el acceso al financiamiento, uno de los mayores desafíos del sector.

La campaña refleja el compromiso del banco con el desarrollo del ecosistema productivo, reforzando su rol como aliado estratégico de las empresas que apuestan por crecer, modernizarse y adaptarse a un entorno económico en constante cambio.

Con un mensaje directo —"Es el momento"— Santander invita a las pymes a aprovechar las herramientas digitales disponibles y dar un paso más en la evolución de su negocio.