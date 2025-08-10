Javier Milei aseguró que la suba del dólar no impacta en los precios

Javier Milei detalló los "fundamentos monetarios" que guían a su gobierno y aseguró que la suba del dólar no impacta en los precios

El presidente Javier Milei publicó un detallado posteo en las redes sociales para explicar las complicaciones que genera a la economía, la suba de la inflación, los procesos que llevan a esa situación y "la adicción al déficit fiscal por parte de la casta política".

En la nota que fue titulada "Aspectos esenciales del Análisis Monetario", el jefe de Estado se refiere al Origen y naturaleza del dinero, la naturaleza monetaria de la inflación y el Efecto Hume-Cantillon: Espejismo Empírico de la falacia del Passthrough.

En primer término, el Presidente se preguntó ¿por qué "los individuos siguen creyendo que la suba del dólar hace subir los precios? Básicamente, porque durante 90 años han acertado".

"Salvo durante el período de la Ley de Convertibilidad, cada vez que subió el dólar, luego subieron los precios.