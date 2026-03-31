Las compras puerta a puerta desde el exterior volvieron a crecer en febrero

El crecimiento de las compras online del exterior impulsa nuevas marcas y plataformas, consolidando el canal como favorito de los consumidores locales

Lejos de apagarse, el consumo por canales alternativos sigue mostrando dinamismo en la Argentina. En particular, las compras al exterior mediante plataformas digitales y envíos puerta a puerta se consolidan como una opción cada vez más utilizada por una parte de los consumidores, en un contexto de apertura importadora y tipo de cambio relativamente estable.

Los datos de la consultora Analytica reflejan esa tendencia: las importaciones vía courier alcanzaron los US$ 91 millones en febrero, prácticamente en línea con enero. En la comparación interanual, el salto fue contundente: 127% frente a febrero de 2025, mientras que en el acumulado del primer bimestre el incremento llegó al 115,8%. "Se trató del mayor registro para un mes de febrero en toda la serie histórica, y todo indica que 2026 se encamina a marcar un nuevo récord", afirmó la firma dirigida por Ricardo Delgado.

Furor por las compra puerta a puerta gracias al dólar barato

Más allá de los picos puntuales, el gasto mensual parece haberse estabilizado en torno a los US$ 90 millones. Con excepción de septiembre —afectado por el adelantamiento de importaciones— y diciembre —impulsado por las fiestas y el cobro del aguinaldo—, en seis de los últimos ocho meses las compras se mantuvieron dentro de ese rango. Justamente en diciembre se había alcanzado un máximo histórico de US$ 105 millones, un 179,6% más que en el mismo mes de 2024. En todo 2025, las importaciones puerta a puerta sumaron US$ 894 millones, lo que implicó un crecimiento del 274,2% interanual.

Uno de los factores que explica este fenómeno es la percepción de un dólar "barato". Distintas consultoras advierten que el tipo de cambio real se ubica en niveles similares a los de 2017, lo que incentiva las compras externas. En esa línea, un informe de IDESA señaló: "El dólar se mantiene bastante estable mientras que la inflación persiste en torno al 3% mensual. Esto hace que el tipo de cambio se vaya apreciando de manera suave, pero sostenida. Para tener una idea de magnitud, el dólar oficial pasó la barrera de los $1.400 en octubre del 2025 mientras que en marzo del 2026 volvió a cruzarla hacia abajo ubicándose en $1.370. En ese período la inflación fue del 15%. Por lo tanto, para que el tipo de cambio real sea similar al de octubre del 2025, el dólar hoy debería estar por encima de los $1.600".

El régimen de importación puerta a puerta permite recibir compras del exterior directamente en el domicilio —con límites de hasta US$ 3.000 y entre 20 y 50 kilos para uso personal— a través de Correo Argentino. La franquicia es de US$ 50 por envío (hasta 12 veces al año), y si se supera ese monto se abona el 50% sobre el excedente.

En este contexto, plataformas como Shein y Temu ganaron fuerte protagonismo. Durante 2025, sus operaciones hacia la Argentina crecieron más de 270% interanual, impulsadas por cerca de cinco millones de usuarios. Este auge se dio en paralelo a un incremento del 27% en las importaciones de bienes de consumo, tendencia que podría extenderse en 2026.

Las categorías más demandadas incluyen indumentaria, cosmética y tecnología de bajo valor. Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico señalaron: "Categorías como indumentaria, cosmética y tecnología pequeña se llevan gran parte de esos US$ 890 millones del año pasado. Seguramente indumentaria tiene un porcentaje importante, pero cuando hablamos con los socios lo que nos dicen es que viene muy golpeada hace tiempo, incluso en el offline".

El avance de estas plataformas también generó tensiones con actores locales. Desde Mercado Libre plantearon la necesidad de reglas de juego más equilibradas. En ese sentido, su presidente en la Argentina, Juan Martín de la Serna, advirtió: "Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio".

El ejecutivo alertó que el ingreso masivo de productos de bajo costo desde China podría impactar sobre las pymes, que representan cerca del 90% de las ventas dentro de la plataforma. Al mismo tiempo, la propia compañía avanzó con inversiones logísticas en Asia, en un movimiento que refleja la magnitud y complejidad de este nuevo escenario para el comercio.

Cómo funciona el régimen puerta a puerta en Argentina

La importación puerta a puerta permite recibir compras del exterior directamente en el domicilio a través de Correo Argentino. Tiene algunas condiciones y límites claros.

El límite es de u$s3.000 y entre 20-50 kg para uso personal. La franquicia alcanza los u$s50 por envío, con un máximo de 12 veces al año.

Si se supera la franquicia, se paga el 50% del excedente. Las personas necesitan tener CUIT, clave fiscal nivel 3 y declarar el envío en la web de Correo Argentino.

Las importaciones a través de Shein y Temu, dos de las plataformas chinas favoritas y más baratas, vivieron un auge en 2025. El crecimiento fue superior al 270% interanual, impulsado por cerca de cinco millones de usuarios.

Este boom se enmarca en un salto del 27% en las importaciones generales de bienes de consumo en ese año. Todo indica que la tendencia continuará de alguna manera en 2026.

Categorías como indumentaria, cosmética y tecnología pequeña se llevan gran parte de esos u$s894 millones del año pasado. "Seguramente indumentaria tiene un porcentaje importante. Pero cuando hablamos con los socios lo que nos dicen es que viene muy golpeada hace tiempo, incluso en el offline", señala la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).