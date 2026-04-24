Camioneros acordaron un aumento escalonado del 10,5% para el primer semestre de 2026 y mayo trae un nuevo ajuste sobre los salarios básicos

El Sindicato de Camioneros alcanzó un acuerdo con las cámaras empresarias del transporte para actualizar los salarios de sus afiliados. La suba total del sueldo pactada es del 10,5%, distribuida en aumentos escalonados entre marzo y agosto, con un nuevo ajuste en mayo dentro del cronograma. Este acuerdo impacta directamente en el empleo, asegurando mejores condiciones para quienes desempeñan trabajo en el sector del transporte.

El convenio fue firmado con la FAETYL, la Catac y la Fadeeac, asegurando el consenso entre gremio y empleadores en el sector de transporte de cargas.

Cuánto gana un camionero en mayo 2026, tras el aumento

Conforme el acuerdo fechado el 13 de marzo, los incrementos salariales para el personal incluido en el CCT 40/89 se detallan a continuación:

Marzo : 2%

: 2% Abril : 1,8%

: 1,8% Mayo : 1,7%

: 1,7% Junio : 1,6%

: 1,6% Julio : 1,5%

: 1,5% Agosto: 1,5%

La paritaria incluye un monto no remunerativo de $53.000 que se pagó con los sueldos de marzo; de ese total, $49.471 se suman al salario básico desde abril, afectando a choferes de primera categoría y otras categorías en forma proporcional.

De esta manera, los sueldos básicos para algunas de las categorías más representativas en marzo quedan definidos así:

Chofer de primera categoría : $984.338,23.

: $984.338,23. Chofer de segunda categoría : $966.796,94.

: $966.796,94. Chofer de tercera categoría : $949.237,91

: $949.237,91 Encargado : $925.139,02

: $925.139,02 Chofer de camión blindado (Caudales) : $1.058.288,49

: $1.058.288,49 Auxiliar operativo de primera: $1.352.649,37

$1.352.649,37 Auxiliar operativo de segunda: $933.991,45

$933.991,45 Chofer de grúa hasta 10 toneladas: $1.001.886,88

$1.001.886,88 Chofer de grúa más de 300 toneladas: $1.794.200,37

$1.794.200,37 Administrativo de Primera Categoría: $979.547,91

$979.547,91 Administrativo de Cuarta Categoría: $880.401,48

Beneficios adicionales para el sector

El convenio incluye incentivos para reforzar la asistencia laboral: un bono por presentismo y puntualidad de $60.000 mensuales comenzará a pagarse desde abril, dirigido a trabajadores de logística, clearing y carga postal.

Asimismo, se dispuso un aporte adicional a la obra social OSCHOCA, consistente en $25.000 por trabajador a cargo de las empresas, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud del gremio.

La paritaria contempla una revisión salarial en la primera quincena de junio de 2026. En la instancia de evaluación, gremio y empleadores determinarán si la evolución de la inflación exige cambios en los salarios. Ante posibles desfasajes, se establecerá un monto no remunerativo en sexto mes del año, incorporado después a la escala salarial de julio.

Fin a la tercerización y bono por el Mundial: el nuevo acuerdo de Camioneros y Coca-Cola

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