Con la inminente llegada de los primeros fríos se plantea el interrogante de cual es el mejor método para calefaccionar la casa

con la inminente llegada de los primeros fríos, una pregunta vuelve a repetirse en millones de hogares: ¿qué sistema conviene usar para calefaccionar sin que la factura se dispare? Entre estufas a gas —con y sin tiro balanceado—, aires acondicionados frío/calor y caloventores eléctricos, la diferencia en costos puede ser significativa y, en algunos casos, determinante para el bolsillo.

La respuesta corta es clara: el gas sigue siendo la opción más económica para calefaccionar de forma sostenida en Argentina. Sin embargo, hay matices importantes que conviene tener en cuenta antes de elegir.

Gas: el rey del costo bajo, con una condición clave

Las estufas a gas continúan siendo la alternativa más barata para calefaccionar ambientes medianos y grandes durante varias horas al día. Esto se explica por una cuestión estructural: incluso con aumentos tarifarios, el gas natural sigue siendo más accesible que la electricidad en términos de costo por unidad de calor generado. Dentro de esta categoría, hay una diferencia central:

Tiro balanceado: es la opción más segura y eficiente. Toma el aire desde el exterior y expulsa los gases fuera del ambiente, evitando riesgos de intoxicación por monóxido de carbono. Además, no consume oxígeno del interior de la vivienda

es la opción más segura y eficiente. Toma el aire desde el exterior y expulsa los gases fuera del ambiente, evitando riesgos de intoxicación por monóxido de carbono. Además, no consume oxígeno del interior de la vivienda Sin tiro (pantalla o catalítica): son más económicas en la compra inicial, pero requieren ventilación permanente. Consumen oxígeno, generan humedad y presentan mayores riesgos si no se usan correctamente

Para quienes buscan calefaccionar la casa durante todo el invierno, la conclusión es directa: una estufa a gas con tiro balanceado combina bajo costo operativo y mayor seguridad.

Aire acondicionado: eficiente, pero no siempre el más barato

Los equipos frío/calor, especialmente los inverter, ganaron terreno en los últimos años. Su principal ventaja es la eficiencia energética: funcionan como bombas de calor, lo que les permite generar más calor que la energía eléctrica que consumen. En términos técnicos, son el sistema más eficiente. Sin embargo, en la práctica argentina, el costo final depende de la tarifa eléctrica y del uso.

Entre sus ventajas se destacan:

El menor consumo relativo frente a estufas eléctricas tradicionales

Su doble función

La mayor seguridad operativa

Pero también tienen limitaciones, pues su eficiencia cae en días de frío extremo, a lo que se suma que la electricidad es más cara que el gas y que requieren una inversión inicial más alta. Por eso, si bien son una excelente opción en hogares sin gas o para uso moderado, no siempre resultan la alternativa más económica en la factura mensual.

Caloventores: la solución rápida que puede salir cara

Los caloventores y estufas eléctricas portátiles suelen ser la primera respuesta ante el frío por su bajo costo de compra y facilidad de uso. Sin embargo, son también los menos eficientes en términos económicos. Funcionan convirtiendo electricidad en calor de manera directa, sin aprovechar mecanismos de eficiencia como las bombas de calor. El resultado es un consumo elevado y facturas que pueden escalar rápidamente si se usan de forma continua.

Son útiles para ambientes pequeños, en especial para un uso puntual, pero no para calefaccionar una vivienda completa. En ese caso, se convierten en la opción más cara del mercado.

Cuánto cuesta instalar cada sistema

Al momento de elegir, no solo importa el gasto mensual: el costo de instalación también pesa, y mucho.

Estufa a gas (tiro balanceado):

El costo del equipo varía entre $300.000 y $900.000 según potencia y marca

según potencia y marca La instalación oscila entre $150.000 y $400.000

A lo anterior se deben sumar extras como salida al exterior, cañerías o adecuaciones que pueden encarecer el total

En definitiva, el costo total estimado va de los $450.000 a los $1.300.000

Aire acondicionado frío/calor (inverter):

El costo del equipo dependiendo de la capacidad va de los $700.000 a $1.800.000

La instalación oscila entre $200.000 y $500.000, a la que se suman otros gastos dependiendo su ubicación en la casa o los trabajos eléctricos que se deben realizar

a la que se suman otros gastos dependiendo su ubicación en la casa o los trabajos eléctricos que se deben realizar Entonces, el costo total estimado es de $900.000 a $2.300.000

En ambos casos, los valores pueden variar según la complejidad de la instalación y la región, pero marcan una diferencia clara: el aire acondicionado requiere una inversión inicial más alta.

El factor invisible que define el gasto

Más allá del sistema elegido, hay un punto que suele pasarse por alto y que puede cambiar por completo la ecuación: la aislación de la vivienda, ya que filtraciones de aire, ventanas sin sellar o techos sin aislamiento pueden disparar el consumo energético. En muchos casos, mejorar la aislación permite reducir hasta un 50% el gasto en calefacción, independientemente del equipo utilizado.

Qué conviene según cada caso

En la práctica, la elección más eficiente suele combinar distintos sistemas:

Ambientes principales (living, comedor): gas con tiro balanceado

gas con tiro balanceado Dormitorios: gas o aire acondicionado según uso

gas o aire acondicionado según uso Espacios pequeños o de uso ocasional: caloventor

Para quienes no tienen acceso a gas natural, el aire acondicionado inverter aparece como la mejor alternativa dentro del universo eléctrico.

En definitiva, con el cuadro tarifario actual, que no da respiro al bolsillo, la calefacción vuelve a ser un tema central en la economía del hogar. Hoy, el gas sigue siendo la opción más barata para uso intensivo, mientras que los aires acondicionados ofrecen eficiencia y versatilidad. En el otro extremo, los caloventores quedan relegados a un uso puntual. Pero hay una clave que atraviesa a todos: sin una buena aislación, cualquier sistema será más caro de lo necesario.