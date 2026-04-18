Tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se ubicó en el 3,4%, el economista Gabriel Caamaño analizó el panorama monetario y advirtió que, si bien la tendencia es descendente, el proceso no será una línea recta hacia abajo. En declaraciones radiales, el especialista sostuvo que la tasa de inflación "va a seguir bajando" pero aclaró que este movimiento se dará de manera gradual y no de forma abrupta, como algunos sectores del mercado podrían esperar tras los ajustes iniciales del programa económico.

Para Caamaño, quien trabaja en la consultora Outlier, el escenario actual podría presentar similitudes con la dinámica observada a mediados del año pasado, específicamente durante los meses de mayo, junio y julio. El economista explicó que los procesos desinflacionarios rara vez son lineales, especialmente en economías con la historia de Argentina. "Tener dos o tres meses al alza o a la baja no te dice mucho", señaló, al tiempo que recordó una lección de las últimas décadas: cuando se utiliza el ancla cambiaria y se producen ajustes en el tipo de cambio, es común encontrarse con "impases desinflacionarios" que ralentizan la caída de los precios.

El análisis de Caamaño pone la lupa sobre las herramientas que el Gobierno utiliza para contener la subida de precios. Según su visión, el ancla fiscal se encuentra actualmente "bajo presión", mientras que el ancla cambiaria ha perdido fuerza desde el año pasado. El economista manifestó su preocupación por la falta de un "relevo" claro en estas herramientas, argumentando que todavía no se visualiza un régimen monetario definido que tome la posta en la lucha contra la inflación de cara a los próximos meses.

Proyecciones para 2026 y los desafíos del 2027

En cuanto a las cifras concretas, Caamaño ratificó su proyección para el cierre de 2026, ubicando la inflación anual en un rango de entre el 29% y el 30%. Si bien este número representaría una mejora respecto a los niveles de 2025, el economista advirtió que la baja sería "poco significativa" en términos estadísticos, reforzando la idea de un camino de estabilización lento y persistente. Con un IPC que acumuló un 9,4% en el primer trimestre del año, el margen de maniobra para el resto de la temporada sigue siendo estrecho.

Mirando hacia el futuro cercano, las preocupaciones del especialista se trasladan a variables que impactan directamente en el bienestar social. Para 2027, Caamaño enlistó como principales focos de alarma el nivel de la actividad económica, la tasa de empleo y el estado de las reservas del Banco Central (BCRA). Sin embargo, hizo especial hincapié en la situación de los bolsillos: "Los ingresos reales están muy deprimidos y siguen cayendo", advirtió sobre el presente salarial de los argentinos.

A pesar de este diagnóstico cauto, el economista dejó una puerta abierta al optimismo para el corto plazo. Según su análisis, existen "chances de que se empiecen a recuperar" los ingresos reales durante el segundo trimestre del año. Esta posible recuperación sería clave para sostener el consumo y evitar una caída mayor en el nivel de actividad, en un marco donde el Gobierno intenta equilibrar la necesidad de bajar la inflación con la urgencia de reactivar una economía que todavía siente el impacto de los ajustes de precios relativos.