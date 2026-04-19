La IA ya compra por vos: qué son los pagos agénticos

La industria financiera está transitando una fase de evolución crítica con la integración de agentes de Inteligencia Artificial

La industria financiera está transitando una fase de evolución crítica con la integración de agentes de Inteligencia Artificial (IA) capaces de ejecutar transacciones comerciales completas sin que el usuario deba abandonar el entorno del chat.

Esta modalidad, conocida como "pagos agénticos", permite delegar en la IA tareas de búsqueda, comparación de precios y pago final.

Pruebas piloto recientes llevadas a cabo por líderes del sector como Mastercard y Visa, en colaboración con instituciones como Banco Nación y Santander, han demostrado la viabilidad técnica y la seguridad de estas operaciones en Argentina y la región. El éxito de estas transacciones, que abarcan desde bienes físicos hasta productos digitales, se sustenta en la tecnología de tokenización, garantizando que la información sensible del usuario nunca sea expuesta.

El surgimiento de los pagos agénticos

Los pagos con agentes de IA representan una simplificación del comercio electrónico tradicional. A diferencia de los asistentes convencionales, estos agentes no solo brindan información, sino que poseen la capacidad de actuar en representación del usuario.

Características del proceso conversacional

Instrucción Simple: El proceso se inicia con una orden directa del usuario (por ejemplo, "comprá este producto").

Gestión Integral: El agente de IA asume la misión de buscar el producto, comparar precios entre distintos proveedores y ejecutar la compra.

Entorno Cerrado: Toda la transacción ocurre dentro del chat (como ChatGPT), eliminando la necesidad de navegar por múltiples aplicaciones o sitios web.

Reducción de Fricción: Se eliminan pasos manuales, integrando el pago directamente en la conversación digital.

La implementación de estos pagos no depende únicamente de la interfaz de IA, sino de una infraestructura financiera robusta que garantice la seguridad y el procesamiento en tiempo real. La clave tecnológica de este sistema es el reemplazo de los datos reales de las tarjetas por tokens seguros.

Autorización Previa: El usuario define permisos y límites de gasto.

Tokens Agénticos: Protegen las credenciales mediante datos dinámicos y criptográficos.

Ejecución: La infraestructura traduce la instrucción de la IA en una transacción real procesada al instante.

Para mantener los estándares de las transacciones tradicionales, se han definido tres ejes fundamentales:

Pilar

Descripción

Tokens Agénticos

Las principales redes de pago han confirmado el éxito de sus primeras operaciones en vivo, demostrando que la tecnología es funcional y escalable.

Mastercard ejecutó transacciones autorizadas utilizando tarjetas de débito y crédito. Las pruebas en Argentina contaron con la colaboración del Banco Nación, orientadas a ofrecer soluciones ágiles y seguras.

Productos adquiridos: Maquillaje, accesorios de belleza, comestibles y bienes digitales.

Alcance: Argentina y diversos países de América Latina.

Visa y Santander: Proyecto de Comercio Agéntico

Visa, a través de su herramienta Visa Intelligent Commerce, finalizó un piloto controlado con el banco Santander. Esta prueba demostró la interoperabilidad transfronteriza del sistema.

Expertos y directivos del sector coinciden en que esta tecnología altera la cadena de valor del comercio electrónico.