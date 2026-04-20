Continúan las denuncias contra Azzaro por la precarización laboral en su canal de streaming

El sindicato de Televisión aseguró que hay unos 30 empleados que facturan y que la empresa "no cumple las normas de higiene y seguridad"

En el marco de las inspecciones que el Sindicato Argentino de Televisión Telecomunicaciones Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID) viene realizando a los canales de streaming, realizaron una nueva denuncia contra AZZ del periodista deportivo y empresario Flavio Azzaro, por la regularización de más de 30 trabajadores y trabajadoras que hoy están facturando como monotributistas.

La organización gremial realizó la semana pasada una movilización a la puerta de AZZ, ubicado en avenida Paseo Colón al 200 donde los dirigentes Sebastián Giannetti y Paola Troncoso, afirmaron que el personal no solo está fuera del convenio colectivo, sino que además "no cumplen las normas de higiene y seguridad".

Sin derechos ni garantías en las condiciones de seguridad

El SATSAID ya realizó este tipo de acciones en canales como en Luzu TV y Gelatina, que tienen a sus empleados registrados, en tanto que en Olga y otros continúan las gestiones para que regularicen la situación laboral.

Giannetti manifestó que "el señor Azzaro lanzó su propio proyecto al calor del emprendedurismo que tanto fomenta este gobierno, y que termina haciendo todo lo posible para que empresarios explotadores, con un par de cámaras robóticas, un estudio de televisión sin salidas de emergencia, y sin tener un solo trabajador en relación de dependencia, puedan llenarse los bolsillos sin tener que rendirle cuentas a nadie".

Troncoso, en tanto, declaró que los trabajadores de AZZ "se desempeñan sin ningún tipo de derechos, facturando para poder cobrar y con escasas posibilidades de salir vivos si ocurriera una tragedia" y añadió que los móviles exteriores de la empresa "no garantizan las condiciones mínimas de seguridad para realizar las tareas".

La respuesta de Azzaro: se aplica el convenio de televisión

Por su parte, Azzaro criticó la metodología sindical, quien aseguró que "no es que tengo un tema con los gremios para que ingresen a AZZ, al contrario, el tema es cómo vienen… a patotearte, te escrachan, no funciona así", y apuntó que "vos tenés que venir, sentarte, contarme y escucharme, porque justo en nuestro caso hay un gris bastante gris que es que nosotros no somos ni tele ni radio".

Si bien Azzaro plantea que no hay un marco laboral específico para el personal de plataformas, las gestiones del SATSAID lograron que el convenio colectivo de televisión se replique en la rama streaming.

La disputa con antecedentes de denuncia e inspección

La disputa no es nueva, ya que el año pasado, el sindicato realizó una denuncia a la dirección general de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que labró un acta de infracción a Identidad Producciones SRL, razón social de AZZ. La organización gremial visitó el medio de comunicación para garantizar que se cumplan con cuestiones referentes a condiciones de trabajo, registración de personal y otros puntos, pero los responsables de la compañía fueron acusados de obstruir la inspección laboral que se iban a realizar en las oficinas de Paseo Colón 221, piso 9.

Según detallaron, se comprobó "la falta de habilitación municipal y de identidad fiscal verificada", estableciendo el CUIT de la empresa a partir de la denuncia de SATSAID. Los inspectores solicitaron la documentación clave correspondientes al período de abril a junio de 2025: