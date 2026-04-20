La medida rige a partir de abril de 2026 y se aplica de manera uniforme a todas las prestaciones incluidas en el nomenclador, sin distinción por tipo

a Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud de la Nación publicó, el 20 de abril de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina, la Resolución 41/2026 (RESOL-2026-41-APN-SND#MS), mediante la cual se establece una actualización del 3,40% sobre los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La medida rige a partir de abril de 2026 y se aplica de manera uniforme a todas las prestaciones incluidas en el nomenclador, sin distinción por tipo.

Contexto normativo

El Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad fue instituido por la Ley N° 24.901 y sus normas modificatorias y complementarias. El Nomenclador de Prestaciones que organiza y arancela dichas prestaciones fue aprobado originalmente mediante la Resolución N° 428/99 del entonces Ministerio de Salud y Acción Social, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 1193/98.

Los aranceles del nomenclador se actualizan periódicamente a partir de propuestas elevadas por el Directorio del Sistema, en cumplimiento de lo estipulado por la Ley N° 27.793. En este caso, el Directorio acordó la modificación mediante el Acta N° 432.

El incremento correspondiente a abril de 2026, del 3,40%, fue calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo de 2026. Este mecanismo de actualización periódica busca mantener la adecuación de los valores frente a la evolución de los precios, garantizando la continuidad y calidad de las prestaciones.

Cabe señalar que la actualización anterior, correspondiente al mes de marzo de 2026, había sido del 2,90%, calculada sobre la variación del IPC de febrero de 2026, y fue establecida mediante la Resolución N° 13/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Los nuevos valores de abril se calculan sobre los aranceles aprobados en aquella oportunidad.

Alcance y prestaciones cubiertas

El nomenclador organiza las prestaciones en cuatro categorías: A, B, C y Única. Las tres primeras agrupan modalidades institucionales diferenciadas por nivel de complejidad y comprenden una amplia variedad de servicios.

Estas incluyen:

Centro de Día en jornada simple y doble

Centro Educativo Terapéutico

Formación Laboral y Aprestamiento Laboral

Escolaridad Pre Primaria y Primaria

Distintas modalidades de hogar residencial: Hogar Permanente, Hogar Lunes a Viernes, Hogar con Centro de Día, Hogar con Centro Educativo Terapéutico, Pequeño Hogar y Residencia

La Categoría Única, por su parte, reúne prestaciones de naturaleza transversal que se aplican con independencia de la modalidad principal. Entre ellas se encuentran la Estimulación Temprana, la Prestación de Apoyo, el Módulo Maestro de Apoyo, el Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE), los módulos de Rehabilitación —tanto el Integral Intensivo como el Simple—, la Rehabilitación en Hospital de Día en jornada simple y doble, la Rehabilitación con Internación, el Transporte por kilómetro recorrido y la Alimentación.

Nuevos valores: ejemplos representativos

Con la aplicación del 3,40% de incremento, algunos de los nuevos aranceles vigentes a partir de abril de 2026 son los siguientes:

En la Categoría A, el Centro de Día en Jornada Doble pasa de $977.500,48 a $1.010.735,49, mientras que el Hogar Permanente sube de $1.838.650,38 a $1.901.164,50. La prestación de mayor valor en el nomenclador, la Rehabilitación con Internación, se actualiza de $5.219.674,29 a $5.397.143,21.

En la Categoría B, el Centro Educativo Terapéutico en Jornada Doble pasa de $921.883,98 a $953.228,03, y el Hogar con CET Permanente sube de $2.506.402,92 a $2.591.620,62. En la Categoría C, el Pequeño Hogar Permanente se actualiza de $1.091.514,51 a $1.128.626,01.

En la Categoría Única, la Estimulación Temprana pasa de $368.414,15 a $380.940,23; el valor del Transporte por kilómetro recorrido sube de $798,65 a $825,80; y la Alimentación se actualiza de $4.376,34 a $4.525,13.

Adicional por zona patagónica

La Resolución 41/2026 ratifica también el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, en cumplimiento del artículo 7° bis de la Ley N° 24.901. Este adicional por zona desfavorable busca compensar los mayores costos operativos que implica la prestación de servicios en esa región del país y ya había sido reconocido en la actualización de marzo de 2026 mediante la Resolución N° 13/2026.