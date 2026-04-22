Las principales cadenas ofrecen rebajas exclusivas y planes de pago extendidos en televisores Ultra HD, ideales para renovar la tecnología del hogar

Tres cadenas de supermercados lanzan una liquidación de televisores con descuentos de hasta 42%. Carrefour, ChangoMás y Jumbo ponen en oferta modelos que arrancan en $420.499 y llegan hasta pantallas premium de más de $9 millones.

La promoción incluye opciones de financiación. Los clientes pueden pagar en hasta 18 cuotas sin interés, según el comercio elegido y el producto, lo que permite acceder a tecnología de punta sin comprometer el presupuesto mensual.

Las marcas disponibles van desde opciones accesibles como Noblex y TCL hasta gamas premium como Samsung OLED y LG QNED. Hay modelos para todos los bolsillos.

Carrefour arrasa con 42% de descuento en pantallas Samsung

La cadena francesa lidera la guerra de precios. Los descuentos más agresivos llegan a 42% en modelos seleccionados.

Entre las ofertas más destacadas aparece el Samsung Crystal UN75U8000FGCZB de 75 pulgadas a $2.279.999, con 42% OFF. Es una pantalla 4K ideal para living grandes.

En el segmento de entrada, el Noblex DV43X7180 de 43 pulgadas Full HD con Android TV arranca en $420.499. También tiene 42% de rebaja.

La tecnología OLED se hace más accesible. El LG OLED83C4PSA de 83 pulgadas cuesta $9.034.239 con 36% OFF, mientras que el OLED55C5PSA de 55 pulgadas baja a $2.379.999 con 30% de descuento.

El catálogo completo de Carrefour incluye:

Samsung Crystal UN75U8000FGCZB 75" 4K: $2.279.999 (42% OFF)

Noblex DV43X7180 43" Full HD Android TV: $420.499 (42% OFF)

Motorola MT5010 50" 4K Android: $629.999 (37% OFF)

LG OLED83C4PSA 83" OLED 4K: $9.034.239 (36% OFF)

LG 55QNED80SRA 55" QNED 4K: $1.299.999 (35% OFF)

Philco 50" 4K Google TV: $629.999 (30% OFF)

LG OLED55C5PSA 55" OLED 4K: $2.379.999 (30% OFF)

BGH B5523US6G 55" 4K Google TV: $799.999 (27% OFF)

Otros modelos disponibles: Noblex DR50X8590 50" 4K Google TV ($644.999, 25% OFF), LG 65QNED82ASG 65" QNED 4K ($1.919.999, 25% OFF), TCL 43S5400A 43" Full HD Android ($431.999, 25% OFF).

La lista se completa con Telefunken TK5026UG6G 50" 4K a $569.999 (24% OFF), BGH B4325FS5A 43" Full HD Android a $475.999 (24% OFF) y Noblex 55" QLED 4K Google TV a $819.999 (23% OFF).

ChangoMás apuesta por Samsung y Philips con hasta 22% OFF

La cadena regional concentra su oferta en dos marcas. Samsung y Philips dominan el catálogo, con descuentos que alcanzan 22% en modelos Crystal UHD y tecnología Ambilight.

El Samsung de 55 pulgadas Crystal UHD se consigue a $779.999 con 22% de rebaja. La versión de 50 pulgadas baja a $719.999 con 20% OFF.

Philips muestra músculo con su modelo de 75 pulgadas 4K Android a $1.899.999 (14% OFF) y el 55PUD8250/77 de 55" QLED Ambilight 4K a $879.999 con 20% de descuento.

Las opciones más económicas arrancan en $329.999. El Samsung de 32 pulgadas HD tiene 20% OFF, ideal para dormitorios o ambientes pequeños.

El detalle de ofertas en ChangoMás:

Samsung 55" Crystal UHD: $779.999 (22% OFF)

Samsung 50" Crystal UHD: $719.999 (20% OFF)

Philips 43PFD6910/77 43" Full HD: $459.999 (16% OFF)

Philips 40PFD6920/77 40" Full HD Google TV: $429.999 (14% OFF)

Philips 75PUD8507/77 75" 4K Android: $1.899.999 (14% OFF)

Philips 55PUD8250/77 55" QLED Ambilight 4K: $879.999 (20% OFF)

Samsung 32" HD: $329.999 (20% OFF)

Noblex DR43X7180 43" Full HD: $431.988 (17% OFF)

Noblex DV75X8580 75" 4K Google TV: $1.529.999 (10% OFF)

Jumbo cierra con Samsung Crystal y opciones de 10% de descuento

La tercera cadena en discordia mantiene descuentos más moderados. La mayoría de las ofertas giran en torno a 10% OFF, con algunos picos de 22%.

El Samsung UN55U8000FGCZB de 55 pulgadas Crystal UHD 4K lidera con $779.999 y 22% de rebaja. Su hermano de 75 pulgadas cuesta $2.069.999 con 10% OFF.

Philips y Noblex completan el podio. El Philips de 65 pulgadas 4K sale $1.169.999 con 10% de descuento, mientras que el Noblex DB58X7500 de 58" 4K se va a $818.999.

La gama de entrada tiene al Philips de 43 pulgadas Full HD con Titan OS a $422.999 (10% OFF). Es la opción más accesible del catálogo de Jumbo.

El listado completo incluye:

Samsung UN55U8000FGCZB 55" Crystal UHD 4K: $779.999 (22% OFF)

Samsung UN50U8000FGCZB 50" Crystal UHD 4K: $719.999 (20% OFF)

Philips 50PUD7309/77 50" 4K: $594.999 (15% OFF)

Noblex DB58X7500 58" 4K: $818.999 (10% OFF)

Philips 65PUD8100/77 65" 4K: $1.169.999 (10% OFF)

TCL 55V6C-F 55" Full HD: $719.999 (10% OFF)

Noblex DV75X8580 75" 4K Google TV: $1.790.999 (10% OFF)

Samsung UN75U8000FGCZB 75" Crystal UHD 4K: $2.069.999 (10% OFF)

Otros modelos: LG 50UA8050PSA 50" 4K ThinQ AI ($765.733, 10% OFF), Philips 43" Full HD Titan OS ($422.999, 10% OFF), Philips 55PUD7309/77 55" 4K ($683.999, 10% OFF) y Samsung UN65U8000FGCZB 65" Crystal UHD 4K ($1.349.999, 10% OFF).

Los precios y descuentos están sujetos a disponibilidad de stock. Las promociones pueden variar según la sucursal y la modalidad de pago elegida, por lo que conviene consultar en cada local antes de concretar la compra.

La financiación en cuotas sin interés representa una oportunidad para quienes buscan renovar su equipamiento sin comprometer el flujo de caja mensual. Las tres cadenas compiten cabeza a cabeza en un mercado cada vez más peleado.