Petroleros de Vaca Muerta cerraron la paritaria: a cuánto se fue el jugoso salario básico de abril

Además , recibieron aumentos por vianda mientras que el bono por zona se mantiene en $380.000. En las próximas semanas se reactivarán las negociaciones.

Los gremios de Petroleros Privados y el Personal Jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa cerraron un acuerdo con los representantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) en el marco de la paritaria que va de abril de 2025 a marzo de 2026.

La mejora es del 8,6% e impacta en los salarios de este mes. Aunque el acuerdo no fue homologado, se estima que, ante el atraso en las negociaciones, se acelerarán los trámites, teniendo en cuenta además que se trata de un sector de máxima prioridad para el gobierno, por la generación de divisas. "Si no se autoriza, podría disparar un duro conflicto en Vaca Muerta", explicaron fuentes gremiales.

El convenio todavía no fue homologado

El convenio, que aún no fue homologado, establece una recomposición salarial del 8,6%, diseñada exclusivamente para compensar la inflación registrada en ese período, y tendrá aplicación directa en las liquidaciones del mes de abril de 2026. Según se detalló, el porcentaje pactado tendrá una reducción por los descuentos vigentes, por lo que el incremento real es del 7,68% respecto al mes anterior.

De esta forma, el salario bruto básico para un petrolero es de $3.914.000. El valor de la vianda por una jornada estándar de 8 horas de trabajo queda en $35.848,95. En tanto que el adicional estratégico "Vaca Muerta" se mantiene en $380.000, sin modificaciones. El aumento general recae sobre las planillas de sueldos básicos y sobre todos los adicionales convencionales vigentes, sin excepción.

El convenio incorpora además una contribución sindical extraordinaria por única vez de $151.000 por trabajador, monto que se abonará junto con los aportes de abril, con vencimiento en mayo.

Negociaciones. Amenaza de conflicto en Santa Cruz

Se estima que, en las próximas semanas, y una vez homologado el acuerdo, se reactivarán las negociaciones entre los sindicatos y las cámaras patronales de cara a la paritaria 2026-2027. Lo cierto es que, con el aumento obtenido, se desactivan las posibilidades de medidas de fuerza en la actividad petrolera y, sobre todo, en la cuenca de Vaca Muerta, uno de los puntos fuertes del modelo económico del gobierno libertario.

De hecho, el Sindicato Petrolero de Santa Cruz amenaza con aplicar medidas de fuerza en reclamo del mantenimiento de los puestos de trabajo y para promover compromisos de inversión por parte de las empresas operadoras. Desde el gremio explicaron que, si bien se registraron algunos avances en determinadas compañías, como traspasos de personal y reincorporaciones que permitieron garantizar algunos puestos de trabajo, todavía existe un importante número de trabajadores cuya situación continúa sin definiciones claras.

El eje del conflicto sigue siendo la situación del personal que permanece sin tareas asignadas, empresas de servicios que no cuentan con continuidad contractual y la falta de definiciones por parte de nuevas operadoras respecto a los planes de inversión en áreas que anteriormente pertenecían a YPF. Subrayaron que uno de los casos más preocupantes es el de la operadora Patagonia Resource, donde cerca de 150 trabajadores permanecen en sus domicilios a la espera de la asignación de funciones. A esta situación se suman empleados de firmas de servicios que también enfrentan un escenario de incertidumbre laboral: