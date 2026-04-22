Los pasajeros reaccionan tras un año de aumentos en el AMBA por encima de la inflación y el tarifazo del 41% en líneas nacionales de febrero/marzo

En un año, el transporte urbano de pasajeros acumula un aumento del 39,47% en provincia y 27,01% en CABA, por encima de la inflación del mismo período y la consecuencia es que el usuario viaja menos: -11% en marzo y -21% en abril.

¿Cuánto aumentarán los colectivos y subtes en el AMBA desde el 1° de mayo?

Desde el 1 de mayo, los colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirán el 5,4%, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, y el subte se irá a $1.490,36, de acuerdo con el cuadro tarifario.

El viaje mínimo en la Ciudad pasará a $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, en tanto que el tramo inicial en la Provincia se ubicará en $918,35, con lo cual se mantiene la diferencia entre ambas jurisdicciones.

¿Cómo funciona el sistema de aumentos automáticos del transporte en CABA y Provincia?

El sistema tarifario vigente en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia establece incrementos mensuales atados al IPC más un adicional de 2 puntos porcentuales.

Este mecanismo de indexación automática, vigente desde comienzos de 2026, se aplica únicamente a las líneas bajo jurisdicción porteña y bonaerense. Las líneas nacionales, en cambio, continúan con un esquema diferenciado definido por la Secretaría de Transporte. El rubro transporte sigue presionando sobre la inflación: en marzo subió 4,1%, por encima del promedio general.

Pero también lo hace sobre la canasta hogareña: una familia tipo del AMBA destinó en promedio $101.026 mensuales al transporte público en marzo, en un contexto de fuerte aumento de tarifas y reducción de subsidios.

El cálculo efectuado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP – UBA/CONICET) indica que esta erogación incluye principalmente viajes en colectivo y representa el mayor gasto para un hogar.

¿Qué factores explican el desplome del uso del transporte público en abril?

De ahí que se haya desplomado la cantidad de pasajeros diarios transportados por colectivos en el AMBA durante abril: un -21% respecto a abril del año pasado (en marzo ya había caído un -11% interanual).

Consecuencia de:

Una merma de las actividades más vinculadas al transporte (industria, comercio, construcción) Mayor peso del boleto respecto al salario, ya que el transporte aumentó un 76% interanual en abril, más del doble que la inflación. Baja en las frecuencias (por falta de giro de subsidios y mayor costo del gasoil por la guerra) que lleva a la gente a elegir medios alternativos (Uber, bici, moto)

Los números de AAETA

En marzo pasado viajaron en colectivo 8.476.000 pasajeros promedio por día hábil en el AMBA, lo que representa una fuerte caída del 11% respecto a los 9.544.000 diarios de marzo de 2025.

Pero en abril se produjo un desplome incluso mayor. En lo que va del mes, viajaron en promedio 7.246.000 pasajeros por día hábil en el área metropolitana, un 21% menos que los 9.226.000 que habían viajado diariamente en abril de 2025, precisó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

La variación en la cantidad de pasajeros que usan el servicio fue 33% menor que en enero de 2016, el nivel más bajo de la última década, de acuerdo con el informe de AAETA.

Significa que cada vez menos personas eligen el colectivo como medio de transporte y, como resultado, se observa que opera con un tercio menos de pasajeros que hace diez años. Sin embargo, las líneas de colectivos vienen siendo disputadas por diferentes grupos empresarios.