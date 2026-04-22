Conflicto con el BCRA: gremio anunció un paro en los tesoros regionales y pueden faltar billetes

La Bancaria anunció el paro por 24 horas para el próximo lunes 27, ante la "falta de diálogo y estancamiento de las negociaciones con las autoridades"

El gremio La Bancaria anunció un paro por 24 horas para el próximo lunes 27 de abril en todos los tesoros regionales, en reclamo contra el Banco Central (BCRA), "ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades".

Así lo comunicó este miércoles el gremio encabezado por Sergio Palazzo, que emitió un fuerte comunicado con el título: "BCRA todo tiene un límite".

La Bancaria hará un paro en reclamo contra el BCRA

"Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales, los cuerpos orgánicos de la Asociación Bancaria han decidido efectuar el día lunes 27 de abril un paro de 24HS. en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país", señaló La Bancaria.

Y detalló que "por lo tanto no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria". De esta manera, podrían faltar billetes en algunas ciudades.

"De no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales", agregó.

En ese marco, el sindicato concluyó: "Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios".

Los tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) son dependencias físicas encargadas de la custodia, administración y distribución de efectivo (billetes y monedas) en zonas específicas del país. Actúan como nodos logísticos clave para abastecer a entidades financieras locales y gestionar dinero deteriorado, enfrentando actualmente cierres y paros gremiales.

Al no funcionar durante 24 horas, pueden provocar la falta de billetes en distintos puntos.

El reclamo en el Senado y los tesoros que podrían cerrar

En marzo, los senadores nacionales Fernando Rejal y Fernando Salino impulsaron en el Senado un proyecto de declaración para expresar su preocupación y rechazo frente al cierre operativo de agencias regionales dispuesto por el Banco Central de la República Argentina.

La iniciativa pone el foco en el impacto que tendría la medida sobre distintas ciudades del interior, entre ellas Bahía Blanca; Comodoro Rivadavia; Formosa; La Rioja; Paraná; Posadas; Río Cuarto; Río Gallegos; Río Grande; Salta; San Juan; Santa Rosa. Según advierten, la decisión "lo que constituye una afectación grave de las transacciones financieras y comerciales que se desarrollan en estas localidades al encarecer sin justificación sus costos".

En los fundamentos del proyecto, los legisladores señalan que "las Gerencias competentes del Banco Central han comunicado la decisión del directorio de cerrar la operatoria de estas agencias regionales, decisión que merece su rechazo por parte de este cuerpo colegiado", y argumentan que el impacto de la medida trasciende lo estrictamente operativo.

Desde el punto de vista económico, sostuvieron que la menor disponibilidad de efectivo en esas plazas obligará a bancos y empresas a trasladarse hacia otras sedes o incluso a la casa central en la Ciudad de Buenos Aires, generando mayores costos logísticos. Este escenario implicaría "un costo transaccional adicional e innecesario de su operatoria cotidiana", con efectos directos sobre la actividad financiera y comercial.

En el plano político, los senadores consideraron que el cierre afecta el principio de equidad federal, al concentrar capacidades operativas en menos puntos del país. También advierten sobre una "discrecionalidad poco justificada" en la decisión, que limitaría el alcance territorial del Banco Central.

A nivel social, si bien reconocieron el avance de la digitalización y la bancarización, remarcan que persisten amplios sectores -en particular adultos mayores- que continúan operando en efectivo. A esto se suman problemas de conectividad y falta de infraestructura tecnológica en varias regiones, lo que dificulta una transición plena hacia medios electrónicos.

En ese contexto, concluyeron que "más allá de las tendencias hacia la búsqueda de la eficiencia económica -que compartimos-, entendemos que las decisiones de naturaleza como la que se trata, deben considerar otras miradas inclusivas como las otras apuntadas. Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto".

Desde el Banco Central, en tanto, defendieron la medida al señalar que responde a criterios técnicos orientados a optimizar la distribución de efectivo en el país. Según explicaron, la decisión se basa en variables como la ubicación geográfica, la capacidad de las bóvedas, la dotación de personal y el volumen de operaciones en cada dependencia.