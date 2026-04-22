Billetera virtual permite hacer compras internacionales sin pagar el 30% de percepción

En asociación con Visa, Lemon permitirá realizar compras internacionales y pagarlas con stablecoins, que permitirá no pagar el 30% extra

La billetera virtual Lemon habilitó desde este miércoles compras internacionales sin percepción del 30% para usuarios que paguen con su tarjeta Visa. La novedad aplica tanto para pagos en pesos como en dólares digitales.

El cambio fue posible gracias a una alianza con Visa y Global Processing. Por detrás, todas las operaciones se liquidan con stablecoins (USDC), aunque el usuario sigue pagando como siempre desde su billetera.

"Utilizamos cripto como infraestructura para ganar eficiencia operativa y trasladar más beneficios a nuestros usuarios", explicó Maxi Raimondi, CFO de Lemon.

La implementación elimina el impuesto RG5617 que habitualmente grava las compras en moneda extranjera. Esto representa un ahorro directo del 30% sobre el valor de cada transacción.

Cómo funciona el pago en dólares y en pesos

Para quienes paguen con dólares digitales, la conversión es 1 a 1 sin costos adicionales. Un dólar en la billetera equivale exactamente a un dólar de compra.

En el caso de pagos en pesos, el usuario no abona el 30% de percepción, aunque sí enfrenta un porcentaje de costo operativo que la empresa no detalló en el anuncio.

Los consumos en moneda extranjera no generan cashback como sucede con las compras locales. Sin embargo, sí otorgan tickets canjeables por beneficios, merchandising y sorteos para viajar al Mundial 2026.

Tanto la tarjeta física como la virtual funcionan bajo el mismo esquema. Todas las operaciones internacionales se procesan directamente en USDC, saltando el sistema tradicional FIAT.

La apuesta de Visa por stablecoins en América Latina

Antonia De Souza Silva, líder de Monedas Digitales para América Latina y el Caribe en Visa, destacó el alcance del cambio. "El uso institucional de stablecoins ya no es teoría, es una realidad que transforma la experiencia de los consumidores", afirmó.

El nuevo modelo aporta mayor flexibilidad operativa: conciliaciones más ágiles, disponibilidad 24/7, menor dependencia de intermediarios y una infraestructura más trazable para futuras automatizaciones.

La alianza entre Lemon y Visa ya superó las 2.000.000 de tarjetas emitidas en la región. Ambas compañías planean expandir el ecosistema de pagos digitales a más países durante 2026.

Para empresas e instituciones, este esquema representa un cambio estructural. La liquidación en blockchain reduce tiempos de procesamiento y mejora la trazabilidad de cada operación.

Lemon se posiciona así como una de las primeras fintechs de la región en usar infraestructura cripto a escala masiva para pagos del día a día. El modelo podría marcar un precedente para otras billeteras digitales en América Latina.