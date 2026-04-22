Jubilación y pensión ANSES: cuánto cobran con el aumento confirmado en mayo 2026

Los haberes se actualizan en mayo junto con las asignaciones; consultá cómo quedan los montos para quienes reciben ingresos mínimos y la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica un nuevo ajuste del 3,4% en los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares. El incremento para la jubilación se basa en la inflación de marzo medida por el INDEC.

La fórmula de movilidad vigente establece aumentos mensuales automáticos usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores, lo que permite que las prestaciones se ajusten sin trámites adicionales.

Los nuevos valores ya fueron calculados según la normativa previsional. Sin embargo, todavía esperan su publicación oficial en el Boletín Oficial para quedar formalmente vigentes.

El Gobierno confirmó que mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima. Este refuerzo busca compensar el impacto de la inflación en los sectores de menores ingresos.

Cuánto será la jubilación en mayo 2026 con el aumento confirmado

Con el ajuste del 3,4%, el haber mínimo garantizado será de $393.250,17. Al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total de bolsillo llegará a $463.250,17.

La jubilación máxima estimada alcanzará aproximadamente los $2.646.201,22 en el quinto mes del año. Este monto representa el tope que puede cobrar un jubilado bajo el régimen general.

Los beneficiarios que superen el piso mínimo pero no lleguen a $463.250,17 recibirán un bono proporcional. El complemento se calcula para que el total del haber más el refuerzo no exceda ese tope de $463.250,17.

Este sistema proporcional permite que quienes están apenas por encima de la mínima también reciban un apoyo extra, aunque reducido respecto al monto completo del bono.

Cómo quedan la AUH y otras asignaciones en mayo 2026

El incremento del 3,4% se traslada automáticamente a todas las asignaciones sociales y pensiones no contributivas que gestiona ANSES. Los nuevos valores entrarán en vigencia junto con los haberes jubilatorios.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $141.312,64 nominales. Como es habitual, se depositará mensualmente el 80% de ese monto ($113.050). El 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta de Asignación con los controles de salud y escolaridad al día.

Las principales asignaciones quedarán de la siguiente manera:

La AUH por Discapacidad alcanzará los $458.354 , un monto superior que reconoce las necesidades específicas de este grupo. Esta prestación no tiene retención del 20% y se cobra completa cada mes

, un monto superior que reconoce las necesidades específicas de este grupo. Esta prestación no tiene retención del 20% y se cobra completa cada mes La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $314.600,12 en mayo . Esta pensión está destinada a personas mayores de 65 años sin aportes suficientes para jubilarse

. Esta pensión está destinada a personas mayores de 65 años sin aportes suficientes para jubilarse Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez pasarán a ser de $275.275,12 . Estas prestaciones cubren a personas en situación de vulnerabilidad que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva

. Estas prestaciones cubren a personas en situación de vulnerabilidad que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva La Asignación por Embarazo (AUE) también llegará a $141.312,64, con el mismo esquema de pago que la AUH: 80% mensual y 20% diferido

El sistema de movilidad jubilatoria actual aplica ajustes cada mes de forma automática. No requiere trámites por parte de los titulares ni depende de decisiones políticas discrecionales.

El mecanismo toma como referencia la inflación minorista publicada por el INDEC con un desfasaje de dos meses. Por eso el aumento de mayo 2026 refleja el IPC de marzo 2026, permitiendo un ajuste más ágil que esquemas anteriores.

Este esquema busca que las prestaciones no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios. La actualización mensual evita que se acumulen pérdidas durante trimestres o semestres sin ajuste.

Los nuevos montos entrarán en las cuentas de los beneficiarios según el calendario habitual de pagos de ANSES. Las fechas específicas dependen del número de terminación del DNI, como ocurre todos los meses.