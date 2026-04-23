Cese de actividades en el Servicio Meteorológico amenaza con provocar demoras en los vuelos

Desde ATE afirman que "los vuelos no van a poder despegar" y explican que los protocolos internacionales exigen un informe meteorológico en cada salida.

Después de la jornada nacional de protesta llevada a cabo el martes pasado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) continúa con su plan de lucha en distintas dependencias. En este caso, con un cese de tareas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que paralizará la operatividad de los aeropuertos y dejará a la población sin alertas climáticas críticas.

Las medidas de fuerza son definidas como un "apagón informativo" y se anunciaron para este viernes, entre las 5 y las 12 horas, en repudio al ajuste que sufre el organismo, que se profundiza ante la amenaza de 140 nuevos telegramas de despidos. El gremio apuntó que ese número podía llegar a 250 si continúa el plan de reestructuración anunciado por el gobierno. Hay que recordar que en 2024 la administración libertaria cesanteó a 150 empleados.

Avisaron que "los aviones no van a poder despegar"

El martes pasado las actividades en los aeropuertos de todo el país se vieron afectadas tanto por el paro en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) como en el SMN. Pero se estima que la huelga de este viernes puede generar más demoras en los vuelos, sobre todo si las condiciones climáticas vienen con lluvias o neblinas.

La delegada de ATE en el Servicio Meteorológico, Ana Saralegui, explicó que "los aviones no van a poder despegar" y señaló que sin el monitoreo y control del clima que realiza el SMN, la seguridad de las operaciones es nula.

Subrayó que el gobierno "solo mira la motosierra" y afirmó que los funcionarios "no entienden las funciones del SMN". Indicó que "no es que ponés una estación meteorológica automática y desde que la instalás funciona 10 puntos. Tenés que homologarla con la convencional y eso lleva un año" y planteó: "Si nos dejan sin personal, quién las va a instalar".

Las operaciones deben contener un informe meteorológico

En tanto, el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que "los aviones no van a poder volar. Y si intentan hacerlo, estará comprometida la seguridad de todas las operaciones" y añadió que "los protocolos internacionales dan cuenta de que todo plan de vuelo necesariamente debe contener un informe meteorológico. El Servicio cuenta con menor cantidad de personal aún que la planta óptima definida por las propias autoridades del Gobierno".

"Vamos a resistir el intento de vaciamiento de este servicio. No vamos a permitir que se cierren las estaciones meteorológicas que existen en nuestro país porque eso perjudica de manera directa a toda la población. Las alertas tempranas que se emiten han permitido salvar decenas de miles de vidas", declaró.

Aguiar manifestó que "no existen argumentos sólidos que permitan sostener la avanzada del Gobierno sobre el Servicio Meteorológico. La sociedad está de nuestro lado y vamos a resistir este nuevo ataque. Tiene que quedar claro que la responsabilidad por los inconvenientes que genere la medida de fuerza recae exclusivamente sobre el gobierno".

Plan de ajuste, recortes presupuestarios y cesantías

Según explicó el sindicato, con este intento la Casa Rosada pretende cesantear a 130 trabajadores de las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central, lo que representa una reducción del 30% del personal civil del organismo. Estos despidos traerían como consecuencia el cierre de 40 estaciones meteorológicas en todo el país; la pérdida de información meteorológica irrecuperable y de precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos severos; sumado a que con cada puesto que se elimina aumenta el riesgo para la población, la aviación civil, la navegación marítima y fluvial, la producción agropecuaria y todo el sistema productivo del país.

A esto se le agregan las siguientes consecuencias:

La reducción del plan de labor de las estaciones, con lo cual no se podrá medir las 24 horas del día

El daño de esta decisión es irreversible para la información ambiental

La pérdida de calidad en pronósticos

La afectación a los vuelos aeronáuticos

La disminución en la calidad y precisión de los alertas meteorológicos

La pérdida de recursos humanos para sostener la calidad y cantidad de todos los servicios prestados

Desde la llegada de la administración libertaria, el SMN tiene 200 empleados menos que la dotación óptima necesaria. Según la auditoría realizada durante la gestión de Mauricio Macri, debiera ser de 1.156 trabajadores, y actualmente cuenta con 980, mientras que el Gobierno pretende reducirla a 740.

Saralegui, por su parte, avisó que "la población queda indefensa; nuestros pronósticos y alertas van a ser más débiles", alertó tras denunciar que las cesantías dejan a 140 familias sin ingresos y sin indemnización al tratarse de personal contratado.