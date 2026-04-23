Grimoldi lanzó un 2x1 en zapatillas, descuentos en niños y cuotas sin interés. Incluye Vans y otras marcas en locales seleccionados del país

La cadena Grimoldi puso en marcha una serie de promociones en distintos puntos de venta del país que incluyen beneficios como 2x1 en productos seleccionados, descuentos en artículos para niños y financiación en cuotas sin interés. La iniciativa abarca categorías como calzado urbano, deportivo, de trekking, así como carteras y accesorios, con condiciones específicas según el tipo de producto.

La campaña comercial se encuentra disponible en outlets y tiendas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias. Entre los beneficios principales se destaca el esquema 2x1 en artículos seleccionados, donde el cliente abona el producto de mayor valor. Esta modalidad aplica, entre otros, a modelos de la marca Vans, que forman parte de la oferta vigente.

Además, se suman descuentos de hasta el 50% en productos para niños, junto con la posibilidad de financiar las compras en tres cuotas sin interés. Estas condiciones pueden combinarse según disponibilidad y stock en cada sucursal.

Precios de referencia en la promoción

Dentro del esquema de ofertas, la empresa informó valores de referencia en distintas categorías. En el segmento de accesorios, las carteras presentan precios desde los $20.000 en valor final, dependiendo del modelo y disponibilidad.

En calzado infantil, las zapatillas tienen precios iniciales desde $25.000, también sujetos a variaciones según el tipo de producto y el punto de venta. En el caso de la línea para adultos, las zapatillas deportivas comienzan desde los $45.000.

La propuesta incluye opciones para distintos usos, como zapatillas urbanas, deportivas, modelos para trekking, calzado waterproof, botas y zapatos. La disponibilidad de talles y modelos depende de cada local.

Además de Vans, la promoción abarca productos de otras marcas comercializadas por Grimoldi, entre ellas Hush Puppies, Merrell y CAT. Estas líneas incluyen opciones tanto para hombres como para mujeres, con variedad de estilos y funcionalidades.

Las condiciones de la promoción pueden variar según la marca, el tipo de producto y la sucursal, por lo que se recomienda consultar en cada punto de venta sobre los artículos incluidos.

Locales adheridos a la promoción

La campaña se desarrolla en distintos puntos de venta distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. En el área metropolitana, los locales adheridos incluyen:

Outlet Parque Brown Factory

Outlet Aguirre (Aguirre 759)

Outlet Once (Av. Rivadavia 3051)

Mega Santa Fe (Av. Santa Fe 2422/24)

Sucursal Flores (Av. Rivadavia 6782)

En el interior del país, la promoción se encuentra disponible en:

Mendoza (Espejo 55)

Córdoba (9 de Julio 32)

Rosario Peatonal (Córdoba 1292)

Cada sucursal cuenta con stock propio, por lo que la disponibilidad de productos puede variar entre locales.

El esquema de promociones incluye la posibilidad de combinar beneficios, como el 2x1 junto con descuentos en categorías específicas. En el caso del 2x1, el cliente abona el artículo de mayor valor entre los seleccionados.

Las cuotas sin interés aplican según medios de pago habilitados en cada sucursal. La vigencia de la promoción está sujeta a disponibilidad de stock y puede modificarse sin previo aviso.

Segmentación de la oferta

La propuesta comercial de Grimoldi contempla diferentes segmentos de consumo. En el caso del público adulto, incluye calzado urbano y deportivo, así como opciones orientadas a actividades específicas como trekking o uso en condiciones de humedad, bajo la categoría waterproof.

Para el segmento infantil, se incorporan descuentos directos sobre el precio final, con variedad de modelos disponibles en función del stock. En accesorios, las carteras forman parte de la oferta con precios promocionales.

Las promociones de este tipo forman parte de las estrategias habituales del sector retail, orientadas a incentivar el consumo en contextos de alta competencia y variabilidad en la demanda. Los esquemas como el 2x1 y los descuentos directos buscan ampliar el volumen de ventas y rotar stock en categorías específicas.

En el caso de Grimoldi, la inclusión de marcas internacionales y líneas propias permite diversificar la oferta y adaptarla a distintos perfiles de consumo. La implementación en outlets y sucursales seleccionadas responde a una lógica de segmentación territorial y de disponibilidad de productos.

Recomendaciones para consumidores

Al momento de acceder a este tipo de promociones, se sugiere verificar las condiciones específicas en cada local, incluyendo productos participantes, medios de pago habilitados y límites en la financiación. También es relevante considerar la política de cambios y devoluciones vigente en cada sucursal.

La comparación de precios entre productos incluidos en el 2x1 puede resultar relevante para maximizar el beneficio de la promoción, dado que el esquema implica el pago del artículo de mayor valor.

La campaña de Grimoldi se enmarca en una serie de acciones comerciales orientadas a dinamizar las ventas en el sector de calzado e indumentaria, con foco en promociones combinables, financiación y descuentos en categorías específicas. La disponibilidad y condiciones están sujetas a cada punto de venta y al stock vigente.