Amplia oferta en calzado e indumentaria deportiva con variedad de talles, modelos y promociones como 2x1 y rebajas por tiempo limitado

La cadena Stock Center reabrió uno de sus locales bajo formato outlet en el partido de Vicente López, con una oferta centrada en liquidación de stock de temporadas anteriores. El punto de venta está ubicado a pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires, y concentra productos de distintas marcas con precios por debajo de los valores habituales del mercado. Entre sus mejores ofertas se destacan las zapatillas Nike o Adidas desde los $30.000.

El local funciona en Esteban Echeverría 3850 de la localidad de Munro, dentro del corredor comercial del norte del conurbano bonaerense. Según la información disponible en el lugar, el espacio fue reacondicionado para operar exclusivamente como outlet, con sectores diferenciados por categorías como calzado, indumentaria y accesorios deportivos.

La tienda presenta una superficie amplia, con góndolas, racks y canastos destinados a productos en liquidación. El formato outlet implica la venta de remanentes de temporadas anteriores, discontinuos o excedentes de stock, lo que permite una estructura de precios reducida en comparación con locales tradicionales.

Precios de zapatillas: desde $20.000 según marca

En el rubro calzado, los precios varían según la marca y el tipo de producto. En el caso de líneas de entrada o marcas con posicionamiento más accesible como Lotto, las zapatillas se comercializan desde los $20.000.

Para marcas internacionales con mayor presencia en el mercado, como Nike y Adidas, los precios relevados en el outlet parten desde los $30.000 y pueden alcanzar valores de $40.000 dependiendo del modelo, el diseño y la disponibilidad de talles.

Dentro de la categoría urbana de Adidas, se registran opciones desde los $30.000, mientras que en Nike hay variedad de modelos dentro de la misma franja de precios. La oferta incluye diferentes líneas de uso cotidiano y deportivo.

El outlet también dispone de botines de fútbol con precios desde los $30.000. En este segmento se identifican modelos destinados a distintas superficies de juego, con disponibilidad variable según talles y marcas.

La variedad de talles forma parte de la lógica de outlets, donde la disponibilidad depende del remanente de stock. Esto implica que no todos los modelos cuentan con todos los números, aunque se observan opciones en distintas escalas.

Indumentaria desde $10.000 y canastos de liquidación

En el sector de indumentaria, los precios parten desde los $10.000. El local cuenta con canastos de liquidación donde se agrupan prendas de diferentes marcas y categorías. Entre los productos disponibles se encuentran remeras, pantalones y otras piezas de uso deportivo o casual.

Las remeras se ubican en torno a los $10.000, con variedad de diseños y etiquetas. La disposición en canastos responde al formato de venta típico de outlets, orientado a facilitar la rotación de productos.

Promociones y medios de pago

Además de los precios base, el local aplica promociones adicionales. Entre las modalidades observadas se incluyen descuentos de hasta el 50% sobre productos seleccionados y esquemas de compra como 2x1 en determinados artículos.

En cuanto a los medios de pago, el establecimiento acepta opciones habituales del mercado, incluyendo tarjetas de crédito, débito y otras alternativas electrónicas.

Formato outlet y contexto de consumo

El relanzamiento del local bajo formato outlet se inscribe en una tendencia de expansión de este tipo de puntos de venta dentro del sector retail deportivo. Las marcas y cadenas utilizan estos espacios para canalizar excedentes de stock, mientras que los consumidores acceden a precios diferenciados.

En el área metropolitana de Buenos Aires, los outlets se concentran principalmente en zonas con accesibilidad vehicular y cercanía a grandes centros urbanos. La ubicación en Munro responde a esta lógica, con conexión directa a la Ciudad de Buenos Aires y a otros partidos del conurbano.

El local se encuentra a una distancia aproximada de 10 minutos en vehículo desde la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo del punto de partida y las condiciones de tránsito. Esta proximidad lo posiciona como una alternativa para quienes buscan opciones de compra fuera de los centros comerciales tradicionales.

La dirección en Munro forma parte de un área con presencia de depósitos, locales mayoristas y otros comercios vinculados al rubro textil y deportivo, lo que favorece la instalación de outlets de gran escala.

Qué tener en cuenta al comprar en outlets

El modelo outlet presenta particularidades en relación con locales convencionales. Entre los aspectos a considerar se encuentran la disponibilidad limitada de talles y modelos, la posibilidad de encontrar productos discontinuos y la ausencia de reposición constante de artículos específicos.

Asimismo, los precios pueden variar según promociones vigentes y condiciones comerciales aplicadas en el momento de la compra. La combinación de descuentos directos y promociones adicionales define el valor final de cada producto.

La reapertura de Stock Center en formato outlet en Munro consolida una estrategia comercial basada en la liquidación de inventario. El local ofrece calzado desde $20.000, opciones de marcas internacionales desde $30.000 y prendas desde $10.000, junto con promociones como 2x1 y descuentos del 50%.

La propuesta se integra al circuito de outlets del área metropolitana de Buenos Aires y amplía la oferta para consumidores que buscan alternativas de precios en indumentaria y calzado deportivo.